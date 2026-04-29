«Диктант Победы» в восьмой раз прошел в России

В преддверии Дня Великой Победы по всей России при поддержке Российского военно-исторического общества прошла Международная историческая акция «Диктант Победы».

Во всех российских регионах, а также в 75 иностранных государствах работало более 37,7 тысячи площадок. Их организовали во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее героями. Традиционно центральной площадкой проведения «Диктанта Победы» в Москве выступил Музей Победы.

Торжественную церемонию открыло видеообращение Заместителя Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

- «Диктант Победы» по праву стал одним из крупнейших просветительских проектов партии «Единая Россия». Для жителей нашей страны история Великой Отечественной — это важнейшая часть национальной памяти. Почти во всех семьях есть свои герои-фронтовики. Их биографии и подвиги — наше общее прошлое, наша духовная опора, которая помогает строго разделять добро и зло, безошибочно делать нравственный выбор и давать жёсткий отпор тем, кто вновь поднимает нацистские знамёна. Дорогие друзья, «Диктант Победы» даёт уникальную возможность прикоснуться к великой истории нашего Отечества. Ведь без прошлого нет будущего. А будущее России зависит от всех нас. Желаю всем участникам успехов в написании «Диктанта Победы», - сказал Дмитрий Медведев.

Международная историческая акция «Диктант Победы» проводится с 2019 года. Партнёром акции традиционно выступает Российское военно-историческое общество.

- Мне очень приятно, что РВИО с первых дней проведения диктанта плотно сотрудничает с организаторами. Мы традиционно отвечаем за подготовку вопросов. В этом году у нас международный блок. И это гораздо более сложная задача. Наши зарубежные участники не могут знать всех деталей военных операций, но и сильно упрощать вопросы мы тоже не можем, потому что цель «Диктанта Победы» максимально подсветить события Великой Отечественной войны, - отметил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк.

Также на портале «Ростелеком. Лицей» Российское военно-историческое общество подготовило методические материалы, видеолекции и пробные тесты, чтобы можно было ещё лучше подготовиться к вопросам «Диктанта Победы». Все материалы доступны бесплатно и без регистрации. К настоящему времени подготовку к Диктанту на платформе «Ростелеком Лицей» прошли более 200 тысяч человек.

- Мы планируем каждый год дополнять этот ресурс новыми лекциями, ответами на задания предыдущих лет. Как раньше было в ЕГЭ. Хочешь хорошо подготовиться, посмотри какие вопросы были ранее, - подчеркнул Виталий Мартынюк.

Помимо этого, на Гоголевском бульваре в Москве до середины мая продолжит работать фотовыставка, посвященная проведению Международной историко-просветительской акции «Диктант Победы».

В этом году акция проходит уже в восьмой раз. Среди уникальных площадок диктанта: МКС, космодром Плесецк, ледоколы, железнодорожные поезда, самолёты. Впервые площадкой для проведения акции стала старинная усадьба выдающегося историка и государственного деятеля Василия Никитича Татищева в подмосковном Болдино . Именно здесь он создал крупнейшие свои труды «История Российская» и «Собрание законов древних русских». Сейчас восстановлением усадьбы занимается Российское военно-историческое общество.

Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны приехали представители местной администрации, жители близлежащих поселков, семьи участников СВО, юнармейцы, кадеты и школьники. Проведение «Диктанта Победы» в памятном месте, связанном с именем Василия Татищева, стало символом преемственности истории и памяти поколений.

Задача тестирования – пробудить интерес российских и зарубежных участников к событиям героического прошлого нашего Отечества, дать людям возможность проверить свои знания по истории, получить новую информацию о подвигах предков.

Из материалов официального сайта Российского военно-исторического общества