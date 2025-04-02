В Москве был задержан сотрудник ЦРУ Майкл Селлерс

10 марта 1986 года в Москве был задержан сотрудник ЦРУ Майкл Селлерс

Его взяли во время встречи с агентом «Коулом». Под этой кличкой в картотеке ЦРУ значился майор Сергей Воронцов, сотрудник управления КГБ по Москве и Московской области. Он стал предателем по собственной инициативе и к моменту задержания успел передать некоторые секретные бюллетени КГБ и образцы «шпионской пыли».

Расследованием занимался легендарный контрразведчик Рэм Красильников, который считался лучшим в СССР охотником на шпионов и агентов иностранных разведок. Он сумел вычислить около двадцати агентов ЦРУ и выдворить из страны несколько шпионов. Это произошло и с Майклом Селлерсом. Его выдворили из СССР, выразив официальный протест американцам. А предатель Воронцов был расстрелян.