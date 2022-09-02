В Бодайбо установили памятник легендарному летчику - истребителю Евгению Пепеляеву
Вчера в Бодайбо (Иркутская область) Российское военно-историческое общество и власти города организовали торжественную церемонию открытия бюста Герою Советского Союза, полковнику Евгению Пепеляеву — лётчику-истребителю и командиру истребительного авиаполка.
В церемонии принял участие мэр города Бодайбо и района Евгений Юмашев, который рассказал об инициативе присвоения имени Евгения Пепеляева бодайбинскому аэропорту, которая получила поддержку.
- Первым этапом стала помощь в изготовлении бюста. Кроме того, мы получили письмо помощника президента Владимира Мединского с поддержанием нашей инициативы, - рассказал мэр.
Он также отметил, что Евгений Пепеляев является не только кумиром людей старшего поколения, но и примером для молодежи.
- Теперь все смогут ознакомиться с биографией Евгения Георгиевича, положить цветы к подножию памятника и с гордостью сказать: «Я горжусь своей малой родиной, своими земляками! Я горжусь, что я русский!» - сказал Юмашев.
Память о нём и других героях войны увековечена в рамках масштабной программы Российского военно-исторического общества по установке бюстов и мемориальных досок Героям Советского Союза и выдающимся защитникам Отечества. На сегодняшний день установлено 12 бюстов и 4 мемориальных доски.
Ас войны в Корее Евгений Пепеляев родился в городе Бодайбо 18 марта 1918 года. В паре с военным летчиком Валентином Лапшиным они первыми в стране продемонстрировали один из самых рискованных и впечатляющих видов воздушного представления — так называемый встречный пилотаж на МиГ-15. Сам он говорил, что своей главной заслугой перед Отечеством считает активное участие в Корейской войне, где он совершил более 100 боевых вылетов, сбив в 30 воздушных боях десятки реактивных самолётов противника. 22 апреля 1952 года полковник Пепеляев стал Героем Советского Союза. Награждён 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями. Умер он 4 января 2013 года.
Обложка: РВИО
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