Солженицын Александр Александр Исаевич Солженицын (1918–2008) – русский писатель, публицист и общественный деятель, диссидент, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Детство и юность

Александр Исаевич (при рождении – Исаакиевич) Солженицын появился на свет 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Мать, Таисия Захаровна Щербак, воспитывала сына одна. Отец Солженицына, крестьянин Исаакий Семёнович Солженицын, прошёл всю Первую мировую войну и погиб за полгода до рождения сына в результате несчастного случая. Таисия Захаровна происходила из семьи зажиточных украинских крестьян. После революции семью раскулачили, а сама она отправилась с сыном в Ростов-на-Дону. В этом городе и прошло детство Александра Солженицына.

С юности Александр Солженицын мечтал о карьере писателя, однако первоначально избрал совершенно другую профессию. В 1936 году он поступил на математический факультет университета, где проявил себя как талантливый и способный студент, и окончил вуз с отличием. В своих воспоминаниях Солженицын признавал, что этот выбор, возможно, спас ему жизнь: после ареста значительную часть срока он провёл не в лагерях, а в «шарашках» – закрытых конструкторских бюро, где работали осуждённые инженеры, математики и техники. Несмотря на успехи в учёбе, Александр не оставлял стремления к занятиям литературой. В 1939 году он, не оставляя математики, поступил на заочное отделение в московский Институт философии, литературы и истории, но учёбу прервала Великая Отечественная война.

Жизнь Солженицына

На фронте с 1943 года Солженицын служил в артиллерийской разведке. В годы войны его отношение к власти поменялось. В переписке, которую Александр вёл со своими знакомыми, он резко критиковал деятельность И.В. Сталина. За это в феврале 1945 года командир батареи звуковой разведки капитан А.И. Солженицын был арестован. Через пять месяцев следствия его приговорили к 8 годам лагерей и бессрочной ссылке по окончании срока заключения.

С 1946 по 1950 гг. Солженицын занимался математическими расчётами в нескольких оборонных «шарашках» в Щербакове (ныне Рыбинск), Загорске (ныне Сергиев Посад) и Москве, но затем из-за конфликта с начальством его перевели в исправительно-трудовой лагерь на севере Казахстана. Там он содержался до самого освобождения из заключения в феврале 1953 года. Впоследствии на основе личного лагерного опыта автора будет написан знаменитый рассказ «Один день Ивана Денисовича». После освобождения из лагеря Солженицын остался в ссылке в Казахстане, жил на юге республики и работал учителем математики в сельской школе.

В 1956 году в связи с политикой десталинизации Солженицын был освобождён, вернулся из ссылки и поселился сначала в деревне Мильцево Владимирской области, а затем в Рязани, где вновь работал школьным учителем.

Несмотря на первоначальное признание и публикации времён «хрущёвской оттепели», уже к началу 1960-х гг. Солженицын практически утратил доверие властей. За смелую антисоветскую критику и открыто декларируемую приверженность православию писатель лишился возможности публиковаться в Советском Союзе, зато активно печатался на Западе. В СССР его произведения активно распространялись в самиздате. В 1969 году Солженицына исключили из Союза писателей СССР, куда он был принят семью годами ранее, в 1962 году.

В 1970 году Нобелевский комитет присудил Солженицыну премию «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы». Очевидно, что награждение знаменитого диссидента стало не только литературным, но и общественно-политическим жестом.

В 1974 году вопрос о том, что делать с Солженицыным, решался на высшем уровне. В результате споров в Политбюро возобладало мнение председателя Ю.В. Андропова , который требовал для Солженицына не лагерей, а лишения гражданства. Вскоре последовал арест писателя, обвинение в измене Родине и изгнание. Опубликованные в СССР произведения Александра Солженицына оказались запрещены. В марте 1974 года вместе со своей семьёй писатель был лишён советского гражданства и принудительно покинул страну.

Сначала Солженицын поселился в швейцарском Цюрихе. Он часто ездил по Европе, посещал и североамериканский континент. Несколько лет спустя, в 1976 году, Солженицыны переехали в США и поселились в крохотном городке Кавендише в штате Вермонт. Здесь писатель жил замкнуто, много работал и мало общался с журналистами.

Живя на Западе, Солженицын продолжал критиковать общественно-политический строй СССР, но доставалось от него и западной демократии. Местная пресса нередко обвиняла писателя в недовольстве любым общественным строем. Не всегда гладко складывались у Солженицына отношения и с русскими эмигрантами, хотя он принимал активное участие в работе знаменитого издательства YMCA-Press, публиковавшего их произведения на Западе.

После начала в СССР Перестройки, ближе к 1990-м гг., отношение к Солженицыну в Советском Союзе резко изменилось. Его книги начали печатать крупными тиражами. В 1990 году писателю вернули советское гражданство и даже присудили Государственную премию РСФСР. В 1994 году Солженицын вернулся в Россию. Он прилетел на Дальний Восток, откуда отправился в столицу через всю страну на поезде Владивосток – Москва.

Возвращение Солженицына в Россию выглядело по-настоящему триумфальным: писатель обрёл признание и славу, стал моральным авторитетом для множества поклонников его творчества. Солженицына пригласили выступать в Государственной думе. По личному распоряжению президента России Б.Н. Ельцина писатель получил во владение часть государственной дачи в Троице-Лыкове, по соседству с загородными резиденциями многих крупнейших государственных деятелей. Там семья Солженицыных выстроила большой дом, где писатель с удовольствием работал и принимал гостей. В 1997 году он стал действительным членом Российской академии наук.

Впрочем, не все знаки признания властями Солженицын принимал одинаково охотно. Не закрывая глаза на ошибки российского высшего руководства, допущенные в 1990-е гг., он продолжал критиковать его за войну в Чечне и экономический кризис. В 1998 году Солженицын отказался от высшего российского ордена Святого апостола Андрея Первозванного, заявив, что не может принять награду от «от верховной власти, доведшей Россию до нынешнего гибельного состояния». В 2006 году он был удостоен Государственной премии Российской Федерации «за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности».

Творчество Солженицына

Творчество Александра Солженицына развивалось в реалистической традиции. Его литературным произведениям свойственна масштабность описываемых событий: жизнь «маленького человека» у Солженицына всегда предстаёт частью большой истории. Его тексты отличают переплетение документальности и художественного вымысла, специфическая образность, множество библейских аллюзий и отсылок к классическим произведениям мировой литературы. Как в художественном творчестве, так и в публицистике Солженицын видел своей задачей преобразование мира и критическую оценку действительности.

К наиболее известным произведениям писателя относятся рассказы «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор», повесть «Раковый корпус», романы «В круге первом» и «Красное колесо», а также сложное по жанровой принадлежности историко-художественное исследование «Архипелаг ГУЛАГ».

На протяжении всей жизни Солженицына большое значение в его творчестве занимала лагерная тема и критика советской власти. Рассказ «Один день Ивана Денисовича», – так обозначал его жанровую принадлежность сам автор, хотя при публикации произведение было названо повестью, – стал первым опубликованным текстом Солженицына и произвёл настоящий переворот в литературной и общественной жизни СССР. В 1962 году выход в свет подобного произведения в Советском Союзе казался немыслимым, однако публикацию с некоторыми цензурными правками одобрил лично Н.С. Хрущев. Большую роль в публикации «Одного дня…» сыграл редактор журнала «Новый мир» А.Т. Твардовский – именно он рекомендовал произведение советскому лидеру.

«Архипелаг ГУЛАГ» создавался Солженицыным на протяжении 10 лет, с 1958 по 1968 гг. Этот труд основан на письмах, воспоминаниях и интервью заключённых, а также собственном лагерном опыте автора. Опубликованный за границей, он был запрещён в СССР и спровоцировал арест и высылку Солженицына.

Среди множества публицистических работ Солженицына стоит отметить написанную на закате Перестройки знаменитую статью «Как нам обустроить Россию?», гонорар за которую автор перечислил в фонд помощи жертвам Чернобыльской аварии, и эссе «Жить не по лжи».

Семья и личная жизнь

Личная жизнь Александра Солженицына была омрачена заключением, ссылкой и вынужденной эмиграцией. С 1940 по 1972 год он официально состоял в браке с Натальей Алексеевной Решетовской (1919–2003). Этот союз с 1948 по 1957 гг. прерывался фиктивным разводом во время заключения и ссылки писателя, однако в 1968 году супруги расстались уже по-настоящему.

В 1968 году Солженицын познакомился с 30-летней Наталией Дмитриевной Светловой, которая стала сначала секретарём и помощником писателя, а с 1973 года – и его женой. Во втором браке у Солженицына родились трое сыновей – Ермолай, Игнат и Степан. Ермолай и Степан стали преуспевающими бизнесменами, а Игнат достиг успехов в классической музыке – он пианист и дирижёр.

Смерть и похороны

В последние годы жизни Александр Исаевич Солженицын тяжело болел, страдал сердечнососудистыми заболеваниями, однако продолжал работать. Смерть Солженицына наступила 3 августа 2008 года, когда писателю было 89 лет. Гражданская панихида прошла 5 августа в Российской академии наук и собрала тысячи людей. Попрощаться с Солженицыным пришли представители власти, деятели науки, культуры и искусства. 6 августа писателя похоронили по православному обряду на кладбище Донского монастыря в Москве.

Библиография

Библиография произведений Александра Солженицына очень обширна, приведём лишь наиболее значимые труды.

Повести, рассказы и малые художественные произведения:

Один день Ивана Денисовича (1959)

Матрёнин двор (1959)

Случай на станции Кочетовка (1962)

Для пользы дела (1963)

Захар-Калита (1965)

Как жаль (1965)

Пасхальный крестный ход (1966)

Желябугские Выселки (1999)

Всё равно (1995)

На изломах (1996)

Раковый корпус (1967)

Правая кисть (1960)

Адлиг Швенкиттен (1998)

Крохотки. Цикл миниатюр в прозе (1958–1963)

Протеревши глаза («Горе от ума» глазами зэка) (1954)

Люби революцию (1958)

Абрикосовое варенье (1995)

Молодняк (1995)

Настенька (1995)

Эго (1994)

На краях (1995)

Романы:

В круге первом (1958)

Раковый корпус (1967)

Август Четырнадцатого (1981)

Октябрь Шестнадцатого (1983)

Март Семнадцатого (1986)

Апрель Семнадцатого (1989)

Документальные произведения:

Архипелаг ГУЛАГ (1968)

Размышления над Февральской революцией (1983)

Двести лет вместе (2002)

Сквозь чад (1979)

Воспоминания, эссе, публицистика:

Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни (1975)

Угодило зёрнышко промеж двух жерновов (2003)

На возврате дыхания и сознания (1973)

Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни (1974)

Образованщина (1974)

Наши плюралисты (1982)

Жить не по лжи! (1973)

Как нам обустроить Россию? (1990)

Чем грозит Америке плохое понимание России (1980)

«Русский вопрос» к концу XX века (1994)

Россия в обвале (1998)

Потёмщики света не ищут (2003)

Пьесы и киносценарии:

Пир победителей (1951)

Пленники (Декабристы) (1953)

Республика труда (Олень и шалашовка) (1954)

Свет, который в тебе (Свеча на ветру) (1960)

Знают истину танки (1959)

Тунеядец (1968)

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