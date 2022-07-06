В Красноярске археологи нашли каменные украшения времен палеолита
Археологи обнаружили на берегу Красноярского водохранилища уникальную коллекцию каменных и костных артефактов. Археологические исследования проходят на территории разрушающейся стоянки, где люди жили примерно 25 тыс. лет назад.
Среди находок выделяются две каменные подвески и сохранившиеся в земле остатки древнего костра. «В ходе раскопок разрушающейся стоянки на берегу Красноярского водохранилища ученые Института археологии и этнографии СО РАН получили уникальную коллекцию артефактов, которая включает в себя предметы каменной и костяной индустрии, украшения, а также редчайший для этих мест костер в положении in situ, то есть в исходном расположении», - сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири".
Отмечается, что стоянка Сабаниха-3 в Боградском районе Хакасии является единственным известным памятником раннего верхнего палеолита Енисея, культурный слой которого сохранился в непотревоженном состоянии. При этом археологические памятники на берегу водохранилища постепенно разрушаются из-за размыва берегов.
Обложка: sbras.info
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