Бюст разведчику П.А. Судоплатову Памятник советскому разведчику Павлу Анатольевичу Судоплатову был открыт 20 декабря 2022 года на территории мемориального комплекса “Партизанская поляна” в Брянской области. Бюст установлен по инициативе Российского Военно-Исторического Общества при поддержке главы региона. На чтение: 1 минута

Памятник советскому разведчику Павлу Анатольевичу Судоплатову был открыт 20 декабря 2022 года на территории мемориального комплекса “Партизанская поляна” в Брянской области. Бюст установлен по инициативе Российского Военно-Исторического Общества при поддержке главы региона.

Торжественную церемонию открытия посетили: Герои России Александр Постоялко и Андрей Фроленков, заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко, глава Брянской области Александр Богомаз.

Павел Анатольевич Судоплатов (1907–1996) – знаменитый советский разведчик, уроженец Мелитополя Запорожской области. Видный сотрудник органов ГПУ, работал во внешней разведке. Являлся заместителем начальника внешней разведке НКВД. Во время Великой Отечественной войны он был руководителем 4-го управления НКВД и принимал участие в разработке партизанских и диверсионных операций в тылу врага. Успешно координировал работу сети агентуры на территории Третьего Рейха и его союзников. Под его началом активно действовали диверсионные группы на части Кавказа, которая была оккупирована врагом. После окончания Великой Отечественной войны участвовал в борьбе с националистическим подпольем на территории Украины. Павел Анатольевич имел множество наград: ордена Красного Знамени, Ленина, Суворова 2-й степени, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, а также медалями “За оборону Москвы”, “За оборону Кавказа” и “За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”.

На торжественной церемонии открытия бюста заместитель Председателя РВИО Николай Овсиенко заявил: «Сегодня действительно знаковый день, не только для Брянской земли, но и для России в целом. Мы сегодня отдаем дань памяти выдающемуся сыну Отечества - Павлу Анатольевичу Судоплатову. Он фактически был отцом всей зафронтовой работы во время Великой Отечественной войны. Его аналитические способности, ум, преданность Отечеству позволили хорошо спланировать все операции огромного количества партизан и подпольщиков, наших диверсантов, которые воевали против фашистов».

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