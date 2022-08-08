В Екатеринбурге откроют экспозицию, посвященную трудовой доблести города
В Екатеринбурге местные власти намерены создать на базе музейно-культурного центра "Креативный кластер Л52" экспозицию, которая будет посвящена трудовой доблести города.
«В связи с появлением центра вопрос строительства музея-памятника труженикам тыла трансформировался в идею создания в рамках экспозиции блока наследия трудовой доблести, повествующего о подвигах людей, ковавших славу страны в самые тяжелые для нее времена», - рассказали ТАСС в администрации города.
Обложка: tutu.ru
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