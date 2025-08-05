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Издан первый печатный учебник по географии на русском языке
10 марта 1710 года был издан первый печатный учебник по географии на русском языке.
Назывался он «География или краткое земного мира описание». Предположительно переведен с голландского языка. В книге были описаны «земные круги» — экватор, полюса, тропики, арктический и антарктический. Больше всего места отводилось описанию Европы, но также было рассказано о некоторых странах и народах Азии, Африки, Америки, Австралии.
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Другие события в этот день
В Москве был задержан сотрудник ЦРУ Майкл Селлерс
10 марта 1986 года в Москве был задержан сотрудник ЦРУ Майкл Селлерс Его взяли во время встречи с агентом «Коулом». Под этой кличкой в картотеке ЦРУ значился майор Сергей Воронцов, сотрудник управления КГБ по Москве и Московской области. Он стал предателем по собственной инициативе и к моменту задержания успел передать некоторые секретные бюллетени КГБ и образцы «шпионской пыли». Расследованием занимался легендарный контрразведчик Рэм Красильников, который считался лучшим в СССР охотником на шпионов и агентов иностранных разведок. Он сумел вычислить около двадцати агентов ЦРУ и выдворить из страны несколько шпионов. Это произошло и с Майклом Селлерсом. Его выдворили из СССР, выразив официальный протест американцам. А предатель Воронцов был расстрелян.
10 марта∙1986 год
Родился император Александр III
10 марта 1845 родился император Александр III. «Когда Русский Император удит рыбу, Европа может подождать». И Европа подождала. Отдыха своего Государь не прерывал» (Голицын)
10 марта∙1845 год
Родился будущий император всероссийский Александр Александрович Романов
10 марта 1845 года родился будущий император всероссийский Александр Александрович Романов. Сын убитого монарха Александра II и отец последнего императора Николая II вошел в историю как мудрый и обстоятельный правитель. При нем Россия не вела никаких войн, за что его назвали Царь-миротворец. Александр III проводил консервативную и охранительную политику, запрещал либеральные реформы, русифицировал окраины, покровительствовал русскому искусству, заселял пустующие регионы страны. На международной арене Александр также упрочил положение России: был заключен прочный мир с Германией и Великобританией, развивался Франко-Русский союз. Флот России, ослабленный в предыдущие годы, стал третьим в мире.
10 марта∙1845 год
Вышла первая русская точно датированная книга «Апостол»
10 марта 1564 года вышла первая русская точно датированная книга «Апостол». Произошло это по повелению Ивана Грозного и с благословения митрополита всея Руси Макария. Книга создавалась в типографии Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца. «Апостол» в Древней Руси использовался и как богослужебная книга, и для обучения духовенства. Текст книги изложен систематично, в начале каждого раздела даны оглавления подразделов и краткое их содержание. Язык освобождён от архаизмов, неславянских выражений и оборотов.
10 марта∙1564 год
Указ Александра I, по которому создан музей «Оружейная палата»
10 марта 1806 года издан указ Александра I, по которому создан музей «Оружейная палата». П.Герасимов. Вид на старое здание Оружейной палаты (фрагмент). 1852
10 марта∙1806 год
Петром I подписан «Генеральный регламент или устав»
10 марта 1720 года Петром I подписан «Генеральный регламент или устав», который содержал общие принципы деятельности аппарата всех государственных учреждений и предписывал передавать документы в архивы. Пример: № 6-ФКЗ, «Республика Крым принимается…» 10 марта – День архивов
10 марта∙1720 год
В Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол»
10 марта 1564 года в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол» Она создавалась первопечатниками Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем по повелению Ивана Грозного и благословению митрополита всея Руси Макария. Печатали первую книгу почти год. В «Апостоле», напечатанном Федоровым и Мстиславцем, было 534 страницы, на каждой — 25 строк. Тираж по тем временам был внушительным — около двух тысяч экземпляров.
10 марта∙1564 год
Легендарный подвиг миноносца «Стерегущий»
10 марта 1904 года произошел легендарный подвиг миноносца «Стерегущий»: после неравного боя с шестью японскими кораблями моряки открыли кингстоны. Из всего экипажа в живых остались 4 матроса
10 марта∙1904 год
Из телецентра на Шаболовке началось регулярное телевизионное вещание
10 марта 1939 года из телецентра на Шаболовке началось регулярное телевизионное вещание. В Москве было всего-то около 100 телевизионных приёмников, и счастливые владельцы могли посмотреть первую полуторачасовую программу — снятый только что увлекательный документальный фильм об открытии XVIII съезда ВКП(б). Прошло две недели, и 25 марта 1939 года телецентр начал транслировать различные передачи, в частности, показали двухсерийный фильм режиссёра Фридриха Эрмлера «Великий гражданин» о жизни и смерти Сергея Кирова. А в 1951 году в телецентре на Шаболовке была создана Центральная студия телевидения. С тех пор телевещание стало ежедневным.
10 марта∙1939 год
Началось регулярное телевещание в СССР
10 марта 1939 года началось регулярное телевещание в СССР В тот день из московского Шаболовского телецентра начали транслировать сигнал на вершину Шуховской башни, где была установлена серия передающих антенн. Зрители смогли посмотреть снятый только что документальный фильм об открытии XVIII съезда ВКП(б). В 1951 году в телецентре на Шаболовке была создана Центральная студия телевидения. Вещание с тех пор стало ежедневным. Революцию принесла вступившая в строй в 1967 году Останкинская башня. И сейчас наша страна переживает новый этап в развитии телевидения
10 марта∙1939 год
В Советском Союзе стартовали работы по созданию ядерного оружия
10 марта 1943 года в Советском Союзе стартовали работы по созданию ядерного оружия Руководителем проекта стал физик Игорь Курчатов, который еще в 1942 году писал заместителю главы ГКО Вячеславу Молотову о том, что необходимо широко развернуть работы по проблемам урана из-за возможного введения в войну урановой бомбы. Уже 29 августа 1949 года СССР испытал свою первую ядерную бомбу, разрушив американскую монополию на это оружие. В этот день наша страна вступила в ядерную эпоху, и это обеспечило ей будущее. В 1953 году была испытана первая советская термоядерная бомба.
10 марта∙1943 год