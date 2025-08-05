Петром I учрежден первый в России орден Святого апостола Андрея Первозванного

10 марта 1699 года Петром I учрежден первый в России орден Святого апостола Андрея Первозванного – для тех, кто «счастливо начальствуя над армией, храбростью своей снискали себе славу»