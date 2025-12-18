Милорадович Михаил Андреевич Военный и государственный деятель Российской империи, генерал от инфантерии, герой Наполеоновских войн, в последующем — Санкт-петербургский военный генерал-губернатор и член Государственного совета

Михаил Андреевич появился на свет 1 (по новому стилю — 12) октября 1771 года в Полтавской губернии Российской империи. Происхождением он был из древнего сербского дворянского рода Милорадовичей-Храбреновичей, известного минимум с XIV века. На Руси Милорадовичи появились при Алексее Михайловиче, и начинали как рудознатцы. А следующее поколение в лице трёх братьев — Михаила, Гаврилы и Александра — при Петре Великом стали русскими дворянами, причём, учитывая их высокородное сербское происхождение, получили княжеский титул. С тех пор Милорадовичи избирали для себя военную стезю. Отец Михаила Андреевича, Андрей Степанович, был героем Семилетней и Русско-турецкой войн 1768-1774 годов, служил под началом Румянцева, Суворова и Потёмкина, дослужился до чина генерал-поручика и с 1782 года до самой смерти в 1796 году был наместником Малороссии.

Михаил Андреевич получил прекрасное образование, которое не ограничивалось военными знаниями. Он занимался в Кёнигсбергском и Гёттингенском университетах, а азы военной подготовки получил в Германии. Когда пришла пора возвращаться в Россию, его отец должен был как раз получить орден Святого Александра Невского, но взамен этого он попросил Екатерину II определить в лейб-гвардию своего сына. Императрица не отказала своему верному служивому человеку в этой просьбе, но и орден ему тоже всё-таки вручила.

В апреле 1787 года началась служба Михаила Андреевича. А уже в следующем году началась война со Швецией, которая надеялась вернуть утраченные по итогам прошлого конфликта свои владения. За десять лет Милорадович дослужился до полковника Измайловского лейб-гвардии полка. В июле 1798 года он стал генерал-майором — всего двадцати семи лет от роду! — и принял под командование славный Апшеронский мушкетёрский полк, знаменитый своим уникальным отличием, красными отворотами на сапогах, полученными за Кунерсдорфское сражение 1759 года, когда полк рубился буквально по голенище в крови. Немало героических страниц было вписано в историю этого полка и в период командования им Милорадовича. На долю его выпало участие в Итальянском и Швейцарском походах. Лекко, Басиньяно, Треббия, Нови, переход через Альпы — всё это довелось пройти Михаилу Андреевичу и его солдатам, и сам Александр Васильевич Суворов представлял его к орденам Святого Александра Невского, Святой Анны 1-й степени и алмазным знакам к последнему.

Когда пришла пора возвращаться в Россию, апшеронцев расквартировали на западных рубежах страны, на Волыни. В 1805 году началась война третьей антифранцузской коалицией, в центре которой стала Россия. Милорадовичу было поручено принять под своё командование один из отрядов, целью которых была помощь терпящим поражение за поражением от Наполеона австрийцам. Там он вновь проявил личную храбрость и командирские качества, получив звание генерал-лейтенанта и орден Святого Георгия 3-й степени (в обход 4-й, что бывало нечасто!) К сожалению, общий исход войны был неутешительным — Бонапарт разгромил объединённые русско-прусско-австрийские силы под Аустерлицем, где Михаилу Андреевичу также довелось побывать, и всё кончилось миром — впрочем, все понимали, что это только временная передышка, и главная схватка ещё впереди.

В 1806 году Милорадович получает под своё командование корпус, которому предстояло принимать участие в новых боевых действиях против Турции. К концу года части Михаила Андреевича освободили от турецкого владычества Бухарест, а в 1807 году одержали яркие победы при Турбати и Обилешти. Действуя под командой Петра Ивановича Багратиона, корпус Милорадовича великолепно проявил себя в одном из решающих сражений на румынской земле — при Рассевате. Тогда турки попытались обойти войска Михаила Андреевича с фланга, но те отбили атаку, дав возможность своим товарищам опрокинуть турок и довершить их разгром. Чин генерала от инфантерии стал ему наградой, а также орден Святого Владимира 2-й степени и золотое оружие.

Весной 1810 года Милорадович был назначен Киевским военным губернатором — интересно, что до него эту должность почти три года занимал Михаил Илларионович Кутузов, отставленный Александром I после поражения под Аустерлицем. Именно в Киеве застало Милорадовича известие о нападении Наполеона на Россию. Под руководством Михаила Андреевича осуществлялась мобилизация полков, расквартированных на юге России, которые вскоре отправились на подступы к Москве. Войсковой отряд Милорадович возглавил лично, подоспев к главным силам в конце августа 1812 года возле города Гжатска (ныне — Гагарин Смоленской области).

Отдыха после длинного марша не предвиделось. Южный отряд вскоре стал участником ключевого события Отечественной войны 1812 года — Бородинского сражения. Милорадовичу поручили командовать правым крылом 1-й армии, у Барклая-де-Толли. Пули не раз убивали под ним лошадей, сшибали шляпу, но судьба хранила его. Всегда яркий и даже несколько щеголеватый, отчаянно храбрый, способный увлекать за собой своих солдат в самое горнило сражения — таким запомнили его товарищи. Военачальник остался и в памяти видевших его на поле брани французов, которые тут же окрестили его «Русским Баярдом», по имени своего национального героя XVI века, рыцаря без страха и упрёка…

Бородинское сражение длилось целый день, после чего, подсчитав ужасающие потери, русское командование решило отступать дальше. Задержать французов, дав возможность основным силам уйти к Москве, было поручено как раз генералу Милорадовичу, и тот блестяще с этим справился. Перед самой Москвой ему удалось договориться с наполеоновским маршалом Мюратом, чтобы тот дал возможность выйти из первопрестольной русским войскам, и тот, предвкушая своё вступление в богатый брошенный город, дал на это добро. Только, как оказалось, радость была недолгой…

А Милорадович, как и основная часть армии, оказался южнее Москвы. Он внёс заметный вклад в победу под Малоярославцем, похоронившей планы Наполеона идти в не тронутые войной южные губернии. Далее вместе с казаками атамана Платова он разгромил крупные французские силы под Вязьмой. Части Милорадовича гнали войска Наполеона сначала до русской границы, затем до самой Франции. За кампанию 1812 года прославленный военачальник получил ордена Святого Георгия 2-й степени и Святого Владимира 1-й степени. За сражение при Кульме его вторично удостоили золотого оружия, а за «Битву народов» под Лейпцигом» - сразу двух наград, высшего в империи ордена Святого Андрея Первозванного, и — уникальный случай — солдатского Георгия, называвшегося тогда «Знак отличия Военного ордена». Награду эту ему вручил лично император Александр I со словами: «Носи солдатский крест, ты — друг солдат» - и Михаил Андреевич до самого последнего дня с гордостью носил его.

Александр I особенно ценил Милорадовича, поистине осыпав его наградами — в 1813 году он возвёл его в графское достоинство, пожаловал званием генерала, состоящего при Особе Его Величества, первому дал ему право носить императорский вензель на эполетах. Конец войны Милорадович триумфально встретил в поверженном Париже. Последующие четыре года он командовал пешим резервом действующей армии и гвардейским корпусом.

В августе 1818 года Александр Павлович назначает его Санкт-Петербургским военным губернатором, одновременно поручив ему и гражданскую часть управления, а также введя в Государственный совет. Круг обязанностей Михаила Андреевича многократно расширился, и для изучения законодательства, ему даже пришлось брать уроки у профессиональных законоведов. Многие вспоминают, что в этот период он проявил себя не как самодур, чего можно было бы ожидать от всю жизнь прослужившего в армии человека, а как искренне пытавшегося вникнуть в проблемы города и окрестностей, и немало сделавшего для решения имеющихся проблем.

Жизнь Михаила Андреевича Милорадовича оборвалась в роковой день 14 декабря 1825 года, когда произошло восстание декабристов. Сам губернатор, надо сказать, не хотел, чтобы корона досталась Николаю Павловичу, и настаивал на кандидатуре Константина Павловича — именно поэтому присяга в столичном гарнизоне и чиновничестве сначала осуществлялась ему. Но Константин отказался от престола, и по существующему порядку тот переходил именно к Николаю. Парадоксально, именно Милорадович не исполнил приказа Николая, которому уже донесли о планах заговорщиков, об их аресте до восстания. И когда выступление всё же случилось, едва ли не первым примчался на Сенатскую площадь, надеясь уговорить солдат, многие из которых были ветеранами наполеоновских войн, хорошо знали и уважали. Едва ли подняли бы на уважаемого генерала руку и те офицеры-заговорщики, которые тоже являлись участниками войны с Наполеоном. В критический момент убить генерала решил Пётр Каховский, ранее испугавшийся перспективы убить царя. Выстрела в спину генералу Милорадовичу не простили Каховскому даже его товарищи — когда 13 июля 1826 года его вешали в числе пятерых осуждённых, оставшиеся четверо обнялись друг с другом, а убийце Михаила Андреевича никто из них не подал руки.

Перед смертью Милорадович дал вольную всем своим крестьянам — чего, кстати, почти никто из декабристов, борцов против крепостничества, не сделал. Не получивший за годы сражений ни одной раны, он скончался от пули, прошедшей через спину и застрявшей в лёгких. 21 декабря 1825 года гроб с телом прославленного военачальника погребли в Духовской церкви Александро-Невской лавры, совсем недалеко от могилы Александра Васильевича Суворова...