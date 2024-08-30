Новая линейка единых учебников по истории

Осенью этого года в разных регионах страны стартует процесс практической проверки качества новых государственных учебников по истории для 5–9-х классов. Они будут использоваться в школах с 1 сентября 2025 года. Об этом сегодня сообщили участники пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации новой линейки единых учебников по истории для 5-9-х классов и учреждений среднего профессионального образования (СПО).

- Учебники по истории пройдут федеральную экспертизу, после чего мы передадим их для оценки и анализа опытным педагогам-практикам в школах страны. С учетом обратной связи от регионов они будут доработаны и включены в федеральный перечень уже к декабрю. Рассчитываем, что обучение по новым учебникам начнется во всех школах страны с 1 сентября 2025 года. Отмечу, что государственные учебники будут в четыре раза дешевле и при этом долговечнее за счет твердого переплета,

– информировал Министр Просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что за основу учебников было взято все лучшее от действующих изданий. В пособии представлены достоверные информационные ресурсы, ссылки для изучения дополнительных фактов и архивных материалов.

Авторами учебника по истории для 5-9-х классов выступили помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Владимир Мединский подчеркнул, что в подготовке учебников по истории участвовал большой коллектив авторов, рецензентов, редакторов, экспертов – всего почти 50 ученых.

- Было подготовлено 16 томов учебников, из них 13 томов – для школы с 5-го по 11-й класс, и три тома учебников – для среднего профессионального образования. Прежде всего, я хочу сказать, что, конечно, мы работали на имеющейся базе, но много написано заново, много текстов доработано. Самое главное – предложен совершенно иной концептуальный подход. Новый учебник – открытый, современный. Он интегрирует отечественную историю во всеобщую. Мы бы хотели, чтобы учебник читался легко, чтобы родителям было интересно изучать его вместе с детьми,

– отметил Владимир Мединский.

В ученике много интересных фактов, QR-кодов со ссылками на дополнительные источники, фильмы и лекции, сайты музеев, архивов, библиотек. Владимир Мединский.обратился к преподавательскому сообществу с предложением внимательно изучить новые учебники, поделиться своим мнением, как сделать их еще более интересными.

«История – на мой взгляд самый интересный школьный предмет!»

– сказал он.

- Хотел бы еще особо отметить отдельный проект, подготовленный Российским военно-историческим обществом совместно с Министерством просвещения – это раздел «Учителю и ученику» на портале История.РФ. На ресурсе выложено огромное количество дополнительных источников исторического знания: статей, лекций, подборок докуме6нтов, документальных фильмов. Это сделано для того, чтобы учебник был «окном» в мир истории

– уточнил Владимир Мединский.

В продолжение конференции Александр Чубарьян информировал, что содержание новых учебников соответствует современному уровню развития науки. Особое внимание уделено роли России в мировой истории, значительно расширены разделы об истории науки, культуры и искусства. Кроме того, в новой версии учебника истории для пятого класса будет раздел о развитии первобытного общества на территории России.

Как отметил Анатолий Торкунов, в издании представлено большое количество материалов о роли личности в истории, интересно рассказаны важнейшие исторические события.

Генеральный директор издательства «Просвещение» Наталья Третьяк подчеркнула, что тираж новых учебников по истории должен составить 16 млн экземпляров. Суммарно в книгах содержится более 2 000 рисунков и 100 исторических карт.

Директор Института археологии РАН Николай Макаров отметил, что в новых учебниках объективно показана история становления нашего государства со времен древней Руси, а личности правителей и деятелей истории раскрыты объемно.

Напомним, с 1 сентября 2023 года в российских школах используют новые учебники по истории для 10-11-х классов. Издание состоит из четырех книг: История России (10-й класс), Всеобщая история (10-й класс), История России (11-й класс) и Всеобщая история (11-й класс).

Материалы официального сайта Российского военно-исторического общества

Фото Д. Алексеева.