Был открыт Государственный Кремлёвский дворец съездов.

8 октября 1961 года был открыт Государственный Кремлёвский дворец съездов.

Строителям Дворца показали концертную программу с участием артистов Большого театра и Государственного русского народного хора им. М. Е. Пятницкого. Также прошел показ фильма «Повесть пламенных лет».

Официальным днем открытия Дворца стало 17 октября 1961 года. Он был построен всего за 16 месяцев. Над его созданием работали не только мастера из РСФСР, но и украинские, белорусские, армянские и грузинские специалисты.