Собрание сочинений академика Евгения Тарле
В книжном клубе «Достоевский» состоялась презентация собрания сочинений выдающегося русского историка, академика, одного из отцов-основателей МГИМО (у) МИД Евгения Викторовича Тарле.
Выход издания – знаковое событие для исторической науки. Впервые за долгие годы труды ученого и выдающегося популяризатора истории, автора блистательных работ увидели свет. На презентации были представлены первые тома Полного собрания сочинений Евгения Викторовича Тарле.
- Колоссальная эрудиция, фундаментальные знания, невероятное трудолюбие, все это позволило Тарле, говоря по-советски, диалектически совершить переход от количества к качеству и стать, поистине корифеем отечественной исторической науки. Но при этом Тарле был не только ученым, он был и выдающимся популяризатором истории. На лекции Тарле невозможно было попасть: студенты в буквальном смысле сидели на ступеньках, с других факультетов, потоков и курсов приходили. Он был невероятно востребован. И почему? Потому что Тарле был среди тех великих историков, которые прекрасно осознавали, что история – это не только наука о прошлом, это наука о настоящем. Невероятное знание истории позволяло ему анализировать и делать провидческие выводы о путях развития России, о будущем Советского Союза, о развитии международных отношений, - сказал помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Евгений Викторович Тарле оставил после себя около 600 научных работ, охватывающих период от Средних веков до начала ХХ века. Многие из его трудов актуальны и в наши дни.
- Все исторические труды делятся на две части. Многие тексты профессиональных историков насыщены информацией, но чтение их произведений — это труд. Иногда, изнурительный. Тарле же относился к тем историкам, которые до такой степени вживались в эпоху, в своих героев, так передавали эмоцию, что чтение его работ — это всегда удовольствие. Поэтому я всем так искренне его произведения рекомендую, - отметил Владимир Мединский.
Евгений Тарле добился всего, о чём мог мечтать учёный: звания академика Академии Наук СССР (а также ещё десяток почётных званий академика и профессора в различных европейских академиях и университетах), три Сталинских премии 1-й степени.
В первом томе книги, написанной профессорами и доцентами МГИМО МИД России, рассматриваются основные вехи биографии и творчества выдающегося ученого, его непростые взаимоотношения с властью, особенности его уникального творческого метода.
- Когда я начал вчитываться в работы Тарле, то меня поразила удивительная интуиция автора. Он не только умел описывать исторические события далекие от него, но и делал это так, будто являлся их современником. Когда он писал о будущем и делал некоторые внешнеполитические прогнозы, мне кажется, он выступал в роли некого исторического провидца. И не случайно Тарле вошел в комиссию, которая занималась вопросами послевоенного устройства мира. Конечно, он был не профессиональным дипломатом, а ученым. Но его прозорливость, его понимание мира, мировидение было совершенно уникальным, - сказал ректор Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации Анатолий Торкунов.
Академик Евгений Викторович Тарле при жизни был признан классиком исторической науки, которому удавалось сочетать научность и увлекательность изложения.
- Для меня Тарле с юношеских лет был совершенно идеальным примером историка, который в очень непростых условиях меняющейся политической конъюнктуры всегда умел занимать объективную позицию, умел описать историческое событие понятно, но вместе с тем настолько глубоко, что это оставалось в памяти. Спасибо Российскому военно-историческому обществу. Это огромный подарок для всех любителей истории, - добавил Анатолий Торкунов.
Книги изданы Российским военно-историческим обществом совместно с издательством «Проспект».
- Над изданием работало огромное количество по-настоящему неравнодушных людей. Говорят, что лучшее враг хорошему. Но в данном случае все замечания были важные, нужные и по делу. Поскольку трудились коллеги из Российского военно-исторического общества, МГИМО, огромное количество ученых, сотрудников издательства и лично Владимир Ростиславович – все это стало большим проектом. Конечно, это дань памяти Евгения Тарле. Но это ещё и труд его учеников, коллег, ученых, - сказал генеральный директор издательства «Проспект» Леонид Рожников.
Напомним, что 2025 год по инициативе Владимира Мединского прошёл в историческом сообществе как Год памяти Е.В.Тарле. Одним из главных событий года стало учреждение ежегодной Премии имени Е.В.Тарле за выдающийся вклад в историческое просвещение и популяризацию истории Отечества. Первыми лауреатами премии в 2025 году стали: митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), директор научно-исследовательского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев и старший научный сотрудник Института военной истории Министерства обороны РФ Алексей Исаев. Лучшие произведения лауреатов Премии войдут в продолжение полного собрания сочинений Тарле и будут опубликованы под одной обложкой.
В 2026 году в рамках Премии имени Е.В.Тарле Российским военно-историческим обществом учреждена отдельная номинация «Премия Тарле. Учитель» для преподавателей истории, разрабатывающих и использующих лучшие практики преподавания предмета на основании государственного учебника.
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