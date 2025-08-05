Родился будущий император всероссийский Александр Александрович Романов

10 марта 1845 года родился будущий император всероссийский Александр Александрович Романов.

Сын убитого монарха Александра II и отец последнего императора Николая II вошел в историю как мудрый и обстоятельный правитель. При нем Россия не вела никаких войн, за что его назвали Царь-миротворец. Александр III проводил консервативную и охранительную политику, запрещал либеральные реформы, русифицировал окраины, покровительствовал русскому искусству, заселял пустующие регионы страны.

На международной арене Александр также упрочил положение России: был заключен прочный мир с Германией и Великобританией, развивался Франко-Русский союз. Флот России, ослабленный в предыдущие годы, стал третьим в мире.