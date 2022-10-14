Ельцин Борис
Советский и российский политик, первый президент РСФСР, а затем Российской Федерации (с 10 июля 1991 по 31 декабря 1999 года).
Деятельность Ельцина сложно оценивать беспристрастно, поскольку прошло слишком мало времени с периода его руководства страной. Однозначно только одно: это был человек, переломивший ход истории и осуществивший ряд реформ, имевших неоднозначные последствия для России.
Внутренняя и внешняя политика Ельцина
В области внутренней политики Ельцин проводил курс по демократизации политической системы страны. В 1993 году в ходе событий, вызванных внутриполитическим конфликтом в руководстве Российской Федерации, Ельцин сумел одержать победу над оппозицией – вице-президентом Александром Руцким и сторонниками Верховного Совета РФ во главе с Русланом Хасбулатовым. В результате Ельцин остался у власти, страна продолжила двигаться намеченным курсом, а все Советы были ликвидированы.
При Ельцине формировались конституционные основы политической системы России. В декабре 1993 года была принята Конституция Российской Федерации, страна превратилась в республику президентского типа. Были приняты основополагающие законодательные кодексы.
В борьбе с сепаратизмом и распадом государства Ельцин в 1994 году ввел войска в Чеченскую Республику. Официально операция называлась «Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике» и длилась с 11 декабря 1994 по 31 августа 1996 года. Позднее проводилась Контртеррористическая операция на Северном Кавказе (7 августа 1999 – 16 апреля 2009 года).
Внешнюю политику, проводимую Россией в ельцинский период, можно разделить на два периода: 1991–1996 годы – неудачная попытка сближения с Западом; 1996–1999 годы – разочарование в попытках установить равные отношения с евро-атлантическими государствами, формирование более независимого курса при министре иностранных дел РФ Евгении Максимовиче Примакове, а также переориентация отношений преимущественно на Китай и Индию и некоторые другие азиатские страны.
Реформы Ельцина
Помимо конституционной реформы и мер, направленных на формирование конституционных основ политической системы России, при Ельцине проводились и другие реформы, направленные на то, чтобы вывести страну из кризиса, но они не увенчались тотальным успехом.
В области экономики была проведена либерализация цен, либерализация внешней торговли, приватизация, велась борьба с инфляцией, дробились крупные сельскохозяйственные предприятия, изменялся их организационный тип. Первые три пункта были своеобразными «тремя китами» экономических реформ.
Кроме того, были проведены реформы: судебная, местного самоуправления, земельная, образовательная, военная, уголовно-исполнительной системы и другие.
Итоги деятельности Ельцина
Ни одна из реформ, направленных на формирование конституционных основ политической системы России, не была пересмотрена и отменена позднее.
В конце 1992 года в России был преодолен товарный дефицит, в российской экономике были запущены рыночные механизмы, но полноценная рыночная экономика не была создана. Однако в августе 1998 года Правительство РФ и Центральный банк объявили технический дефолт, за которым последовал один из самых тяжелых экономических кризисов в России. Причиной стала неэффективная макроэкономическая политика России на фоне тяжелой экономической ситуации в стране, резкое снижение мировых цен на энергоносители и финансовый кризис в Юго-Восточной Азии. Помимо этого, в России был создан новый класс крупных собственников, тогда как огромная часть населения страны обеднела, а численность малых предприятий существенно и резко сократилась, дифференциация доходов населения быстро росла. Тенденции к экономическому росту обозначились только на рубеже 1998–1999 годов.
Последствия экономических реформ для агропромышленного комплекса выразились в сокращении посевных площадей, поголовья скота, сельскохозяйственных угодий, наблюдался общий регресс.
Снижение финансирования науки в ходе реформ привело в том числе к снижению престижа научного труда, почти на треть сократилась численность работников, занятых в академической науке.
На протяжении 1990-х годов в стране наблюдался рост преступности.
Однако существует мнение, что позитивная динамика в области российской экономики в начале 2000-х годов была обусловлена в том числе и проявлением долгосрочных последствий реформ ельцинского периода.
Личность Ельцина
Политическая и партийная карьера Ельцина началась в 1968 году в Свердловском обкоме КПСС, где он возглавил отдел строительства. С 1978 по 1989 год Ельцин был депутатом Верховного Совета СССР. Взлет карьеры Бориса Николаевича пришелся на начало перестройки. В 1985 году он – начальник отдела строительства ЦК КПСС и первый секретарь Московского горкома партии, в следующем году – кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Уже тогда он стал славиться своими демократическими взглядами и нередкой критикой существовавшего строя. За резкие высказывания о работе Горбачева и Политбюро был снят с поста, пребывал в опале. В 1989 году Ельцин был избран народным депутатом СССР по Москве и возглавил демократическое движение в стране.
В марте 1990 года Ельцин стал Председателем Верховного Совета РСФСР. На этом посту он попытался провести радикальные реформы, но встретил противодействие со стороны руководства СССР. В результате ухудшились не только отношения Ельцина с Горбачевым, но и руководства РСФСР с СССР. Этому также способствовало принятие 12 июня 1990 года Съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В 1990 году Борис Николаевич вышел из КПСС, 12 июня 1991 года был избран на должность президента РСФСР. После Августовского путча 1991 года и распада СССР позиции Ельцина как российского президента укрепились, но с началом экономических реформ (проводимых Егором Гайдаром) его рейтинг стал падать.
Средства массовой информации и политологи оценивали Ельцина как личность харизматическую, с властолюбивыми качествами, непредсказуемым поведением, присущим упорством. Противники Ельцина, напротив, характеризовали его как человека жестокого и злопамятного, обладавшего низким культурным уровнем. Фиксированные идеологические позиции были для Ельцина дискомфортными, поскольку он предпочитал действовать интуитивно. Будучи человеком пытливого ума, Борис Николаевич пребывал в стремлении мыслить «свежо». Он испытывал трудности со здоровьем, из-за чего часто отсутствовал на рабочем месте, но от окружающих требовал неукоснительной пунктуальности.
В 2006 году президент Путин сказал: «Можно как угодно оценивать деятельность первого президента. Но, безусловно, именно в то время, когда Борис Николаевич Ельцин возглавлял Россию, народ нашей страны, граждане России получили главное, ради чего все эти преобразования проводились, – свободу. Это огромная историческая заслуга Бориса Николаевича. Как бы действовал каждый из нас, в том числе и я, в тех условиях, можно только догадываться».
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