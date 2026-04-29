Памятник Ивану Паскевичу будет установлен в Гомеле

Экспертное жюри определило победителя открытого творческого конкурса на лучший архитектурно-художественный проект памятника русскому полководцу, государственному деятелю и дипломату Ивану Фёдоровичу Паскевичу.

Итоговую «приёмку» проектов в Москве осуществили: Начальник Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владимир Бочарников, заместитель Начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, Заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко, Председатель Гомельского городского исполнительного комитета Владимир Привалов, сопредседатель экспертно-консультативного Российско-Белорусского Совета по истории Оксана Солопова.

РВИО по согласованию с руководством Республики Беларусь реализует большую программу по сохранению памяти об общих страницах истории наших стран. Памятник Ивану Паскевичу планируется установить в сентябре 2026 г. в Гомеле на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Место выбрано не случайно. Иван Паскевич был не только выдающимся военачальником, но и мудрым градостроителем, внесшим весомый вклад в развитие Гомеля.

- Иван Паскевич – единственный полный кавалер сразу двух орденов: Святого Георгия и Святого Владимира, а также один из четырёх полных кавалеров ордена Святого Георгия. Человек, которому императорским указом было предписано оказывать императорские почести , - отметил Николай Овсиенко.

На конкурс, который проводило РВИО, поступило 13 проектов. Выбор пал на работу авторского коллектива Дмитрия Клавсуца , Василия Вершинина (скульпторы) и Дениса Бобылева (архитектор). За основу проекта взята интерпретация памятника в честь наместника Царства Польского, фельдмаршала Ивана Фёдоровича Паскевича, который в 1870 году был установлен в Варшаве. В 1917 году по инициативе немецких оккупационных сил монумент был демонтирован и разобран на части, которые впоследствии переплавили.

- Мы полностью поддерживаем задумку авторского коллектива создать памятник по мотивам снесенного монумента Паскевича в Польше. Нам нужно восстановить историческую правду! - сказал Владимир Привалов.

Три ступени, опоясывающие нижнюю часть постамента, символизируют: триумф и преемственность — три ключевых императора, при которых служил Иван Паскевич (Александр I, Николай I, Александр II ); три высших воинских чина — генерал-фельдмаршал, светлейший князь, наместник; три главные победы — взятие Эривани, Карса и Эрзурума. Ступени также служат архитектурным переходом от земли к сакральному пространству памяти, подчёркивая возвышенный статус героя. На четырёх сторонах постамента расположены бронзовые барельефы, отражающие ключевые вехи жизни выдающегося полководца .

Также делегация города Гомеля под руководством Председателя Гомельского городского исполнительного комитета Владимира Привалова посетила художественную мастерскую скульптора Михаила Баскакова , в которой были созданы многие монументальные проекты Российского военно-исторического общества.

Историческая справка:

Иван Фёдорович Паскевич - русский полководец и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, граф Эриванский, светлейший князь Варшавский.

Во время Отечественной войны 1812 г. генерал Паскевич проявил себя блестяще. В Бородинском сражении его дивизия отчаянно оборонялась от войск Евгения Богарне, имевших пятикратный перевес в живой силе.

В русско-турецкую войну 1828-1829 гг., которая велась на двух театрах - кавказском и дунайском, Паскевичу пришлось прикрывать 500-километровую государственную границу на Кавказе и одновременно организовывать военные действия. Предпочитая не обороняться, а наступать, он решил нанести удар по сильнейшей турецкой крепости - Карсу. В июне 1828 г. Русская Армия подошла к крепости и приступила к активным осадным действиям и штурму, во время которого было убито до 1500 турецких солдат.

В июне 1829 г. Паскевич подошел к Эрзуруму, в стотысячном городе началась паника, и гарнизон сдался на милость победителя. За Эрзурум Иван Федорович Паскевич был награжден орденом святого Георгия первой степени, став, таким образом, полным георгиевским кавалером.

В 1830-1831 гг. в Польше, вошедшей в состав России по решениям Венского конгресса, бушевала русско-польская война. На этот ответственный участок опять был послан Иван Паскевич. Фельдмаршал безупречно грамотно осадил Варшаву и взял польскую столицу в день 19-й годовщины Бородинского сражения.

Финалом полководческой карьеры Паскевича стало усмирение венгерской революции, явившейся следствием событий во Франции 1848 г. 26 апреля 1849 г. Николай I обнародовал манифест о начале интервенции в Венгрию. В начале мая 1849 г. туда была направлена 150-тысячная Русская Армия под общим командованием Ивана Паскевича, и уже в августе 1849 г. вооруженные силы Венгрии под командованием генерала Гёргея сложили оружие при Вилагоше.

Иван Федорович Паскевич умер 20 января 1856 г. Первоначально прах полководца покоился в Польше, но в 1889 г. останки Паскевича и его жены были перезахоронены в семейной усыпальнице князей Паскевичей, выстроенной в Гомеле.

Читать статью о генерал-фельдмаршале, полном Георгиевском кавалере Иван Фёдоровиче Паскевиче

Из материалов официального сайта Российского военно-исторического общества