Лев Толстой отказался от Нобелевской премии по литературе.

8 октября 1906 года Лев Толстой отказался от Нобелевской премии по литературе.

В этот день, узнав, что Российская академия наук выдвинула его кандидатом на Нобелевскую премию по литературе, Толстой направил письмо финскому писателю Арвиду Ярнефельту, в котором попросил через шведских коллег «постараться сделать так, чтобы мне не присуждали этой премии».

Ярнефельт выполнил просьбу приятеля и премия была присуждена итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи. «Это избавило меня от большого затруднения — распорядиться этими деньгами, которые, как и всякие деньги, по моему убеждению, могут приносить только зло» (Лев Толстой).

В 2022 году Российское военно-историческое общество и Российский фонд мира стали учредителями ежегодной Международной премии мира имени Л.Н. Толстого.