Брежнев Леонид Советский государственный и партийный деятель. Председатель Президиума Верховного Совета СССР в 1960—1964 и 1977—1982 годах.

Леонид Ильич Брежнев родился 19 декабря 1906 г., в с. Каменское (ныне г. Днепродзержинск, Украина) в семье рабочих. Уже в 1921 г. Брежнев работал на Курском маслобойном заводе. В 1927 г. окончил Курский землеустроительный техникум, а в 1935 г. — Днепродзержинский металлургический институт. Работал заместителем председателя Бисерского райисполкома Свердловской области (1929-1930), директором металлургического техникума в Днепродзержинске (1936-1937). Член КПСС с 1931 г. В 1935-1936 служил в армии. С 1938 г. заведовал отделом Днепропетровского обкома компартии Украины, с 1939 — секретарь обкома.

В годы Великой Отечественной войны Леонид Брежнев был заместителем начальника политуправления Южного фронта; с 1943 г. — начальником политотдела 18-й армии; с 1945 — начальник политуправления 4-го Украинского фронта. Закончил войну в звании генерал-майора, присвоенного ему в 1943 г.

В послевоенные годы (1946-1950) Л.И. Брежнев занял пост первого секретаря Запорожского, затем Днепропетровского обкомов. С 1950 г. был первым секретарем Молдавии. На XIX съезде партии в 1952 г. по рекомендации Сталина Брежнев был избран секретарем ЦК партии и кандидатом в члены Президиума ЦК партии. В 1953-1954 гг. он работал заместителем начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота.

В 1954 г. по предложению Н.С. Хрущева Брежнев был направлен на работу в Казахстан, где сначала занимал пост второго, а с 1955 г. — первого секретаря компартии республики. С 1957 г. член президиума и секретарь ЦК КПСС. Как лицо, пользующееся полным доверием Хрущева, в 1960 г. он был назначен председателем Президиума Верховного Совета СССР. В 1964 г. Леонид Брежнев возглавил заговор против Хрущева, после смещения которого, занял пост первого секретаря ЦК КПСС.

Для стиля государственного управления Леонида Ильича Брежнева был характерен консерватизм. Он не обладал ни политической волей, ни видением перспектив развития страны. В экономике проявлялись тенденции стагнации, которые в 1970-х годах компенсировались благоприятной для СССР внешнеэкономической конъюнктурой. Экономические реформы 1960-х гг. были свернуты, темпы роста промышленности и сельского хозяйства начали резко снижаться, научно-технический прогресс замедлился. Советский Союз все больше отставал в своем развитии от ведущих мировых держав.

Постепенно партийная и политическая жизнь стали бюрократизироваться и формализоваться, что в итоге привело к уничтожению инициативы снизу.

В области внешней политики Л.И. Брежнев немало сделал для достижения политической разрядки в 1970-х гг. Были заключены американо-советские договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений, которые, однако, не подкреплялись адекватными мерами доверия и контроля. Процесс разрядки при этом понимался американской и советской стороной по-разному. После введения советских войск в Афганистан в 1979 г. этот процесс был свернут, и между США и СССР начался период роста напряжения в межгосударственных связях.

В отношениях с социалистическими странами-союзниками по лагерю Л.И. Брежнев стал инициатором доктрины «ограниченного суверенитета», предусматривающей акции устрашения вплоть до военного вторжения в те страны, которые пытались проводить независимую от СССР внутреннюю и внешнюю политику. В 1968 г. Брежнев дал согласие на оккупацию Чехословакии войсками стран Варшавского договора. В 1980 г. готовилась военная интервенция в Польшу.

С середины 1970-х гг. здоровье Л.И. Брежнева резко ухудшилось, а к началу 1980-х он был уже по существу недееспособен как политик. Его физическую немощность, неспособность руководить страной и адекватно оценивать ситуацию использовали в своих интересах в ходе борьбы за власть влиятельные члены политического руководства СССР. Леонид Ильич Брежнев скончался 10 ноября 1982 г. в Москве.