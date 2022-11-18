Андропов Юрий Юрий Владимирович Андропов запомнился населению СССР, несмотря на короткое правление. Он занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС немногим дольше года, однако за это время успел подготовить и частично провести целый ряд реформ, направленных на укрепление экономики страны.

Юрий Владимирович Андропов

Юрий Владимирович Андропов запомнился населению СССР, несмотря на короткое правление. Он занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС немногим дольше года, однако за это время успел подготовить и частично провести целый ряд реформ, направленных на укрепление экономики страны. Также его считают одним из самых таинственных советских правителей: многие детали биографии Юрия Андропова остаются неизвестными до сих пор.

Детство и юность Юрия Андропова

Где и когда родился будущий генсек, мы доподлинно не знаем. Детство и юность Юрия Андропова прошли, вероятно, на Ставрополье. По официальной версии, он появился на свет 2 (15) июня 1914 года на железнодорожной станции Нагутская, сейчас это село Солуно-Дмитриевское в Ставропольском крае.

Отец (по другой информации, отчим) будущего генсека Владимир Константинович Андропов служил телеграфистом на железной дороге, мать Евгения Карловна Флекенштейн преподавала музыку в женской гимназии. По словам самого Андропова, в детстве она рано осиротела и воспитывалась в состоятельной семье финляндских евреев, владевших ювелирным магазином на Большой Лубянке в Москве.

Владимир Константинович Андропов умер от сыпного тифа, когда маленькому Юрию едва исполнилось 5 лет. После этого мать уехала с сыном в Моздок, где в 1921 году вышла замуж за Виктора Александровича Фёдорова. Юрий успешно учился, окончил фабрично-заводскую семилетку. Позднее много трудился: работал то телеграфистом, то киномехаником, то матросом. В Моздоке Андропов прожил до 1932 года, а потом перебрался в Ярославскую область, где после учёбы в Рыбинском речном техникуме стал комсоргом на судоверфи.

ВЛКСМ дал старт успешной партийной карьере Андропова – как считается, не без помощи известного политика Отто Куусинена. Юрий Владимирович стал работать в рыбинском горкоме комсомола, затем перешёл в обком ВЛКСМ Ярославской области. Уже в 1938 году, спустя два года после окончания техникума, он стал первым секретарём Ярославского обкома комсомола. На этой должности молодой человек оставался до 1940 года, проявив себя как отличный организатор. Так, к примеру, в 1939 году он мобилизовал 7000 человек на стройку Рыбинской и Угличской гидроэлектростанций.

В Карело-Финской ССР

В 1940 году перспективного комсомольского начальника направили в Карело-Финскую ССР – республику, образованную после присоединения к СССР части территории Финляндии по итогам советско-финской войны. Здесь Андропов встретил начало Великой Отечественной войны. На фронт он не попал из-за слабого здоровья, – уже тогда давали о себе знать сахарный диабет, больные почки и слабое зрение, – но занимался организацией и снабжением партизанского движения на оккупированных территориях.

В 1940-х гг. Андропов начал партийную карьеру. В 1944 году он стал вторым секретарём горкома ВКП(б) Петрозаводска, а три года спустя – вторым секретарём Карельского обкома. На этих постах Андропов руководил восстановлением разрушенного войной хозяйства республики. Параллельно он избавлялся от пробелов в образовании: поступил на заочное отделение в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, одновременно учился на историко-филологическом факультете Карело-финского государственного университета в Петрозаводске.

В ЦК КПСС и МИД СССР

В начале 1950-х гг. Андропова, не без влияния все того же Отто Куусинена, перевели в столицу, где он начал работать в аппарате ЦК ВКП(б). Здесь он отвечал за отделения партии в республиках Прибалтики, а также в составе специальной комиссии работал с военными, участвовавшими в Корейской войне. В 1953 году Юрий Владимирович перешёл в Министерство иностранных дел. В МИДе он курировал восточно-европейское направление. Андропов вошёл в состав посольства СССР в Венгрии, а в 1954–1957 гг. работал послом СССР в этой стране.

Андропову-дипломату пришлось пережить кровавые события венгерского восстания 1956 года. На его глазах мятежники, расстреливали коммунистов и вешали на фонарных столбах работников госбезопасности. По некоторым данным, на жизнь самого посла готовилось покушение. Считается, что Андропов оказался в числе тех, кто настаивал на введении советских войск в Будапешт. События октября-ноября 1956 года послужили для него причиной колоссального морального потрясения – и в то же время стали поворотным моментом в карьере.

В 1957 Андропова назначили заведующим отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими партиями социалистических стран. На этой должности Юрий Владимирович проработал 10 лет. За это время он совершил много дипломатических поездок, развивал связи с восточноевропейскими партиями, а также курировал китайско-советские отношения. В 1961 году Андропов вошёл в состав ЦК КПСС, а спустя год его избрали секретарём ЦК (1962–1967). В эти годы Андропов отвечал за международную политику СССР. Он разрабатывал концепцию внешней политики, на которую впоследствии опирался Л.И. Брежнев при расширении и укреплении связей СССР и Запада.

Председатель КГБ

18 мая 1967 года Андропов получил новую должность, на которой оставался целых 15 лет – его назначили председателем КГБ СССР. За время работы Юрия Владимировича на этом посту госбезопасность значительно укрепила своё социальное и политическое влияние. В задачи комитета при Андропове входили как обеспечение внешней безопасности страны, так и внутренняя охрана государственного строя и общественная безопасность.

Внешняя политика определялась тотальным контролем над всеми просоветскими правительствами. Андропов считал необходимым жёстко пресекать любые попытки соседних стран обрести политическую независимость от СССР – так, он стал одним из инициаторов ввода войск в Чехословакию в 1968 году и начала Афганской войны в 1979 году. Значительно возросла при Андропове роль КГБ и внутри СССР. Отделы госбезопасности открылись при всех крупных предприятиях и организациях, сотрудники КГБ контролировали любые заметные карьерные назначения, курировали промышленность, науку, образование и культуру.

При Андропове возобновилась борьба с инакомыслием. В то же время, Андропов не давал спуску взяточникам, сурово пресекал коррупцию среди подчинённых. Однако власть чекистов, даже рядовых, существенно возросла, а их влияние на другие общественные институты усилилось.

Безусловной заслугой Андропова на посту председателя КГБ стало создание в 1974 году специального подразделения по борьбе с терроризмом – управления «А», известного в современной России как группа «Альфа». По мнению исследователей, на это решение Андропова подтолкнули несколько попыток угона самолётов в СССР, а также громкий теракт на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, когда от рук палестинских террористов погибли члены делегации Израиля. Группа «Альфа» аккумулировала опыт служб госбезопасности, военных и разведчиков по борьбе с террористической угрозой как внутри СССР, так и за его пределами. Позднее, в 1979 году, задачи заграничных операций передали группе «Вымпел».

Генеральный секретарь ЦК КПСС и Председатель Президиума Верховного Совета

В начале 1980-х гг. политическую элиту страны занимал вопрос о преемнике Л.И. Брежнева. В качестве одной из кандидатур с согласия самого генсека рассматривался Ю.В. Андропов. В мае 1982 года он покинул КГБ и занял место секретаря ЦК КПСС, ставшее вакантным после смерти М.А. Суслова. В обществе это восприняли как сигнал о преемнике.

В ноябре 1982 года Брежнев скончался, и решением внеочередного Пленума новым генеральным секретарём ЦК КПСС избрали Андропова. Официально главой государства он стал 16 июня 1983 года, когда вступил в должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР. На посту главы государства Андропов провёл всего 15 месяцев, но это были месяцы интенсивной работы. Юрий Владимирович предпринял ряд важных реформ, которые остановились только с его смертью.

Реформы Юрия Андропова

Перед новым генсеком стояла сложная задача постепенного реформирования государственного управления и укрепления экономики страны после застойных брежневских лет. Начал он с жёсткой борьбы с коррупцией и укрепления трудовой дисциплины. Андропов обрушился на спекулянтов и взяточников. Были заведены дела на многих высших руководителей торгового сектора, в том числе начальника московской торговли и директоров крупных столичных магазинов – так, по приговору суда за хищения в особо крупном размере в 1984 году расстреляли директора знаменитого московского гастронома «Елисеевский» Ю.К. Соколова.

Не жалел Андропов и рядовых служащих. Во многих городах проходили облавы в кинотеатрах: милиция искала прогульщиков среди посетителей дневных сеансов. Количество осуждённых по всем статьям, и особенно экономическим, резко увеличилось.

Чистки и борьба с коррупцией коснулись и партийных рядов, и бюрократического аппарата, и структур госбезопасности – как в центре, так и на местах. За время правления Андропова потеряли должности 18 министров СССР, сменились 37 первых секретарей обкомов КПСС.

К подготовке экономических реформ Ю.В. Андропов подключил своих сторонников – Н. И. Рыжкова и М.С. Горбачева. В ЦК КПСС появился особый экономический отдел, к работе присоединились учёные эксперты по экономическим наукам. Среди исследователей этого периода советской истории бытует мнение, что перестройка и реформы Горбачева были подготовлены ещё в годы правления Андропова. О необходимости трансформации принципов народного хозяйства и создания частной собственности, о резком ускорении промышленного и технического развития говорили с начала 1980-х гг., пусть и не всегда вслух. Проект экономических реформ готовился под грифом «секретно», но работало над ним множество людей, в том числе специалистов по рыночной экономике.

Предприятиям при Андропове предоставили больше свободы в экономическом планировании, разрешили переход на хозрасчёт и самофинансирование, а работникам расширили права. «Закон о трудовых коллективах» давал сотрудникам возможность участвовать в обсуждении коллективного договора и даже распределении зарплат – правда, лишь с правом совещательного голоса.

Андропов широко поддерживал научно-технический прогресс, требовал перехода к автоматизации труда и использованию на предприятиях компьютеров, которые тогда называли электронно-вычислительными машинами (ЭВМ).

Внешняя политика Андропова

Внешнеполитический курс страны Андропову изменить не удалось. Советско-американские отношения в годы его правления лишь ухудшились: продолжалась гонка вооружений, всё новые и новые ракетные комплексы с обеих сторон размещались в Европе. Противостояние усилил кризис, разразившийся после того, как у побережья Сахалина советский истребитель-перехватчик ПВО сбил отклонившийся от курса и принятый за американский разведчик южнокорейский пассажирский «Боинг-747». Катастрофа унесла жизни 269 человек и вызвала волну антисоветских протестов во многих странах. Президент США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла».

В условиях соперничества с США и продолжавшейся войны в Афганистане Андропов попытался сблизиться с Китаем, политику которого прежде СССР подвергал жёсткой критике. Прочный союз с набирающим силы восточным соседом заключить не удалось, однако торгово-экономические отношения укрепились.

Семья и личная жизнь

О личной жизни Андропова известно мало. Юрий Владимирович был женат дважды. С первой супругой Ниной Ивановной Енгалычевой он познакомился ещё в 1935 году Рыбинске. Отношения с ней не сложились, и по прошествии около 5 лет Андропов разорвал с женой все связи. В браке родилось двое детей, дочь Евгения и сын Владимир. Жизнь Владимира с самого начала сложилась неудачно – он воровал, дважды сидел в тюрьме, позднее страдал алкоголизмом, и потому прожил всего 35 лет. Это чудовищно компрометировало Андропова и могло разрушить его карьеру в КГБ и политике, так что семья генерального секретаря всегда оставалась запретной темой.

Вторая жена Андропова, Татьяна Филипповна Лебедева, родила ему сына Игоря и дочь Ирину. Игорь Юрьевич окончил МГИМО и защитил кандидатскую диссертацию по истории, служил послом СССР в Греции. Ирина Юрьевна стала филологом, была замужем за актёром Михаилом Филипповым.

Смерть и похороны

Ю.В. Андропов не отличался крепким здоровьем. Он страдал от сахарного диабета, подагры и болезни почек. К концу 1983 года его состояние резко ухудшилось, он почти не вставал с постели. Смерть Андропова наступила 9 февраля 1984 года из-за тяжёлой почечной недостаточности.

14 февраля Андропова похоронили у Кремлёвской стены. Несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, церемонию прощания с главой советского государства посетили представители многих стран, в том числе вице-президент США Джордж Буш-старший и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.

Итоги деятельности

Юрий Владимирович Андропов остался в истории как политик неординарный. Жёсткость и принципиальность сочетались в нём с утончённой интеллектуальностью и глубоким знанием искусства, стремление к экономическим реформам и прогрессу – с суровым консерватизмом. О непримиримой борьбе Андропова с взятками и прогулами в советском обществе ходили анекдоты. Впрочем, по некоторым оценкам, именно недолгая деятельность Андропова на посту генсека ЦК КПСС заложила основы будущих преобразований эпохи Перестройки.