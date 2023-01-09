Твардовский Александр Известный советский поэт, журналист и литературный редактор Александр Трифонович Твардовский знаком читателю прежде всего как автор поэмы «Василий Тёркин» – одного из культовых произведений о Великой Отечественной войне.

Детство и юность Александра Твардовского

Александр Трифонович Твардовский появился на свет 8 (21) июня 1910 года на небольшом хуторе Загорье к юго-востоку от Смоленска в семье деревенского кузнеца Трифона Гордеевича Твардовского и его супруги Марии Митрофановны, урождённой Плескачевской, происходившей из крестьян-однодворцев. Семья Твардовских была большой: помимо будущего писателя, в ней росли четыре его брата и две сестры.

Родители воспитывали в детях любовь к русской культуре и литературе: отец вечерами часто читал им вслух произведения классиков – А.С. Пушкина , Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, Н.А. Некрасова. С детства Александр Твардовский чувствовал интерес к творчеству: первые стихи он сочинял, ещё не научившись читать и писать. С юности он увлёкся и журналистикой: в 1924 году подросток опубликовал первые газетные заметки. Год спустя в газете «Смоленская деревня» напечатали первое стихотворение 15-летнего поэта «Новая изба».

Жизнь Александра Твардовского

Когда Твардовскому исполнилось 18 лет, он уехал в Смоленск. Литературным наставником, и близким другом Твардовского стал работавший редактором одной из местных газет М.В. Исаковский – именно ему молодой Твардовский показывал свои первые стихотворения. В 1928 году Александр вступил в Ассоциацию пролетарских писателей. Вскоре он заявил о себе как профессиональный литератор, выпустив к 1935 году более сотни стихотворений, поэму и даже книгу стихов.

Поступив в 1932 году в Смоленский пединститут, в 1936 году Твардовский решил перебраться в столицу. Там он перевёлся в Московский институт философии, литературы и истории, который окончил в 1939 году. К этому времени он уже состоялся как поэт и получил официальное признание – его удостоили ордена Ленина, награды высокой и почётной. Во время советско-финской войны 1939–1940 гг. Твардовский в звании батальонного комиссара работал военным корреспондентом в красноармейской газете Ленинградского военного округа «На страже Родины». Именно здесь в результате коллективного труда редакции впервые родился как персонаж красноармеец Василий Тёркин.

В годы Великой Отечественной войны подполковник Твардовский вновь в действующей армии – сначала в газете «Красная Армия» Юго-Западного фронта, затем в газете Западного (позднее 3-го Белорусского) фронта «Красноармейская правда», вместе с которой он закончил войну в Восточной Пруссии. На страницах этих газет впервые появлялись эпизоды самой известной поэмы Твардовского – яркие и живые стихотворные рассказы о подвигах солдата Василия Тёркина, которые быстро принесли автору всенародную славу. Их с большой охотой перепечатывали центральные издания.

В послевоенные годы Александр Трифонович продолжал свою литературную и журналистскую деятельность. В 1950 году он стал главным редактором журнала «Новый мир» – одного из старейших «толстых» отечественных литературных журналов. В руках Твардовского «Новый мир» превратился в самое либеральное из подцензурных изданий того времени, а сам главный редактор стал проводником в мир большой литературы для многих знаменитых ныне писателей. Произведения, критикующие сталинизм и советское бюрократическое устройство в целом, в том числе авторства самого Твардовского, не могли остаться незамеченными, и в 1954 году решением ЦК КПСС его сняли с должности главного редактора.

Впрочем, несколько лет спустя ему опять предложили возглавить журнал, и с 1958 по 1970 гг. Твардовский вновь печатал на страницах «Нового мира» Василя Быкова, Фёдора Абрамова, Юрия Трифонова, Юрия Домбровского и Александра Солженицына . «Новый мир» стал не только символом «оттепели» и одним из культовых изданий для «шестидесятников», но и прекрасной школой для начинающих литераторов. Сам Твардовский выступил грамотным наставником, бережным, внимательным и чутким редактором для молодых авторов и защитником для опытных, но не обласканных любовью властей писателей. Твардовский не боялся сражаться с цензурой и отстаивать право талантливых авторов на публикацию.

С приходом к власти Л.И. Брежнева Александр Твардовский и его журнал подверглись жестокой критике и даже травле в прессе. «Либеральную» редакцию разогнали, Твардовский ушёл со своего поста. Эти события подорвали здоровье писателя, и спустя несколько месяцев мучительной болезни его не стало.

Творчество Александра Твардовского

Твардовский работал в традиционном для советской литературы реалистическом направлении. Его творчество сочетало стилистическую ясность, отточенность слога, энергичность и живость сюжетов с тонким и проникновенным лиризмом. Стихотворения и поэмы Твардовского стали по-настоящему народной литературой, понятной и близкой каждому читателю. Ранние произведения Александра Твардовского, написанные в 1930-х гг., несли на себе отпечаток господствующей идеологии – таковы, например, поэмы «Путь к социализму» и «Страна Муравия». В них автор поддержал сталинскую коллективизацию в то самое время, когда его собственные родители и братья были раскулачены и отправлены в ссылку, а их небогатый маленький хутор сожжён.

С годами менялось не только отношение автора к советской политике и её лидерам, но и его понимание роли и задач художественных текстов. Твардовский постепенно отказался от чрезмерной идеологизации своих произведений. В самой известной его поэме «Василий Тёркин» нет не только упоминаний о И.В. Сталине, но и вообще каких-либо идеологических отсылок.

Образ самого знаменитого героя Твардовского родился ещё во время советско-финской войны. Персонаж небольших стихотворных сценок и комиксов вскоре стал культовым героем для читателей военного времени, и прежде всего – для фронтовиков, узнающих в простом солдате себя и товарищей. Главы поэмы, выходившие во фронтовых газетах, были объединены лишь центральным персонажем и общей стилистикой текста, при этом каждая обладала законченным сюжетом: автор вполне оправданно предполагал, что любая часть поэмы может стать последней как для него самого, так и для любого из его читателей. В 1946 году за поэму «Василий Тёркин» Твардовский удостоился Сталинской премии 1-й степени – высшей на тот момент из числа присуждавшихся в СССР за достижения в области литературы и искусства. Всего же писатель удостаивался высших государственных премий страны пять раз.

Более поздние тексты Твардовского оказались отмечены критическим взглядом на советскую действительность. Так, поэма «Тёркин на том свете» представляла собой острую сатиру на бюрократическое устройство СССР и на идеологию холодной войны. Публикация этого произведения была запрещена, а сам Твардовский именно из-за неё в первый раз лишился должности главного редактора «Нового мира».

Семья и личная жизнь Александра Твардовского

Александр Трифонович Твардовский был женат на Марии Илларионовне Гореловой (1908–1991), с которой познакомился в институтской библиотеке в Смоленске. Их союз оказался долгим и счастливым, через всю жизнь супруги пронесли любовь, преданность и трепетное, нежное отношение друг к другу. Мария Илларионовна на четыре десятилетия стала для мужа ближайшей помощницей, другом, опорой и поддержкой в любых трудностях.

Горестным испытанием в личной жизни Александра Твардовского и его супруги стала смерть в 1938 году их годовалого сына Александра. В семье выросли две дочери, Валентина и Ольга. Валентина Александровна Твардовская (род. 1931) – выпускница МГУ, доктор исторических наук, Ольга Александровна Твардовская (1941–2017) – художница. Обе дочери писателя многое сделали для публикации отцовского наследия. В сохранении памяти о Твардовском большое участие приняли его братья и сестры – так, они своими силами восстановили сожжённый в годы коллективизации родной дом на хуторе Загорье, где впоследствии был организован музей Александра Трифоновича.

Смерть и похороны Александра Твардовского

Вскоре после роспуска редакции «Нового мира» и увольнения с должности главного редактора Александр Трифонович Твардовский перенёс тяжёлый инсульт. В ходе лечения при обследовании врачи обнаружили у него рак лёгких в тяжёлой форме. Паралич, отсутствие речи и быстро прогрессировавшее онкологическое заболевание сделали последние месяцы жизни писателя невыносимо мучительными. Смерть Твардовского наступила 18 декабря 1971 года. Могила писателя находится на Новодевичьем кладбище в Москве.

Библиография

Библиография произведений Александра Твардовского содержит в основном поэмы и многочисленные стихотворения, среди которых назовём самые известные.

Повести, рассказы и очерки:

«Костя» (1954)

В родных местах (1945)

За рекой Шешупой (1947)

О столице и «провинции» (1948)

Печники (1958)

С дороги (1947)

Поэмы:

Василий Тёркин (1945)

Дом у дороги (1946)

За далью – даль (1960)

Ленин и печник (1938)

О Сталине (1952)

Памяти Ленина (1949)

По праву памяти (1969)

Путь к социализму (1931)

Страна Муравия (1936)

Тёркин на том свете (1963)

Стихотворения:

«А ты, что множество людей…» (1959)

«Агитпункт, Нарпит, Соцбыт, Нарсуд…» (1968)

«Ах, вы знаете всех так отлично…» (1958)

«Беда откроется не вдруг…» (1947)

«Большое лето фронтовое…» (1943)

«В дальний угол шалаша…» (1966)

«В краю, куда их вывезли гуртом…» (1965)

«В пилотке мальчик босоногий…» (1943)

«В поле, ручьями изрытом…» (1945)

«В самый угол шалаша…» (1969)

«В чём хочешь человечество вини…» (1970)

«Ветром, что ли, подунуло…» (1943)

«Война – жесточе нету слова…» (1944)

«Время, скорое на расправу…» (1970)

«Вся суть в одном-единственном завете…» (1958)

«Газон с утра из-под машинки…» (1966)

«Давай-ка, товарищ, вставай, помогу…» (1959)

«Два города в утренних дымах…» (1959)

«День пригреет – возле дома…» (1939)

«День прошёл, и в неполном покое…» (1966)

«Дождь надвигается внезапный…» (1936)

«Есть имена, и есть такие даты…» (1966)

«Есть книги – волею приличий…» (1963)

«Есть обрыв, где я, играя…» (1959)

«За распахнутым окном…» (1936)

«Запас огня, залог тепла…» (1970)

«Зачем рассказывать о том…» (1943)

«Звезды, звезды, как мне быть…» (1938)

«И жаворонок, сверлящий небо…» (1970)

«И первый шум листвы ещё неполной…» (1937)

«И цветут – и это страшно…» (1942)

«Изведав жар такой работы…» (1965)

«Июль – макушка лета…» (1966)

«К обидам горьким собственной персоны…» (1970)

«К одной устремляются…» (1958)

«Как и когда – не стоит наперёд…» (1969)

«Как не спеша садовники орудуют…» (1965)

«Как после мартовских метелей…» (1970)

«Как только снег начнут буравить…» (1949)

«Как-то было в октябре…» (1961)

«Когда выйдешь за порог…» (1969)

«Когда пройдёшь путём колонн…» (1943)

«Кружились белые берёзки…» (1936)

«Кто ты? Откуда? Кто ты сам?…» (1953)

«Ласточка, в траншейной нише…» (1970)

«Лёд идёт, большой, громоздкий…» (1959)

«Лежат они, глухие и немые…» (1966)

«Маркс, Энгельс, Ленин, знать бы вам…» (1969)

«Мне сладок был тот шум сонливый…» (1965)

«Мы на свете мало жили…» (1938)

«На дне моей жизни…» (1967)

«Не впасть бы мне в чрезмерную гордыню…» (1970)

«Не всем приятна речь твоя…» (1969)

«Не дым домашний над посёлком…» (1940)

«Не много надобно труда…» (1955)

«Не просто случай славы тленной…» (1957)

«Не стареет твоя красота…» (1937)

«Не хожен путь…» (1959)

«Нет ничего, что раз и навсегда…» (1969)

«Нет, жизнь меня не обделила…» (1955)

«Ни ночи нету мне, ни дня…» (1955)

«Опять над ленинской страницей…» (1969)

«Отцов и прадедов примета…» (1942)

«Перед войной, как будто в знак беды…» (1945)

«Погляжу, какой ты милый…» (1937)

«Под вражьим тяжким колесом…» (1942)

«Полночь в моё городское окно…» (1967)

«Почти полвека на бумаге…» (1959)

«Прошло пять лет. Объехав свет…» (1959)

«Прощаемся мы с матерями…» (1965)

«Пускай до последнего часа расплаты…» (1941)

«Пушкин – имя молодое…» (1969)

«Рабочему карандашу…» (1955)

«Рожь, рожь… Дорога полевая…» (1939)

«Седой солдат расскажет внукам…» (1944)

«Снега потемнеют синие…» (1955)

«Сорокалетье! Это веха…» (1959)

«Спасибо, моя родная…» (1955)

«Стой, говорю…» (1967)

«Та кровь, что пролита недаром…» (1959)

«Там уйма войск, хоть нет войны…» (1968)

«Там-сям дымок садового костра…» (1970)

«Трёхногий одноглазый пёс…» (1965)

«Ты дура, смерть: грозишься людям…» (1955)

«Ты откуда эту песню…» (1965)

«Час рассветный подъёма…» (1955)

«Шумит, пробираясь кустами…» (1936)

«Я задумал написать…» (1946)

«Я знаю, никакой моей вины…» (1966)

«Я иду и радуюсь. Легко мне…» (1934)

«Я помню осиновый хутор…» (1927)

22 июня 1941 года (1950)

9 мая (1950)

Армейский сапожник (1942)

Байкал (1957)

Баллада о Москве (1949)

Баллада о товарище (1942)

Баллада об отречении (1942)

Берёза (1966)

Берлин (1945)

Бойцу Южного фронта (1941)

Будь с весёлой шуткой дружен (1940)

В глуши (1926)

В литовской усадьбе (1944)

В посёлке (1937)

В Смоленске (1943)

В тайге Приморья (1957)

В тот день, когда окончилась война (1948)

Варенье (1929)

Весенние строчки (1927)

Возмездие (1944)

Героям Орла и Белгорода (1943)

Два солдата (1945)

Две Оки (1957)

Две строчки (1943)

Дед да баба (1945)

Дом бойца (1942)

Дорога (1936)

Дорога дорог (1957)

Думы о далёком (1928)

Жестокая память (1951)

За Вязьмой (1943)

Завещание воина (1946)

Зима на фронте (1941)

Зимний праздник (1942)

Имя его – имя полка (1943)

Их памяти (1951)

К портрету Пушкина (1937)

Каникулы (1928)

Космонавту (1961)

Кремль зимней ночью (1946)

Лес осенью (1933)

Лето в коммуне (1929)

М. Исаковскому (1946)

Мать героя (1940)

Мать и сын (1937)

Минское шоссе (1944)

Москва (1947)

Мост (1957)

На подвиг века (1961)

На походе (1944)

Награда (1943)

Новоселье (1929)

Новый работник (1930)

Ночлег (1944)

Ноябрь (1943)

О Родине (1946)

О скворце (1945)

О сущем (1958)

О юности (1951)

Огни Сибири (1955)

От Иркутска до Братска (1957)

Отчизне (1945)

Памяти Гагарина (1968)

Партизанам Смоленщины (1942)

Перед дорогой (1951)

Песенка (1942)

Песня о шинели (1945)

Поезда (1928)

Поездка в Загорье (1939)

Порог Падун (1957)

Послевоенная зима (1946)

Признание (1951)

Про телёнка (1938)

Простой советский воин (1940)

Разговор с Падуном (1958)

Размолвка (1935)

Рассказ танкиста (1941)

Родная картинка (1927)

Свет – всему свету (1949)

Севастопольские стихи (1928)

Сержант Василий Мысенков (1941)

Сибирская земля (1957)

Слово о Словах (1962)

Слово советских писателей к товарищу Сталину (с М.В. Исаковским и А.А. Сурковым) (1949)

Со слов старушки (1943)

Собратьям по перу (1958)

Станция Починок (1936)

Старожил (1958)

Сыну погибшего воина (1951)

Тебе, Украина (1941)

Товарищу (1934)

У Днепра (1944)

У Падуна (1957)

У славной могилы (1943)

Уборщица (1928)

Урожай (1926)

Час мира (1945)

Шофёр (1937)

Я убит подо Ржевом (1945)

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