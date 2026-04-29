Памятник Ивану Паскевичу будет установлен в Гомеле
Экспертное жюри определило победителя открытого творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект памятника русскому полководцу, государственному деятелю и дипломату Ивану Фёдоровичу Паскевичу.
Итоговую «приёмку» проектов в Москве осуществили: Начальник Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников, заместитель Начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, Заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко, Председатель Гомельского городского исполнительного комитета Владимир Привалов, сопредседатель экспертно-консультативного Российско-Белорусского Совета по истории Оксана Солопова.
РВИО по согласованию с руководством Республики Беларусь реализует большую программу по сохранению памяти об общих страницах истории наших стран. Памятник Ивану Паскевичу планируется установить в сентябре 2026 г. в Гомеле на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Место выбрано не случайно. Иван Паскевич был не только выдающимся военачальником, но и мудрым градостроителем, внесшим весомый вклад в развитие Гомеля.
- Иван Паскевич – единственный полный кавалер сразу двух орденов: Святого Георгия и Святого Владимира, а также один из четырёх полных кавалеров ордена Святого Георгия. Человек, которому императорским указом было предписано оказывать императорские почести, - отметил Николай Овсиенко.
На конкурс, который проводило РВИО, поступило 13 проектов. Выбор пал на работу авторского коллектива Дмитрия Клавсуца, Василия Вершинина (скульпторы) и Дениса Бобылева (архитектор). За основу проекта взята интерпретация памятника в честь наместника Царства Польского, фельдмаршала Ивана Фёдоровича Паскевича, который в 1870 году был установлен в Варшаве. В 1917 году по инициативе немецких оккупационных сил монумент был демонтирован и разобран на части, которые впоследствии переплавили.
- Мы полностью поддерживаем задумку авторского коллектива создать памятник по мотивам снесенного монумента Паскевича в Польше. Нам нужно восстановить историческую правду! - сказал Владимир Привалов.
Три ступени, опоясывающие нижнюю часть постамента, символизируют: триумф и преемственность — три ключевых императора, при которых служил Иван Паскевич (Александр I, Николай I, Александр II); три высших воинских чина — генерал-фельдмаршал, светлейший князь, наместник; три главные победы — взятие Эривани, Карса и Эрзурума. Ступени также служат архитектурным переходом от земли к сакральному пространству памяти, подчёркивая возвышенный статус героя. На четырёх сторонах постамента расположены бронзовые барельефы, отражающие ключевые вехи жизни выдающегося полководца.
Также делегация города Гомеля под руководством Председателя Гомельского городского исполнительного комитета Владимира Привалова посетила художественную мастерскую скульптора Михаила Баскакова, в которой были созданы многие монументальные проекты Российского военно-исторического общества.
Историческая справка:
Иван Фёдорович Паскевич - русский полководец и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, граф Эриванский, светлейший князь Варшавский.
Во время Отечественной войны 1812 г. генерал Паскевич проявил себя блестяще. В Бородинском сражении его дивизия отчаянно оборонялась от войск Евгения Богарне, имевших пятикратный перевес в живой силе.
В русско-турецкую войну 1828-1829 гг., которая велась на двух театрах - кавказском и дунайском, Паскевичу пришлось прикрывать 500-километровую государственную границу на Кавказе и одновременно организовывать военные действия. Предпочитая не обороняться, а наступать, он решил нанести удар по сильнейшей турецкой крепости - Карсу. В июне 1828 г. Русская Армия подошла к крепости и приступила к активным осадным действиям и штурму, во время которого было убито до 1500 турецких солдат.
В июне 1829 г. Паскевич подошел к Эрзуруму, в стотысячном городе началась паника, и гарнизон сдался на милость победителя. За Эрзурум Иван Федорович Паскевич был награжден орденом святого Георгия первой степени, став, таким образом, полным георгиевским кавалером.
В 1830-1831 гг. в Польше, вошедшей в состав России по решениям Венского конгресса, бушевала русско-польская война. На этот ответственный участок опять был послан Иван Паскевич. Фельдмаршал безупречно грамотно осадил Варшаву и взял польскую столицу в день 19-й годовщины Бородинского сражения.
Финалом полководческой карьеры Паскевича стало усмирение венгерской революции, явившейся следствием событий во Франции 1848 г. 26 апреля 1849 г. Николай I обнародовал манифест о начале интервенции в Венгрию. В начале мая 1849 г. туда была направлена 150-тысячная Русская Армия под общим командованием Ивана Паскевича, и уже в августе 1849 г. вооруженные силы Венгрии под командованием генерала Гёргея сложили оружие при Вилагоше.
Иван Федорович Паскевич умер 20 января 1856 г. Первоначально прах полководца покоился в Польше, но в 1889 г. останки Паскевича и его жены были перезахоронены в семейной усыпальнице князей Паскевичей, выстроенной в Гомеле.
Читать статью о генерал-фельдмаршале, полном Георгиевском кавалере Иван Фёдоровиче Паскевиче
Из материалов официального сайта Российского военно-исторического общества
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