Александр Иванович Покрышкин. Небесный ястреб 19 августа 1944 года советский лётчик-ас Александр Иванович Покрышкин (1913–1985) стал первым в истории трижды Героем Советского Союза. Как лётчик-истребитель он занимает второе место, после Ивана Кожедуба, по результативности среди всех пилотов союзников по антигитлеровской коалиции

" Внимание! В небе Покрышкин !" – эта фраза, звучавшая с весны 1943 года с немецких постов оповещения, означала приказ: удвоить осмотрительность, выйти из затяжных боёв, "охотникам"- асам набрать высоту, а молодым лётчикам – срочно вернуться на аэродромы. Кем же был этот наш лётчик, само появление которого в воздухе вызывало такую панику у противника?

Александр Иванович Покрышкин – первый в нашей истории трижды Герой СССР. Выходец из рабочей семьи нынешней Новосибирской области, он ещё с 12 лет, наблюдая полёты первых самолётов, увлёкся авиацией и начал заниматься в авиамодельном кружке. При этом параллельно с работой, учился в вечернем институте сельскохозяйственного машиностроения, увлёкся изобретательством и даже получил за изобретения несколько дипломов. В авиацию же удалось попасть лишь после того, как в 1932г добровольно пошёл в Красную армию.

Путь его в лётчики выдался непростым. Покрышкин закончил Пермскую авиационную школу авиатехников и стал блестящим специалистом-изобретателем, которого командование, несмотря на 39 рапортов, отказывалось отпускать обучаться на лётчика. Пришлось ему без отрыва от службы обучаться лётному делу в Краснодарском аэроклубе, и в 1938г Александрво время зимнего отпуска втайне от начальства прошёл за 17 дней годичную программу гражданского пилота, и только после этого получил, наконец, долгожданное направление в Качинскую авиашколу им.Мясникова, которую через год с отличием закончил.

В Великую Отечественную воевал с первого до последнего дня. Причём, первый его воздушный бой закончился бедой: Покрышкин по ошибке сбил свой бомбардировщик Су-2 капитана Гудзенко, приняв только что поступивший в войска и не знакомый ему самолёт за немецкий. Летевший за Гудзенко ведомый – будущий маршал авиации Пстыго, показал Покрышкину звёзды на крыльях и тем остановил бой. Позднее, когда оба они учились в академии Генерального штаба, то вспомнили этот случай и Покрышкин искренне каялся, что не узнал своего.

На пятый день войны – 26 июня 1941г Александр Иванович сбил своего первого немца – Мессершмитт Bf-109, а 3 июля – ещё один, но и сам был подбит зениткой и, упав за линией фронта, четыре дня пробирался в свою часть. В страшных неравных боях 1941г Покрышкин чуть не погиб: пуля прошила с правой стороны кресло пилота, повредила плечевой ремень и, отрикошетив от левой стороны кабины, рассекла кожу на подбородке. Тем не менее, воевал он честно и с пользой. Например, зимой он, управляя МиГ-3 сумел взлететь в грязь и дождь (два пилота до него при взлёте разбились) и обнаружил под г.Шахты потерянные нашей разведкой танки фон Клейста, на последнем горючем дотянув до аэродрома. За что получил свой первый орден Ленина. Всего же к середине ноября 1941г Покрышкин выполнил 190 боевых вылетов (в основном – по штурмовке наземных войск), сбил два немецких самолёта лично и один в группе.

В 1942 году, уже будучи командиром эскадрильи, пересел на поставлявшийся по ленд-лизу американский самолёт " P-39N Аэрокобра ", на котором летал до Победы. Тут едва не случилось беды: независимого в суждениях (касательно устаревшей тактики воздушного боя) Покрышкина невзлюбил комполка Исаев. В итоге после серии конфликтов Александра Ивановича сняли с должности, исключили из партии и даже чуть было не отдали под трибунал. Но – обошлось: вмешалось вышестоящее начальство, дело прекратили и в партии восстановили. Всего же за 1942г за время участия в Донбасской оборонительной операции и битве за Кавказ Покрышкину удалось сбить ещё одного немца лично и второго – в группе.

Зато 1943г стал для Покрышкина поистине "звёздным". В ходе воздушной битвы за Кубань против лучших немецких авиасоединений он только за апрель сбил 10 вражеских самолётов и получил свою первую звезду Героя СССР. За май – увеличил свой личный счёт до 22 самолётов и получил вторую звезду Героя СССР и всесоюзную славу. Причём, асами стали и несколько учеников-подчинённых Покрышкина. Это стало возможным потому, что Александр Иванович и здесь проявил себя как изобретатель – но не технических новинок, а новых приёмов и новой тактики воздушного боя.

В ноябре 1943г он становится зам.командира 16-го гвардейского истребительного авиаполка. Участвует в Миусской наступательной операции (где одержал ещё 2 победы), Донбасской и Милитопольской наступательных операциях (ещё 7 и 1 побед соответственно), в блокировании немцев в Крыму (ещё 5 побед). Всего же за 1943г он сбил 38 самолётов противника, к концу года выполнил 550 боевых вылетов и провёл 137 воздушных боёв. Именно тогда имя его стало кошмаром для германского люфтваффе, и каждый его взлёт вызывал тревогу.

В феврале 1944 года Покрышкин получил повышение и предложение служить в Главном штабе ВВС и управлять подготовкой новых пилотов, но отказался и остался в своём полку. С марта 1944 года он становится командиром 16-го гвардейского истребительного авиаполка и уже почти лишается возможности вылетать на боевые задания сам. Последние свои 2 победы он одерживает в сражении у г.Яссы. В июне 1944 года Покрышкин становится полковником и командует 9-й гвардейской истребительной дивизией, участвовавшей в Висло-Одерской, Нижне-Силезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. Дивизия при этом получила три ордена и почётное наименование "Берлинская".

При этом и тут Александр Иванович остался верен себе, как новатор. Когда весной дороги и взлётные полосы полевых аэродромов развезло от грязи, именно он предложил лётчикам взлетать с шоссейных дорог, при этом первый такой полёт выполнил лично. Последний свой бой в небе на этой войне Покрышкин провёл 30 апреля 1945г. А позднее принимал участие в Параде Победы, будучи знаменосцем 1-го Украинского фронта.

Таким образом, за годы войны Покрышкин совершил 650 вылетов, провёл 156 воздушных боёв, сбил 59 (53 сам и 6 — в группе) вражеских самолётов, став одним из лучших асов нашей страны всех времён. 19 августа 1944г его наградили третьей золотой звездой Героя СССР – первым в стране, а журнал "Смена", поместив его фото на первой странице, назвал Покрышкина "лучшим лётчиком советской страны".

Разумеется, в "перестроечные" времена тотального очернительства СССР нашлись авторы, стремившиеся максимально снизить число побед Покрышкина и как-то дезавуировать его вклад в Победу. Но факт остаётся фактом: за четыре года Великой Отечественной один этот ас уничтожил почти два авиаполка немцев образца 1941г. При этом Покрышкин не только для стимулирования подчинённых периодически записывал победы на их счёт или на счёт "группы", но и обучал их своим передовым наработкам воздушного боя. Что радикально сказывалось на результативности возглавляемых им подразделений. Например, именно в полку Покрышкина служили 14 Героев СССР и два дважды Героя – Клубов и Речкалов.

По окончании войны Александр Иванович закончил в 1948г Военную академию им.Фрунзе, что открывало максимальные возможности для карьерного роста. Но опять подвёл независимый характер: поругавшись с Василием Сталиным, тогда возглавлявшим ВВС Московского военного округа, он, поставленный на генеральскую должность ещё в 1944 году, чин генерал-майора получил только после смерти Сталина в августе 1953 года.

Что, разумеется, не помешало ему и дальше честно служить Родине, правда, уже не в ВВС, а в авиации ПВО. С января 1949г он – зам.командира 33-го истребительного корпуса ПВО, с июня 1951 года — командир 88-го истребительного авиационного корпуса ПВО (переименованный 33-й), с февраля 1955г – командующий истребительной авиацией Северо-Кавказской армии ПВО. Закончил ещё одну академию – Высшую военную им.Ворошилова. Занимал ряд командных должностей армейского уровня. При этом лично освоил ряд появившихся на вооружении реактивных самолётов (Корейская война, которую Покрышкин тщательно изучал, показала, что за ними будущее), и летал на них сам до самого 1963 года. И с июля 1968г он - зам. командующего ПВО страны. 16 декабря 1972 года он стал маршалом авиации.

Помимо семи(!) орденов Ленина и пяти – Боевого Красного знамени Александр Иванович был награждён орденами Октябрьской революции, Отечественной войны, двумя Красной звезды и массой других наград, включая иностранные. В послевоенные годы Покрышкин написал несколько мемуаров о Великой Отечественной войне, за что в 1965 году его приняли в Союз писателей СССР. Умер он 13 ноября 1985г в Москве и был похоронен на Новодевичьем кладбище. Но память о нём, как о лётчике-легенде останется навсегда, ибо любой патриотизм строится в том числе на подвигах героев.