День памяти жертв геноцида советского народа

19 апреля 2026 года Россия впервые официально отмечает День Памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны.

В Ленинградской области у Мемориала мирным жителям Советского Союза, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, прошла Акция Памяти с участием помощника Президента России, Председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского , губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и руководителя «Национального центра исторической памяти при Президенте РФ» Елены Малышевой.

- Сегодня, в День Памяти жертв геноцида советского народа, мы закладываем новую традицию. У главного мемориала памяти жертв геноцида наших граждан в годы Второй Мировой войны мы закладываем традицию памяти: у каждого из нас есть отцы, деды, прадеды, воевавшие на той страшной войне. У каждого из нас есть родные, которые погибли на фронте. О них надо помнить. Своей смертью они завоевали наше право жить. Мы должны жить так, чтобы быть их достойными. Чтобы нам не было стыдно, а им было не стыдно за нас. Светлая память павшим, — отметил Владимир Мединский.

Участники церемонии возложили цветы к Вечному огню и почтили Память убиенных Минутой молчания. Воинские почести погившим отдали Военный оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии и почётный караул.

- Преступления немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны — одна из самых тяжёлых страниц нашей истории. Уничтожали не только солдат, уничтожали наших граждан. Семьями. Деревнями. За то, что они просто жили на своей земле.

На территории Ленинградской области в годы войны действовали нацистские лагеря и места принудительного содержания. Через них прошли тысячи мирных жителей — женщины, старики, дети; большинство не вернулись. Фашисты и их пособники целенаправленно уничтожали наших сограждан. Это была попытка стереть со страниц истории целый народ, Память, наше будущее. Поэтому так важно говорить об этом прямо. Это наша ответственность сегодня. Пока мы помним — они с нами. И наша Память сильнее любого забвения, — подчеркнул Александр Дрозденко .

Мемориал «В Память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» открыт в Ленинградской области в 2024 году при личном участии Владимира Путина и Александра Лукашенко .

Он находится в деревне Зайцево Гатчинского муниципального округа, на территории которого в годы Великой Отечественной войны располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также детские донорские концентрационные лагеря.

Мемориальный комплекс, возведённый Российским военно-историческим обществом, посвящён всем узникам немецких концлагерей. Его основу составляет стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Особенностью памятника стали 150 скульптурных барельефов, созданных на основе историй реальных людей и фотографий, предоставленных разными регионами России.

Из материалов официального сайта Российского военно-исторического общества