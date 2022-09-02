В Йошкар-Оле открыт памятник композитору Андрею Эшпаю

Сегодня в Йошкар-Оле состоялось открытие бюста легендарному композитору Андрею Эшпаю. Памятник установлен Российским военно-историческим обществом в рамках национального проекта «Культура».

Андрей Эшпай – один из ярких отечественных композиторов второй половины XX века, автор знаменитых произведений во всех современных жанрах, любимых жителями всей страны песен "Снег идет", "Москвичи" ("Сережка с Малой Бронной"), "Два берега" и многих других.

В торжественной церемонии открытия приняли участие: врио Главы Марий Эл Юрий Зайцев, заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ, сенатор от региона Константин Косачев, председатель Союза композиторов Марий Эл Валерий Кульшетов и член семьи композитора - заведующая Отделением фортепиано Национальной гимназии искусств, лауреат международных и всероссийских конкурсов Ольга Кутасова . Автором памятника стал скульптор Алексей Чебаненко .

Приветствуя собравшихся, врио Главы республики Юрий Зайцев подчеркнул, что Андрей Эшпай – яркий представитель композиторской когорты Советского Союза и России, произведения которого известны во всем мире. Композитор был представителем очень знаменитой семьи. Его дядя – Иван Степанович Ключников-Палантай и отец – Яков Андреевич Эшпай – первые марийские композиторы-профессионалы, подвижники, преданные музыке и своему народу.

Юрий Зайцев также выразил благодарность Министерству культуры республики, по инициативе которого был воздвигнут бюст композитору, и Российское военно-историческое общество которое трудилось над увековечиванием памяти великого композитора. Врио Главы региона поздравил родственников и студентов Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени Палантая с этим радостным событием, которое прошло в Год культурного наследия народов России.

Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России, сенатор от Марий Эл Константин Косачев в своей речи отметил всенародную любовь к композитору. Он сказал, что это знаковое событие и для семьи Андрея Эшпая , и для почитателей его таланта, и для жителей республики и страны. По словам сенатора, "не каждому человеку дано прожить жизнь, чтоб потом его увековечили, и не каждому памятнику потом, когда он появляется, уготовлена судьба народной любви". Константин Косачев выразил уверенность, что у подножия памятника всегда будут живые цветы, поскольку живым было творчество композитора, который продолжает жить в песнях, музыке, мелодиях и творчестве.

Советский и российский композитор, Народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий, Заслуженный деятель искусств Марийской АССР, Народный артист Марийской АССР Андрея Эшпай основную часть жизни прожил в Москве, но его творчество и музыка неразрывно связаны с Марийским краем. Он часто приезжал в Йошкар-Олу, здесь проходили премьеры его сочинений. Национальные мотивы являются важнейшей составляющей яркого и всегда узнаваемого стиля композитора.

С 2013 года в Марийском республиканском колледже проводится Международный конкурс-фестиваль молодых музыкантов имени А.Я. Эшпая. Дважды, в 2013 и 2015 годах, Андрей Яковлевич лично возглавлял жюри конкурса, при его участии закладывались традиции этого широко известного культурного мероприятия. В 2015 году его имя было присвоено Большому концертному залу колледжа, в котором часто проходили авторские концерты композитора.

С 2021 года Марийский государственный академический театр оперы и балета имени Эрика Сапаева проводит Фестиваль оперного искусства имени А.Я. Эшпая.

Обложка: организационно-аналитическое управление Главы Марий Эл