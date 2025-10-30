Мемориал (Стена Памяти) в комплексе «Катынь» (Смоленская область) 20 апреля 2018 года в Смоленской области после масштабной реставрации открыли мемориал «Катынь» – символ скорби и памяти о тысячах расстрелянных в этом месте. Это жертвы расстрелов в годы Второй Мировой и репрессий 30-х годов. Это общее место скорби России и Польши. На чтение: 1 минута

20 апреля 2018 года в Смоленской области после масштабной реставрации открыли мемориал «Катынь» – символ скорби и памяти о тысячах расстрелянных в этом месте. Это жертвы расстрелов в годы Второй Мировой и репрессий 30-х годов. Это общее место скорби России и Польши.

Кровь польских военнопленных и советских граждан, жертв репрессий – навсегда в смоленской земле. Лишь в конце ХХ века эта трагедия получила по-настоящему широкую огласку и была признана. .

Долгое время Катынь прочно ассоциировалась только с местом расстрела польских офицеров в 1940 году. Но на самом деле, здесь были расстреляны и тысячи российских граждан. На стене нанесены их фамилии. Историки утверждают, что в так называемой «Долине смерти», местах массовых захоронений, погребены четыре тысячи поляков и более восьми тысяч российских граждан, и цифра эта не окончательна.

В центре композиции — монумент «Расстрел», на территории которого возвели Стену Памяти. Она увековечила фамилии репрессированных советских граждан. Ранее территория российской части, где захоронены тысячи советских граждан, погибших в результате политических репрессий 1920-30-х годов, не благоустраивалась. В 2017 году Российское военно-историческое общество и Музей современной истории России начали работы по реконструкции мемориала.

Проект благоустройства российской части разработал народный художник России Андрей Ковальчук. Особое внимание в проекте уделено «Долине смерти», где захоронены жертвы политических репрессий. Открытие Катыньского мемориального комплекса с новейшим музеем истории российско-польских отношений — это, в том числе, и восстановление исторической справедливости. Ведь сам монумент акцентирует внимание не на национальной принадлежности погибших, а на скорби.

Мемориал стал местом паломничества и миллионы людей из разных стран мира приезжают сюда, чтобы почтить память погибших. Катынь – это символ мужества, героизма и борьбы за свободу, который навсегда останется в сердцах тех, кто не забывает о прошлом и уважает память героев.

Торжественно открывая монумент скорби, строительство которого началось в 2015 году, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала о том, что это наша общая память.По ее словам, какой бы горькой ни была правда о нашем прошлом, о нашей истории, но мы обязательно должны помнить, мы обязательно должны хранить в нашей памяти и обязательно извлекать уроки. Катыньский мемориальный комплекс – это место нашей общей трагедии. Нашей общей боли, нашей общей скорби.

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