Издан первый печатный учебник по географии на русском языке

10 марта 1710 года был издан первый печатный учебник по географии на русском языке.

Назывался он «География или краткое земного мира описание». Предположительно переведен с голландского языка. В книге были описаны «земные круги» — экватор, полюса, тропики, арктический и антарктический. Больше всего места отводилось описанию Европы, но также было рассказано о некоторых странах и народах Азии, Африки, Америки, Австралии.