Памятник Советскому солдату в Ленинградской области Ежегодно 3 декабря в России отмечается Памятная дата - День неизвестного солдата. Во всех городах страны этот день отмечают возложением венков и цветов к памятникам неизвестным солдатам и к местам захоронений погибших во Время Великой Отечественной войны.

Мемориал «Синявинские высоты» в Кировском районе Ленинградской области — важная часть памяти о боях за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Синявинские высоты имели огромное стратегическое значение: с них противник контролировал окрестности и мог вести прицельный огонь, а для советских войск взятие этих рубежей было необходимым шагом к прорыву блокады. Первые памятные знаки здесь начали появляться ещё в послевоенные годы, когда на местах ожесточённых боёв жители и ветераны устанавливали скромные обелиски и таблички, чтобы сохранить имена павших.

Заметную роль в развитии мемориала сыграло Российское военно-историческое общество (РВИО). 3 декабря 2015 года, в День неизвестного солдата, на Синявинских высотах торжественно открыли памятник «Павшим известным и неизвестным защитникам Родины», установленный по инициативе РВИО.

Скульптором проекта выступил Шанов Виталий Дмитриевич, член Московского союза художников, заслуженный художник Российской Федерации (2026).

Монумент представляет собой фигуру советского солдата высотой 2,5 метра, отлитую из фибробетона. По бокам от фигуры расположены два пилона-плиты:

на одной выбито, что монумент установлен Российским военно-историческим обществом;

на второй — надпись: «Павшим известным и неизвестным защитникам Родины» .

Монумент стал важным дополнением мемориального комплекса и подчеркнул необходимость продолжения работы по увековечению памяти тех, чьи имена до сих пор не установлены. В дальнейшем на территории мемориала появлялись и другие памятные знаки — от различных регионов России: обелиск воинам-брянцам (установлен в ноябре 2020 года, открыт в мае 2021-го), стела в память о воинах Ненецкого автономного округа (открыта в июле 2020 года), памятный знак в честь красноярцев (открыт в апреле 2025 года).

Сегодня мемориал «Синявинские высоты» — один из ключевых пунктов военно-исторических маршрутов Ленинградской области. Сюда приезжают школьники и студенты, чтобы вживую соприкоснуться с историей, а поисковики продолжают работу по установлению имён неизвестных солдат и дополнению списков на памятных плитах. Мемориал напоминает о цене прорыва блокады и о том, как много жизней было положено за каждый метр этой земли.

Синявинские высоты — место ожесточённых боёв за прорыв блокады Ленинграда в 1941–1944 годах. По разным оценкам, потери Красной армии в этих сражениях составили от 300 до 800 тысяч человек. Мемориал входит в «Зелёный пояс Славы» — комплекс памятников, посвящённый битве за Ленинград.