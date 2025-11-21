Памятник Василию Никитичу Татищеву Памятник создан Российским военно-историческим обществом на территории сквера старинной усадьбы Болдино, где Василий Татищев провел последние годы жизни

21 ноября 2023 года в усадьбе Болдино (Солнечногорский г.о., Московская область) состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся историку, государственному деятелю Петровской эпохи, основателю городов Екатеринбург, Пермь, Ставрополь-на-Волге (Тольятти) – Василию Никитичу Татищеву.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Российской Федерации, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский , Губернатор Московской области Андрей Воробьёв , Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, а также представители Российского фонда культуры.

Памятник создан Российским военно-историческим обществом при поддержке Российского фонда культуры на территории сквера старинной усадьбы Болдино, где Василий Татищев провел последние годы жизни. Именно здесь были созданы крупнейшие его труды «История Российская» и «Собрание законов древних русских». К сожалению, с начала 1980-х годов усадьба оказалась заброшена и со временем пришла в плачевное состояние. Сейчас её восстановлением занимается Российское военно-историческое общество.

- Не так давно это был заброшенный уголок Московской области. Но благодаря сотрудничеству Губернатора Московской области Андрея Воробьева, Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества начинается его восстановление. Это только первый этап. Я торжественно обещаю, что через два с половиной года здесь будет город-сад, - сказал Владимир Мединский .

Летом 2023 года, благодаря сотрудничеству Правительства Московской области и Правительства Свердловской области, была благоустроена и историческая тропа Татищева протяженностью 1,3 километра. Она берет своё начало в деревне Шахматово и ведёт к старинному Рождественскому погосту – месту захоронения Василия Татищева.

Скульптор памятника Валерия Малышева изобразила Василия Татищева в период расцвета его творческой деятельности. В руках у историка можно заметить томик истории Геродота. Достоверно известно, что эта книга была в библиотеке Василия Татищева , и он использовал ее на раннем этапе работы над крупнейшим своим трудом «История Российская». Рядом с памятником была создана всепогодная уличная Библиотека и разбит сквер.

Вехи жизни Василия Татищева

Василий Никитич Татищев родился в Пскове 19 апреля 1686 года. И вошёл в историю России как государственный и военный деятель, историк, географ, этнолог и создатель первой литературы «Истории Российской». Род Татищевых брал свое начало от князей смоленских, позднее утративших свой титул, но, тем не менее, связанных с родом Рюриковичей. Отец Василия – Никита Татищев числился москвичом и поначалу не имел земельных владений, лишь когда умер один из его родственников, получил в наследство поместье. Известно, что у него был второй сын – Иван, который служил у царя Ивана Алексеевича вместе с братом. О школьном образовании Василия информации нет, однако, с 1704 году он 16 лет прослужил в Азовском драгунском полку, покинув его лишь в конце Северной войны со шведами.

Татищев закончил Московскую артиллерийскую инженерную школу под наставничеством генерала-фельдцейхмейстера Якова Брюса. Во время Северной войны в 1704 году Василий Никитич принял участие во взятии Нарвы, в Полтавской баталии, в ходе боевых действий получил ранение. Спустя четыре года прошёл обучение за границей, чтобы усовершенствовать образование, где осваивал такие науки как инженерное и артиллерийское дело, математика и различные языки.

В 1718 году приближенный Якова Брюса принял участие в Аландском конгрессе. Тогда на плечи Татищева легли переговоры между Россией и шведами об окончании Северной войны. Встреча не увенчалась успехом, однако Татищев проявил себя как толковый исполнитель важных международных переговоров и остался на хорошем счету.

В ходе обучения за границей Татищев собрал коллекцию книг, которой в то время позавидовал бы каждый искушенный читатель – его частная библиотека считалась одной из самых лучших. Огромное влияние на сознание и мировоззрение Татищева оказали философские труды, после прочтения которых Василий Никитич стал критически оценивать события прошлого.

После окончания обучения по настоянию Петра Великого работал так называемым землемером в масштабах всего государства, составителем географических карт страны, затем стал управляющим горными заводами Урала. Екатеринбургский завод, положивший начало городу, был построен по его инициативе, также Татищев указал, где построить медеплавильный завод, что послужило основой для зарождения Перми. Там с его помощью появились школы и библиотеки, которые даже после его ухода из жизни прослужили без изменений еще 158 лет. Всего под руководством Татищева на Урале было построено больше четырех десятков заводов.

Василий Никитич строил дороги, налаживал работу почты, укреплял законность, но вместе с результатами своих трудов успел нарастить себе и страшных врагов в лице предпринимателей Демидовых. Отец и сын были монополистами горнозаводских дел в Сибири и на Урале, а с приходом Татищева ощутили угрозу своей прибыли. В свою очередь Татищев считал, что бизнесмены действуют в ущерб государству и их деятельность не одобрял. Демидовы задумали убрать несговорчивого деятеля, но дело закончилось их следственной проверкой, что ненадолго усмирило пыл предпринимателей. Тем не менее клан добился своего – Татищева перевели в Петербург.

Параллельно с управленческой деятельностью и организацией горного дела Татищев изучал историю каждого края, разбирался в архивных документах, что положило начало зарождению основ методики исторических исследований.

В 1724-1726 гг. Татищев пробыл в командировке в Швеции, где изучал экономику и финансы и перенимал опыт и знания у лучших европейских ученых, продолжая пополнять свою библиотеку редкими изданиями, выдержками из шведских архивов, собирать информацию по русской истории. В этот период вышел его первый научный труд, где описывался костяк мамонта, некогда найденный в Сибири.

Впоследствии Татищев управлял Монетной конторой, где создал рекомендации для правительства, касательно денежного обращения в России.

В 1737 году Василием Никитичем был основан Ставрополь-на-Волге (Тольятти).

При Анне Иоановне Василий Никитич возглавлял Оренбургскую, затем Калмыцкую комиссии, занимал пост губернатора в Астрахани, но в 1745 году был отстранен, после чего направился в свое имение в Болдино, где и провёл последние годы жизни.

Когда Татищев по наставлению Петра Великого занимался российской географией, он убедился, что обозначить ее границы невозможно без исторических знаний. Вследствие этого вышли издания по географии России и Сибири, «Лексикон исторический, географический и политический», но «Общее географическое описание всея Сибири» Татищев окончить не смог. Однако, главным считается его труд «История Российская», который занял в общей сложности около 30 лет работы. Татищев успел описать события до 1577 года, но завершить историю до времён правления М. Ф. Романова не успел, остались лишь черновики о событиях XVII века.

«История» Татищева легла в основу работы таких историков как М.В. Ломоносов, И.Н. Болтин, Г.Ф. Миллер. Труды Василия Никитича высоко ценила и императрица Екатерина II, Василий Никитич внёс огромный вклад в русскую историческую науку.

Благодаря Татищеву появилось систематическое описание русской истории в периодах, с его трудов зародилась традиция начинать исследование истории со сбора качественных источников информации. Татищев использовал летописи, акты и сочинения ученых других государств, Степенную книгу, а также подготовил к изданию Судебник 1550 года и Русскую Правду. В.Н. Татищев умер 15 июля 1750 года.

Много внимания Татищев уделял развитию просвещения и образования в стране. Он считал, что оно должно быть доступным для всех, люди должны совершенствовать своё мышление и формировать активную жизненную позицию. Причём это, в свою очередь, будет способствовать развитию многих жизненных сфер: промышленности, сельского хозяйства, торговли, что тоже рьяно поддерживал Василий Никитич, так как именно модернизация этих сфер способствует росту и процветанию экономики России. Татищев предлагал реформы в таких сферах как управление, в судебной системе, в законодательстве, чтобы обеспечить справедливость в обществе и улучшить работу государственных органов. Всё это, также считал деятель, необходимо подкреплять развитием национальной культуры, сохранением традиций, языка, а также обмениваться опытом и сотрудничать с другими странами.

Татищева неспроста называют родоначальником российской истории. Он вывел связи, принципы и концепции, которые актуальны до сих пор и на которых держится всё вокруг.