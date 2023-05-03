Солженицын Александр
Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) – русский писатель, публицист и общественный деятель, диссидент, лауреат Нобелевской премии по литературе.
Детство и юность
Александр Исаевич (при рождении – Исаакиевич) Солженицын появился на свет 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Мать, Таисия Захаровна Щербак, воспитывала сына одна. Отец Солженицына, крестьянин Исаакий Семёнович Солженицын, прошёл всю Первую мировую войну и погиб за полгода до рождения сына в результате несчастного случая. Таисия Захаровна происходила из семьи зажиточных украинских крестьян. После революции семью раскулачили, а сама она отправилась с сыном в Ростов-на-Дону. В этом городе и прошло детство Александра Солженицына.
С юности Александр Солженицын мечтал о карьере писателя, однако первоначально избрал совершенно другую профессию. В 1936 году он поступил на математический факультет университета, где проявил себя как талантливый и способный студент, и окончил вуз с отличием. В своих воспоминаниях Солженицын признавал, что этот выбор, возможно, спас ему жизнь: после ареста значительную часть срока он провёл не в лагерях, а в «шарашках» – закрытых конструкторских бюро, где работали осуждённые инженеры, математики и техники. Несмотря на успехи в учёбе, Александр не оставлял стремления к занятиям литературой. В 1939 году он, не оставляя математики, поступил на заочное отделение в московский Институт философии, литературы и истории, но учёбу прервала Великая Отечественная война.
Жизнь Солженицына
На фронте с 1943 года Солженицын служил в артиллерийской разведке. В годы войны его отношение к власти поменялось. В переписке, которую Александр вёл со своими знакомыми, он резко критиковал деятельность И.В. Сталина. За это в феврале 1945 года командир батареи звуковой разведки капитан А.И. Солженицын был арестован. Через пять месяцев следствия его приговорили к 8 годам лагерей и бессрочной ссылке по окончании срока заключения.
С 1946 по 1950 гг. Солженицын занимался математическими расчётами в нескольких оборонных «шарашках» в Щербакове (ныне Рыбинск), Загорске (ныне Сергиев Посад) и Москве, но затем из-за конфликта с начальством его перевели в исправительно-трудовой лагерь на севере Казахстана. Там он содержался до самого освобождения из заключения в феврале 1953 года. Впоследствии на основе личного лагерного опыта автора будет написан знаменитый рассказ «Один день Ивана Денисовича». После освобождения из лагеря Солженицын остался в ссылке в Казахстане, жил на юге республики и работал учителем математики в сельской школе.
В 1956 году в связи с политикой десталинизации Солженицын был освобождён, вернулся из ссылки и поселился сначала в деревне Мильцево Владимирской области, а затем в Рязани, где вновь работал школьным учителем.
Несмотря на первоначальное признание и публикации времён «хрущёвской оттепели», уже к началу 1960-х гг. Солженицын практически утратил доверие властей. За смелую антисоветскую критику и открыто декларируемую приверженность православию писатель лишился возможности публиковаться в Советском Союзе, зато активно печатался на Западе. В СССР его произведения активно распространялись в самиздате. В 1969 году Солженицына исключили из Союза писателей СССР, куда он был принят семью годами ранее, в 1962 году.
В 1970 году Нобелевский комитет присудил Солженицыну премию «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Очевидно, что награждение знаменитого диссидента стало не только литературным, но и общественно-политическим жестом.
В 1974 году вопрос о том, что делать с Солженицыным, решался на высшем уровне. В результате споров в Политбюро возобладало мнение председателя Ю.В. Андропова, который требовал для Солженицына не лагерей, а лишения гражданства. Вскоре последовал арест писателя, обвинение в измене Родине и изгнание. Опубликованные в СССР произведения Александра Солженицына оказались запрещены. В марте 1974 года вместе со своей семьёй писатель был лишён советского гражданства и принудительно покинул страну.
Сначала Солженицын поселился в швейцарском Цюрихе. Он часто ездил по Европе, посещал и североамериканский континент. Несколько лет спустя, в 1976 году, Солженицыны переехали в США и поселились в крохотном городке Кавендише в штате Вермонт. Здесь писатель жил замкнуто, много работал и мало общался с журналистами.
Живя на Западе, Солженицын продолжал критиковать общественно-политический строй СССР, но доставалось от него и западной демократии. Местная пресса нередко обвиняла писателя в недовольстве любым общественным строем. Не всегда гладко складывались у Солженицына отношения и с русскими эмигрантами, хотя он принимал активное участие в работе знаменитого издательства YMCA-Press, публиковавшего их произведения на Западе.
После начала в СССР Перестройки, ближе к 1990-м гг., отношение к Солженицыну в Советском Союзе резко изменилось. Его книги начали печатать крупными тиражами. В 1990 году писателю вернули советское гражданство и даже присудили Государственную премию РСФСР. В 1994 году Солженицын вернулся в Россию. Он прилетел на Дальний Восток, откуда отправился в столицу через всю страну на поезде Владивосток – Москва.
Возвращение Солженицына в Россию выглядело по-настоящему триумфальным: писатель обрёл признание и славу, стал моральным авторитетом для множества поклонников его творчества. Солженицына пригласили выступать в Государственной думе. По личному распоряжению президента России Б.Н. Ельцина писатель получил во владение часть государственной дачи в Троице-Лыкове, по соседству с загородными резиденциями многих крупнейших государственных деятелей. Там семья Солженицыных выстроила большой дом, где писатель с удовольствием работал и принимал гостей. В 1997 году он стал действительным членом Российской академии наук.
Впрочем, не все знаки признания властями Солженицын принимал одинаково охотно. Не закрывая глаза на ошибки российского высшего руководства, допущенные в 1990-е гг., он продолжал критиковать его за войну в Чечне и экономический кризис. В 1998 году Солженицын отказался от высшего российского ордена Святого апостола Андрея Первозванного, заявив, что не может принять награду от «от верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния». В 2006 году он был удостоен Государственной премии Российской Федерации «за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности».
Творчество Солженицына
Творчество Александра Солженицына развивалось в реалистической традиции. Его литературным произведениям свойственна масштабность описываемых событий: жизнь «маленького человека» у Солженицына всегда предстаёт частью большой истории. Его тексты отличают переплетение документальности и художественного вымысла, специфическая образность, множество библейских аллюзий и отсылок к классическим произведениям мировой литературы. Как в художественном творчестве, так и в публицистике Солженицын видел своей задачей преобразование мира и критическую оценку действительности.
К наиболее известным произведениям писателя относятся рассказы «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор», повесть «Раковый корпус», романы «В круге первом» и «Красное колесо», а также сложное по жанровой принадлежности историко-художественное исследование «Архипелаг ГУЛАГ».
На протяжении всей жизни Солженицына большое значение в его творчестве занимала лагерная тема и критика советской власти. Рассказ «Один день Ивана Денисовича», – так обозначал его жанровую принадлежность сам автор, хотя при публикации произведение было названо повестью, – стал первым опубликованным текстом Солженицына и произвёл настоящий переворот в литературной и общественной жизни СССР. В 1962 году выход в свет подобного произведения в Советском Союзе казался немыслимым, однако публикацию с некоторыми цензурными правками одобрил лично Н.С. Хрущев. Большую роль в публикации «Одного дня…» сыграл редактор журнала «Новый мир» А.Т. Твардовский – именно он рекомендовал произведение советскому лидеру.
«Архипелаг ГУЛАГ» создавался Солженицыным на протяжении 10 лет, с 1958 по 1968 гг. Этот труд основан на письмах, воспоминаниях и интервью заключённых, а также собственном лагерном опыте автора. Опубликованный за границей, он был запрещён в СССР и спровоцировал арест и высылку Солженицына.
Среди множества публицистических работ Солженицына стоит отметить написанную на закате Перестройки знаменитую статью «Как нам обустроить Россию?», гонорар за которую автор перечислил в фонд помощи жертвам Чернобыльской аварии, и эссе «Жить не по лжи».
Семья и личная жизнь
Личная жизнь Александра Солженицына была омрачена заключением, ссылкой и вынужденной эмиграцией. С 1940 по 1972 год он официально состоял в браке с Натальей Алексеевной Решетовской (1919–2003). Этот союз с 1948 по 1957 гг. прерывался фиктивным разводом во время заключения и ссылки писателя, однако в 1968 году супруги расстались уже по-настоящему.
В 1968 году Солженицын познакомился с 30-летней Наталией Дмитриевной Светловой, которая стала сначала секретарём и помощником писателя, а с 1973 года – и его женой. Во втором браке у Солженицына родились трое сыновей – Ермолай, Игнат и Степан. Ермолай и Степан стали преуспевающими бизнесменами, а Игнат достиг успехов в классической музыке – он пианист и дирижёр.
Смерть и похороны
В последние годы жизни Александр Исаевич Солженицын тяжело болел, страдал сердечнососудистыми заболеваниями, однако продолжал работать. Смерть Солженицына наступила 3 августа 2008 года, когда писателю было 89 лет. Гражданская панихида прошла 5 августа в Российской академии наук и собрала тысячи людей. Попрощаться с Солженицыным пришли представители власти, деятели науки, культуры и искусства. 6 августа писателя похоронили по православному обряду на кладбище Донского монастыря в Москве.
Библиография
Библиография произведений Александра Солженицына очень обширна, приведём лишь наиболее значимые труды.
Повести, рассказы и малые художественные произведения:
Один день Ивана Денисовича (1959)
Матрёнин двор (1959)
Случай на станции Кочетовка (1962)
Для пользы дела (1963)
Захар-Калита (1965)
Как жаль (1965)
Пасхальный крестный ход (1966)
Желябугские Выселки (1999)
Всё равно (1995)
На изломах (1996)
Раковый корпус (1967)
Правая кисть (1960)
Адлиг Швенкиттен (1998)
Крохотки. Цикл миниатюр в прозе (1958–1963)
Протеревши глаза («Горе от ума» глазами зэка) (1954)
Люби революцию (1958)
Абрикосовое варенье (1995)
Молодняк (1995)
Настенька (1995)
Эго (1994)
На краях (1995)
Романы:
В круге первом (1958)
Раковый корпус (1967)
Август Четырнадцатого (1981)
Октябрь Шестнадцатого (1983)
Март Семнадцатого (1986)
Апрель Семнадцатого (1989)
Документальные произведения:
Архипелаг ГУЛАГ (1968)
Размышления над Февральской революцией (1983)
Двести лет вместе (2002)
Сквозь чад (1979)
Воспоминания, эссе, публицистика:
Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни (1975)
Угодило зёрнышко промеж двух жерновов (2003)
На возврате дыхания и сознания (1973)
Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни (1974)
Образованщина (1974)
Наши плюралисты (1982)
Жить не по лжи! (1973)
Как нам обустроить Россию? (1990)
Чем грозит Америке плохое понимание России (1980)
«Русский вопрос» к концу XX века (1994)
Россия в обвале (1998)
Потёмщики света не ищут (2003)
Пьесы и киносценарии:
Пир победителей (1951)
Пленники (Декабристы) (1953)
Республика труда (Олень и шалашовка) (1954)
Свет, который в тебе (Свеча на ветру) (1960)
Знают истину танки (1959)
Тунеядец (1968)
Обложка: https://ria.ru
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Победа у мыса Тендра. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Танковое сражение под Прохоровкой. Памятные даты военной истории России
Памятные даты военной истории России
Гангутское сражение. Памятные даты военной истории России