Генерал-фельдмаршал, полный Георгиевский кавалер Иван Фёдорович Паскевич Русский полководец, государственный деятель и дипломат. Генерал-фельдмаршал, генерал-адъютан. Согласно оценке его основного биографа, вскоре после воцарения Николая I «князь Варшавский, по значению своему в государстве, в среде русских подданных не имел себе равного»

Один из самых прославленных русских полководцев первой половины XIX века появился на свет 8 (по новому стилю – 19) мая 1782 года в Полтаве. Он был выходцем из малоросских дворян, ведущих своё родовое древо от запорожских казаков. Азы наук, в том числе иностранные языки, Иван и его брат Степан постигали дома, а когда пришло время, отец, земский судья, определил их в Санкт-Петербург, в Пажеский корпус.

Карьера Паскевича началась весьма хорошо – он стал сначала камер-пажом, затем лейб-пажом. Молодой человек понравился императору Павлу I, и тот назначил его своим флигель-адъютантом, одновременно зачислив его поручиком в лейб-гвардии Преображенский полк. Придворное положение, впрочем, было довольно беспокойным делом – Паскевичу приходилось ежедневно ездить по учениям, смотрам, вахт-парадами, следя за внедряемыми прусскими порядками, вызывавшими ненависть во всей армии. Когда император пал жертвой дворцового переворота и на престоле воцарился Александр Павлович, Иван Фёдорович временно оказался не у дел.

Лишь в 1805 году Паскевич получил наконец назначение – в армии генерала Ивана Ивановича Михельсона, победителя Пугачёва, стоявшей на западной границей России. Время было беспокойное – Наполеон Бонапарт наносил поражение за поражением своим врагам, и кульминацией этого стала его победа под Аустерлицем. Впервые более чем за сто лет, от петровской Нарвы, Россия проиграла генеральное сражение, и лишь воля обстоятельств уберегла армию Михельсона от разгрома. Но принять боевое крещение Ивану Фёдоровичу предстояло совсем скоро. На южных рубежах вновь оживилась Турция, надеявшаяся вернуть назад русские завоевания прежней эпохи. Михельсон, вставший во главе Днестровской (Молдавской) армии, забрал с собой Паскевича. Именно там, в южных причерноморских степях, Иван Фёдорович добыл первые боевые награды – орден Святого Владимира 4-й степени и золотое оружие «За храбрость». Михельсон был восхищён храбростью молодого человека, оставив отзыв о нём: «Явил себя неустрашимым и войну понимающим офицером, каковых поболее желать надлежит».

В 1807 году Михельсон умирает, и новый командующий, князь Александр Александрович Прозоровский, направляет Паскевича в опасную миссию – он должен был добраться до Константинополя и сообщить османам о том, что заключённое было перемирие не утверждено императором и что русские войска не уйдут из придунайских княжеств. Поручение было выполнено блестяще, причём попутно Иван Фёдорович сумел собрать важные сведения о турецкой армии. Позднее ему вновь пришлось совершить вояж в Константинополь, ведя переговоры об обмене пленными. В 1808 году Паскевич получил капитанский чин. Третий визит в Константинополь едва не кончился для Ивана Фёдоровича плачевно – он узнал, что Турция вновь объявляет войну России, и ему стоило больших трудов миновать кинжалы фанатиков и вернуться к Прозоровскому.

Новый виток войны начался тогда не очень удачно. При штурме крепости Браилов в Валахии Паскевич был ранен пулей в голову и на несколько месяцев выбыл из строя. По излечении он служил в отдельном отряде Дунайской армии, под командой знаменитого атамана Матвея Ивановича Платова, затем сражался за Дунаем в отряде Александра Павловича Засса. В это время генерал Прозоровский тяжело заболел и вскоре скончался. Перед своей смертью он написал письмо Александру I, в котором посоветовал обратить внимание на пятерых молодых людей. Был в этом списке и Паскевич. Сражение в его военной биографии шло за сражением – осада Мачина и Кюстенджи, бои под Рассеватом, Силистрией и Татарицей. За штурм крепости Силистрия Паскевич был представлен к ордену Святого Георгия 4-й степени, но наградили в итоге его орденом Святой Анны 2-й степени. Интересно, что новые армейские командующие, что Багратион, что Каменский 2-й, направляли его на организацию снабжения, но боевой офицер всячески старался оказаться в строю, на передовой. В 1810 году он по собственному желанию был назначен командиром Витебского пехотного полка. Во главе этой части он штурмовал крепости Базарджик и Варна, заслужив ордена Святого Владимира 3-й степени и Святого Георгия 4-й степени. Ярким эпизодом стало Рущукское сражение, в котором русская армия наголову разбила армию Куманец-аги. Большой вклад в исход этого боя внёс полк Паскевича, за что командир, совсем недавно ставший полковник, тут же был произведён в генерал-майоры и получил орден Святого Георгия 3-й степени. Ему тогда было всего двадцать восемь лет…

С конца 1810 года Паскевич был назначен командиром Орловского полка, ещё только формировавшегося в Киеве. Боевой офицер не был доволен таким тыловым назначением, но приказу пришлось подчиниться. В полку он прославился своей заботой о солдатах, строгостью к офицерам, а также повышенным вниманием к боевой подготовке в ущерб шагистике и блестящей внешности. В итоге полк стал полноценной частью, которую хвалил сам Багратион. Паскевичу это едва не стоило жизни – он столько времени отдавал службе, что заболел нервной горячкой и едва не отдал Богу душу. По выздоровлении Багратион назначил молодого генерала командующим 26-й пехотной дивизией. Было это в январе 1812 года. А спустя полгода началась Отечественная война…

Дивизия Паскевича в числе первых приняла на себя удар французских войск. Именно его части в сражении при Салтановке под Могилёвом задержали наступление наполеоновской армии, дав возможность соединиться под Смоленском армиям Багратиона и Барклая-де-Толли. Далее именно Паскевичу принадлежала идея дать бой Наполеону в самом Смоленске, а в полях на подступах к нему, что создало противнику большие проблемы. Сражение в Смоленске, который, по воспоминаниям французов, «был похож на пылающий Везувий», кипело три дня, и именно здесь первые сомнения в успешном исходе кампании одолели Наполеона. Впоследствии одна из улиц города будет названа именем генерала Паскевича.

Далее было отступление до Царёва-Займища и Бородина. В Бородинском сражении дивизия Паскевича обороняла центральный курган. Выгодную позицию на берегах реки Колочи и Москвы французы пытались захватить особенно отчаянно. 6 тысяч бойцов Ивана Фёдоровича отбивались от 35 тысяч воинов «Великой армии», имея всего 18 орудий против 80 у врага. Паскевич сам водил батальоны в штыковые атаки, под ним было убито две лошади. От его дивизии в тот день почти никого не осталось, и лишь подкрепление от Барклая-де-Толли позволило оставить позицию за русской армией.

При последующем отступлении до Москвы и дальнейших событиях Паскевичу пришлось создавать свою дивизию почти с нуля. Солдат своих он обучал самым нужным вещам, вновь не обращая внимание на шагистику и тому подобные вещи, упирая на боевую подготовку. В итоге дивизия самым лучшим образом проявила себя в ходе Тарутинского манёвра, сражения под Малоярославцем, боях под Вязьмой, Ельней и Красным. Именно Паскевичу сдал командование своим 7-м корпусом тяжело заболевший генерал Раевский, и во главе этого соединения Иван Фёдорович вступил в пределы Герцогства Варшавского – земли, с которой судьба его ещё сведёт в будущем. За войну 1812 года Паскевич был удостоен орденов Святой Анны 1-й степени и Святого Владимира 2-й степени.

Заграничный поход русской армии Паскевич прошёл от Польши до Франции. Он брал крепость Модлин, бился под Дрезденом и Лейпцигом, штурмовал Гамбург. Во главе 2-й гренадёрской дивизии Гренадёрского корпуса довелось Паскевичу брать Париж. Император Александр I, торжественно въезжавший в поверженную наполеоновскую столицу, представил Ивана Фёдоровича своему брату Николаю Павловичу как одного из лучших генералов своей армии, которого он ещё не успел поблагодарить за отличную службу. Сам же Иван Фёдорович оценивал свои способности и заслуги довольно скромно, по воспоминаниям Дениса Давыдова, с малоросским выговором повторяя: «Що гений – то не гений, а що везе – то везе» .

В мирной жизни Паскевичу поначалу приходилось довольно туго. Власть в армии фактически захватил Алексей Алексеевич Аракчеев, с которым видение будущего армии у Ивана Фёдоровича расходилось категорически. Император поручал Паскевичу дела, которые были совершенно не по душе боевому генералу – например, следствие по злоупотреблениям местных чиновников, в частности, в Смоленской губернии. Он командовал дивизией в Смоленске. В 1817 году Иван Фёдорович, все молодые годы проведший в боевых походах, наконец женился. Его избранницей стала Елизавета Алексеевна Грибоедова, двоюродная сестра Александра Сергеевича Грибоедова. Венчались они в Казанской церкви в грибоедовском имении Хмелита.

Но сразу пожить семейным человеком Паскевичу не удалось. Уже в июле всё того же 1817 года его вызвали в Петербург, где ему было поручено сопровождать великого князя Михаила Павловича в его путешествии по Европе. Турне заняло два года. По возвращении Паскевич остался при великом князе, который в ту пору занимал должность генерал-фельдцейхмейстера, то есть командующего артиллерией.

В 1820-е годы в связи с обострением международной обстановки генерал возвращается в строй. Он командовал дивизией, затем стал временным военным губернатором Выборгской стороны, ликвидируя последствия разрушительного наводнения в столице, а с февраля 1825 года командовал 1-й пехотным корпусом в Митаве. Именно там до него дошли известия о смерти Александра I и восстании декабристов…

Новый император Николай Павлович хорошо помнил о характеристике, которую дал Паскевичу его покойный брат, и исключительно благоволил ему. Иван Фёдорович даже не успел прибыть на коронацию Николая, как узнал о своём новом назначении – главнокомандующим русскими войсками на Кавказе. К тому времени персидские войска вторглись в пределы российских владений, заняли Ленкорань и Карабах, а затем двинулись на Тифлис. Герой 1812 года, генерал Алексей Петрович Ермолов в данной ситуации проявил себя не самым лучшим образом, и Николай направил Паскевича, которому авансом дал звание генерала от инфантерии. При этом формально Иван Фёдорович подчинялся Ермолову, но по факту командовал всеми войсками по своему усмотрению, из-за чего отношения между полководцами были натянутыми. Паскевич нанёс поражение персам под Елизаветполем, после чего хотел идти уже в Эриванское ханство, освобождать армянские земли. Ермолов не поддержал его идею, и конфликт между генералами стал совсем неразрешимым. В итоге Николай отправил Алексея Петровича в отставку, и Паскевич наконец получил желанную возможность принимать решения, ни на кого не оглядываясь. Русские войска перешли за Аракс, захватили Нахичевань, а затем после продолжительной осады взяли Эривань (нынешний Ереван). Далее были захвачены все земли провинции Азербайджан, взят Тавриз. Угроза создалась уже для самого Тегерана, и шах немедленно запросил мира. В 1828 году в деревне Туркманчай был подписан мирный договор, ознаменовавший переход армянских и азербайджанских земель во владение России. Паскевич был осыпан наградами – он получил орден Святого Георгия 2-й степени, получил графское достоинство с именованием граф Паскевич-Эриванский, а также получил рекордное в истории Российской империи денежное вознаграждение – один миллион рублей ассигнациями.

Но до успокоения на Кавказе было ещё очень далеко. В том же 1828 года разразилась очередная война с Турцией, и Паскевич должен был атаковать её как раз из Закавказья. В той кампании Иван Фёдорович блестяще провёл захват крепостей Ахалкалаки, Хертвис, Поти, Ахалцих, Ацхур, Ардаган, Баязет, Диадин. Венцом кампании стало взятие крупнейшей крепости Эрзерум – за неё Паскевич получил орден Святого Георгия 1-й степени – он стал одним из всего четырёх в истории России людей, ставших полными кавалерами этой почётной награды. За ту войну он был удостоен и высшего ордена империи – ордена Андрея Первозванного.

На протяжении нескольких лет Паскевич был высшим военным и гражданским лицом на всём Кавказе. Он внёс немалый вклад в налаживание цивилизованной жизни в этих землях, не знавших мира веками. При нём появились первые учебные заведения, библиотеки, газеты, осуществлялось благоустройство городов. Помимо Кавказской области, он возглавлял на правах наместника императора Астраханскую губернию, одновременно командуя Отдельным Кавказским корпусом и Каспийской военной флотилией.

В 1830 году Паскевич был направлен на подавление крупного польского восстания. За два месяца он разбил основные силы мятежников и взял Варшаву. В историю вошла победная реляция генерала императору: «Варшава у ног Вашего Императорского Величества». Николай Павлович пожаловал ему титул светлейшего князя Варшавского. Немногие в истории империи имели двойные титулы. Паскевич остался в Варшаве, став наместником Польши и по совместительству главным русским сатрапом в глазах националистов. Именно при нём появились Александровская цитадель и Ивангородская (впоследствии Демблинская) крепость в Варшаве – символы русской власти в этих землях.

В 1849 году уже пожилому генералу пришлось снова руководить крупной операцией, причём на чужой территории. Венгерская революция грозила уничтожить Австро-Венгерскую империю, и император Франц Иосиф в Варшаве умолял русского императора вступиться за него. Операция продлилась несколько месяцев – в битве под Коморном Паскевич разгромил основные силы мятежников, и 1 августа 1849 года они капитулировали. Лидеры повстанцев были согласны сдаваться только русским. Паскевич просил императора не выдавать их австриякам, к которым любви не питал, но Николай был непреклонен – многие были выданы и казнены. Тем не менее, именно по итогам этой, едва ли самой приятной для Паскевича операции, он получил давно заслуженное фельдмаршальское звание, а заодно был произведён в фельдмаршалы Пруссии и Австро-Венгрии!

Ему уже было за семьдесят, когда разразилась Крымская война. Николай I, опьянённый собственными, сильно преувеличенными, представлениями о мощи русской армии, настаивал быстро пройти через Балканские горы. Паскевич же значительно больше самодержца представлял себе возможности в будущей кампании, и сумел убедить его скорректировать планы. Император назначил своего лучшего полководца главнокомандующим на западных и южных границах. Вновь, как и полвека назад, перед ним лежала крепость Силистрия. К сожалению, удача, столь долго сопутствовавшая Паскевичу, здесь отвернулась от него. Он был тяжело контужен разорвавшимся вблизи него ядром и был вынужден отбыть в Яссы на лечение. Несмотря на слабое здоровье, он пытался управлять войсками, и небезуспешно в некоторых вопросах. В 1854 году он выехал в Крым, где вновь едва не погиб, попав в сильный шторм.

Здоровья Паскевича сильно пошатнулось от контузии, полученной в столь почтенном возрасте. А известия о смерти Николая Павловича и падении Севастополя и вовсе уложили фельдмаршала в постель. Он ушёл из жизни 20 января 1856 года. Похоронен он был сначала в селе Ивановском (Демблине), но спустя тридцать с лишним лет его перезахоронили в семейной усыпальнице в городе Гомеле. Замечательный дворцово-парковый комплекс, оставшийся после Паскевича в этом городе, является одним из наиболее посещаемых музеев Белоруссии…