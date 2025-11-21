Памятник графу С.С.Уварову Памятник президенту Императорской Академии наук, Министру народного просвещения графу Сергею Семеновичу Уварову открыт в Санкт-Петербурге перед зданием Двенадцати коллегий

24 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге перед зданием Двенадцати коллегий состоялась торжественная церемония открытия памятника президенту Императорской Академии наук, Министру народного просвещения - графу Сергею Семеновичу Уварову.

В мероприятии приняли участие помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В своем выступлении Владимир Мединский отметил, что Сергей Уваров на протяжении почти 20 лет возглавлял Академию наук и руководил Министерством просвещения. Он воссоздал Петербургский университет, открыл Киевский университет, реформировал Академию наук, создал самое современное на тот момент научное учреждение мира ― Пулковскую обсерваторию, а также разработал единые для страны учебные стандарты.

- Он сформулировал каркас образования, основы которого сохраняются и сегодня. Он решал те же задачи, которые мы решаем сегодня. Он хотел, чтобы молодые люди получали лучшее образование мирового уровня, но при этом оставались русскими, работали в России, - сказал Владимир Мединский.

Памятник президенту Императорской Академии наук Сергею Уварову установлен по поручению Президента Российской Федерации. Инициатором установки монумента выступило Российское военно-историческое общество, которое провело конкурс на лучший эскизный проект памятника, а также профинансировало его изготовление и установку. Событие приурочено к празднованию 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета.

Для установки памятника было выбрано знаковое место – Университетская набережная, где зарождались и развивались российское образование и наука. На набережной находится и Академия наук, которую возглавлял Сергей Уваров.

Скульптором памятника выступил Салават Щербаков. Он изобразил Уварова сидящим на кресле и опирающимся на этажерку с книгами. Частью композиции стали символы всех факультетов Санкт-Петербургского государственного университета.

Сергей Уваров (1786–1855) – известный ученый-филолог, востоковед, выдающийся специалист по древнегреческой культуре. В разные годы занимал высокие государственные посты: Министра народного просвещения и президента Императорской академии наук. В 1819 году он выступил инициатором преобразования Главного педагогического института в Санкт-Петербургский университет.

Граф Сергей Семенович Уваров – великий русский государственный деятель и ученый, - родился 5 сентября (25 августа по ст. с.) 1786 года. Наибольшую известность Уваров получил как автор идеологической концепции «Православие, Самодержавие, Народность».

Выходец из дворянской семьи, Сергей Семенович еще в юношестве заинтересовался классической античностью и вскоре опубликовал ряд работ, посвященных археологии и древнегреческой литературе. Эти доклады принесли молодому ученому общеевропейскую известность, знакомство с немецким поэтом-философом Гёте и четой немецких ученых Гумбольдтов.

И в возрасте 32 лет молодой, но уже знаменитый ученый Уваров был назначен президентом Императорской Академии наук. Этот пост он занимал до самой смерти в 1855 году.

Триада Уварова не так однозначна для понимания, как может показаться. Историки до сих пор не пришли к единому пониманию этого девиза.

Все дело в том, что в эпоху Николая I девиз трактовался одним образом, а, например, при Александре II – другим... Сам Уваров, судя по оставленным им запискам, вкладывал в свою формулу следующий смысл. Православие и самодержавие понимались утилитарно. Самодержавие – как консервативный инструмент управления, без которого Российская империя развалилась бы. Православие – как традиционная, народная и господствующая религия, которую государство обязано защищать; при этом речь не только о православии, а о всякой религии (будь то ислам или протестантизм), господствующей традиционно в той или иной области России.

Наиболее расплывчато было понятие «народность», ведь даже сам Уваров весьма уклончиво отвечал на вопросы, что же он подразумевал. Однако в тех текстах Уварова, которые были написаны им на популярном в те годы французском языке, «народность» фигурирует как nationalité, то есть национальность. Вероятно, имелось в виду единство народов Российской империи и ориентация деятельности самодержца на народное благоденствие.

В 1833 г. Уваров был назначен товарищем министра народного просвещения. Выступая против любого проявления свободомыслия, он подал императору Николаю I записку с обоснованием образования юношества «с теплою верою в истинно русские хранительные начала Православия, Самодержавия и Народности, составляющие последний якорь нашего спасения». Спустя год чиновник стал министром народного просвещения и председателем Главного управления цензуры; отстаивал принцип сословности образования, ужесточения цензуры.

На посту министра народного просвещения Уваров стремился усилить правительственный контроль над университетами и гимназиями. Вместе с тем при нём было положено начало реальному образованию в России, и восстановлена практика командирования учёных за границу. Однако во время революций 1849 года министр опубликовал статью в защиту университетов, которая крайне не понравилась русскому императору. После этого Уваров ушёл в отставку.

За преданную службу своему Отечеству Уваров имел многочисленные награды: ордена Святого Владимира, Св. Анны, Белого Орла, Св. Александра Невского, Св. Андрея Первозванного.

Сергей Семёнович Уваров скончался в Москве 16 (4) сентября 1855 г. и был погребён в родовой усыпальнице в селе Холм Гжатского уезда Смоленской губернии.