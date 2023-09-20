Фет Афанасий Афанасий Фет принадлежит к лучшим русским поэтам-певцам природы и возвышенной любви. Его мелодичные, почти непереводимые на другие языки строфы полны пленительной красоты и тонкой метафизики.

Афанасий Фет принадлежит к лучшим русским поэтам-певцам природы и возвышенной любви. Его мелодичные, почти непереводимые на другие языки строфы полны пленительной красоты и тонкой метафизики. Светлое, воздушное отражение летних закатов и весенних дождей в прозрачном ритме его стихов – одно из величайших достижений отечественной поэзии.

Детство и юность Афанасия Фета

В сентябре 1820 года гессенская дворянка Шарлотта-Елизавета Беккер бежала от мужа, высокопоставленного чиновника Иоганна Фёта. С русским офицером, ветераном наполеоновских войн Афанасием Неофитовичем Шеншиным она уехала на его родину, в Россию. Через пару месяцев, 23 ноября (5 декабря) 1820 года, в селе Новосёлки Мценского уезда Орловской губернии она родила сына, названного Афанасием. Литературоведы до сих пор спорят о том, кто его настоящий отец – Фёт или Шеншин. Эта загадка с отрочества, как только перед ним раскрылась семейная тайна, мучала и самого поэта.

До 14 лет Афанасий писался Шеншиным, но в 1834 году обнаружилось, что он рождён до брака родителей по православному обряду, а потому вынужден был взять русифицированную фамилию Фет, а также перейти из дворян в разночинцы и иностранцы. Резкая перемена в статусе вызвала тяжёлые душевные переживания: выросший в атмосфере дворянского гнезда, подросток в одно мгновение превратился в изгоя. Впоследствии долгие годы Афанасий Фет добивался причисления к роду Шеншиных и восстановления в дворянских правах.

Образование Афанасия Фета

До 14 лет Фет получал домашнее образование. Наибольшую лепту в его развитие внесли мать и брат отца П.Н. Шеншин. Елизавета Петровна дала образцовый немецкий, дядя привил любовь к природе и поэзии. Но в целом, по воспоминаниям самого Афанасия Афанасьевича, обучали его ни шатко, ни валко. Только после смены фамилии, когда мальчика отправили в частный пансион Генриха Крюммера в городке Выру в Лифляндии, Фет приступил к регулярным занятиям. Несмотря на столкновения с учениками и жёсткую дисциплину, установленную в заведении, впоследствии поэт признавал благотворное влияние пансиона на приобретение основательных познаний по важнейшим предметам и на формирование своего мировоззрения.

В 1837 году Афанасия Фета отвезли в московский пансион М.П. Погодина для подготовки к поступлению в университет, и на следующий он поступил на юридическое отделение Московского университета , а через два месяца перевёлся на историко-филологическое. Фет не был прилежным студентом – дважды (из-за провалов по политической экономии и греческому языку) он оставался на два года на одном курсе. В своих мемуарах Афанасий Афанасьевич упоминал скуку, с которой он посещал лекции – помимо, пожалуй, занятий по эстетике, которые вёл профессор И.И. Давыдов.

Начало творческой деятельности Афанасия Фета

Уже в пансионе Погодина на поэтические задатки Фета обратил внимание учитель И.И. Введенский – человек с впечатляющими познаниями, «идеальный нигилист». Он раздул в 17-летнем юноше творческую искру, и с того времени «пламя вспыхнуло, и жребий был брошен». В университете Фет крепко сдружился с А.А. Григорьевым, оказавшим на начинающего стихотворца самое благотворное влияние. Тот ввёл Афанасия в московские литературные кружки, познакомил с С.Н. Шевырёвым, Ф.И. Глинкой, А.Н. Островским, А.И. Герценом , Т.Н. Грановским и другими. Кроме того, у Григорьева собирались лучшие студенты университета – историк С.М. Соловьёв , поэт Я.Н. Полонский, философ К.Д. Кавелин, славянофил В.А. Черкасский. Так Фет приобрёл обширный круг столичных знакомств в интеллектуальной среде.

Литературный дебют Фета пришёлся на 1840 год – тогда был издан сборник «Лирический Пантеон», куда вошли 58 стихотворений. Уже в них сквозь ученические недоделки проглядывал выдающийся поэт, и Фет получил множество одобрительных отзывов. Вскоре он стал сотрудничать с журналами «Москвитянин» и «Отечественные записки», где ещё до окончания учёбы опубликовал десятки стихотворений. В 1843 году влиятельнейший критик эпохи В.Г. Белинский назвал Фета самым даровитым из живущих в Москве поэтов.

Творчество Афанасия Фета

В 1844 году Фет окончил университет. Его надежды на солидное наследство любимого дяди П.Н. Шеншина, умершего в том же году, не оправдались. Желая уйти от случайных заработков и богемной жизни, и, одновременно, надеясь с приобретением офицерского чина вернуть дворянство, молодой человек поступил в армию. С апреля 1845 года он служил в кавалерии – сначала в Военного ордена кирасирском полку на Украине, а затем в Лейб-гвардии уланском полку в Санкт-Петербурге. К досаде Фета, именно в 1845 императорский указ отменил автоматическое получение личного дворянства с производством в первый офицерский чин, «подняв планку» до 9-го класса Табели о рангах.

Только в январе 1854 года вместе с получением звания гвардии поручика Фет вновь стал дворянином. Во время Крымской войны его полк прикрывал эстляндское побережье. По окончании боевых действий и продолжительного отпуска, проведённого за границей, гвардии штабс-ротмистр Фет подал в отставку. Военную службу, несмотря на монотонность и отсутствие глубокого интереса, поэт ставил выше университетской скамьи.

Творческий расцвет Фета также пришёлся на армейские годы. Он водил дружбу и знакомство с самыми видными литераторами середины века – И.С. Тургеневым , Н.А. Некрасовым , Л.Н. Толстым , И.А. Гончаровым и другими. Его стихи обрели полноту выражения, заблистали неповторимыми красками. Сборник 1856 года получил восторженные рецензии. Стихи и переводы «русского Гейне» печатались в самых престижных журналах – «Современник», «Отечественные записки», «Библиотека для чтения». Фета почитали за первого поэта эпохи. Именно эти удачи подвигли его в январе 1858 года оставить службу и выбрать карьеру профессионального литератора. Армейский период биографии Фета закончился.

Однако эпоха вскоре переменилась. Кардинальные социальные перемены Великих реформ и отмена крепостного права радикализировали общество. Фета стали обвинять в безыдейности, отсутствии «правильной» гражданской позиции. Новые властители дум обрушились на лирическую поэзию как нечто вредное, и Фет вынужден был замолчать на 20 лет. Он приобрёл имение Степановка в 200 десятин в Мценском уезде и посвятил себя сельскому хозяйству. Отставной военный и бывший военный вёл дела рачительно, со знанием дела: сначала купил мельницу, через несколько лет приобрёл конный завод, завёл пасеку и пруды с рыбой.

В полную противоположность своей поэтической жизни, в быту Афанасий Афанасьевич отличался рациональностью и методичностью, неуклонно приумножая капитал. В 1877 году в его владение перешло крупное имение в 850 десятин в Щигровском уезде. Здесь, в тиши вечеров, Фет предавался любимому делу – поэзии. Его поэтический дар ничуть не ослаб с годами, но даже более наполнился философским созерцанием жизни и прозрачной меланхолией.

Царствование императора Александра III реабилитировало представителей чистого искусства, в том числе и Фета. В 1883 году поэт «воскрес» для широкой публики, издав сборник стихов «Вечерние огни», а в 1885, 1888 и 1891 гг. библиография произведений Фета пополнилась тремя продолжениями. Поздняя лирика мастера оказалась наполнена метафорами и ускользающим очарованием. Тогда же Фет всерьёз увлёкся переводами латинских авторов: его полный перевод Горация удостоился Пушкинской премии Академии наук, в фетовских переводах вышли Ювенал, Катулл, Тибулл, Овидий, Вергилий, Проперций, Персий, Марциал. Многое было переведено на русский язык впервые. Наряду с римскими классиками, Фет издавал трактаты своего любимого Шопенгауэра.

В годы вынужденного молчания Фет разошёлся с И.С. Тургеневым на почве общественно-политических взглядов, но сблизился с Л.Н. Толстым. Они много общались, переписывались, делились увиденным и пережитым. Однако дрейф Толстого в сторону собственного евангелия стал концом дружбы: стоявший на консервативно-почвеннических позициях Фет не смог принять крайних воззрений автора «Войны и мира».

Среди новых конфидентов Фета оказались критик Н.Н. Страхов, великий князь Константин Константинович, философ В.С. Соловьёв. В 1889 году в Москве широко отметили 50-летие творческой деятельности поэта. Ему пожаловали звание камергера. Последними заметными произведениями Фета стали мемуары – вышедшие в 1890 году «Мои Воспоминания», за которыми в 1892 году последовали «Ранние годы моей жизни».

Семья и личная жизнь Афанасия Фета

Во время пребывания в Париже после окончания Крымской войны Афанасий Афанасьевич женился – 16 (28) августа 1857 года состоялась его венчание с Марией Петровной Боткиной (1828–1894), родной сестрой давнего приятеля поэта В.П. Боткина. Добрая и отзывчивая девушка приглянулась поэту. Хотя он не испытывал сильного любовного влечения к супруге, все признавали брак весьма удачным. Сам Фет любил повторять, что «у каждого та жена, что ему нужна». Именно наследство жены стало основой семейного достатка: на её деньги Фет купил Степановку, наладил там хозяйство, значительно преумножил вложенные капиталы. Мария Петровна всей душой прикипела к мужу и после его смерти прожила не более года. Детей у четы Фетов не было.

Все отмечали удивительный контраст между Фетом-поэтом и Фетом-человеком. Романтичный, погруженный в грёзы поэт становился энергичным, дисциплинированным дельцом, когда вопрос касался хозяйства. Фет не мог сидеть сложа руки. Свою работоспособность он сохранил до последних дней жизни.

Смерть и похороны Афанасия Фета

21 ноября (3 декабря) 1892 года измученный долгой тяжёлой простудой, но переносивший болезнь на ногах, Фет попросил шампанского. Когда жена напомнила ему о запрете врачей, поэт отправил её к доктору за разрешением. По свидетельству секретарши, после отъезда супруги он написал прощальную записку и двинулся к шкафу с ножами, чтобы вскрыть вены, но вдруг часто задышал и рухнул замертво.

Причиной смерти стал поэта сердечный приступ. Скончался Афанасий Афанасьевич Фет в своём московском доме, но похоронили великого поэта в селе Клейменово Мценского уезда Орловской губернии, в родовой усыпальнице дворян Шеншиных.

Значение творчества Афанасия Фета

Творчество Афанасия Фета – великолепный образец вневременного чистого искусства. Фетовские образные «впечатлительности», свободные ассоциации и стихотворные узоры стали примером для подражания многим поэтам Серебряного века, особенно для И.Ф. Анненского и раннего Б.Л. Пастернака. Можно сказать, что эстетические воззрения Фета послужили неким мостом между поколениями Пушкина и Блока . «Только песне нужна красота, красоте же и песен не надо», – вот квинтэссенция поэзии Фета, его призыв увидеть вечность.

Известные произведения Афанасия Фета

«Когда петух…» (1840)

«Пуская в свет мои мечты…» (1840)

Вечерний звон (памяти Козлова) (1840)

Греция (1840)

Колодник (1840)

Ласточка (1840)

Хандра (1840)

К красавцу (1841)

«Безмолвные поля оделись темнотою…» (1842)

«Буря на небе вечернем…» (1842)

«Вдали огонёк за рекою…» (1842)

«Владычица Сиона, пред тобою…» (1842)

«Вот утро севера – сонливое, скупое…» (1842)

«Давно ль под волшебные звуки…» (1842)

«Долго ещё прогорит Веспера скромная лампа…» (1842)

«Друг мой, бессильны слова – одни поцелуи всесильны…» (1842)

«Здравствуй! Тысячу раз мой привет тебе, ночь!..» (1842)

«Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом…» (1842)

«Знаю я, что ты, малютка…» (1842)

«Как майский голубоокий…» (1842)

«Как много, боже мой, за то б я отдал дней…» (1842)

«Как на черте полночной дали…» (1842)

«Когда я блестящий твой локон целую…» (1842)

«Кот поёт, глаза прищуря…» (1842)

«На дворе не слышно вьюги…» (1842)

«На заре ты её не буди…» (1842)

«Не здесь ли ты лёгкою тенью…» (1842)

«Не отходи от меня…» (1842)

«Ночь крещенская морозна…» (1842)

«Ночь тиха. По тверди зыбкой…» (1842)

«Ночью как-то вольнее дышать мне…» (1842)

«Он в идее вечно жаден…» (1842)

«Перекрёсток, где ракитка…» (1842)

«Печальная берёза…» (1842)

«Поверьте мне: с надеждой тайной…» (1842)

«Полно смеяться! Что это с вами?..» (1842)

«Помню я: старушка-няня…» (1842)

«Право, от полной души я благодарен соседу…» (1842)

«Рад я дождю… От него тучнеет мягкое поле…» (1842)

«Скучно мне вечно болтать о том, что высоко, прекрасно…» (1842)

«Слышишь ли ты, как шумит вверху угловатое стадо?..» (1842)

«Сорвался мой конь со стойла…» (1842)

«Сосна так темна, хоть и месяц…» (1842)

«Стихом моим незвучным и упорным…» (1842)

«Тёплым ветром потянуло…» (1842)

«Тихая, звёздная ночь…» (1842)

«Чудная картина…» (1842)

«Шумела полночная вьюга…» (1842)

«Щёчки рдеют алым жаром…» (1842)

«Я жду… Соловьиное эхо…» (1842)

«Я люблю многое, близкое сердцу…» (1842)

«Я полон дум, когда, закрывши вежды…» (1842)

«Я узнаю тебя и твой белый вуаль…» (1842)

Notturno («Ты спишь один, забыт на месте диком…») (1842)

Горный ключ («С камня на камень висящий…») (1842)

Деревня (1842)

К жаворонку (1842)

К Морфею (1842)

Мадонна (1842)

Моя Ундина (1842)

Ручка (1842)

Сон и Пазифая (1842)

Сонет Офелии («С тех пор, как бог в тебе осуществил…») (1842)

Тайна (1842)

«Ах, дитя, к тебе привязан…» (1843)

«В златом сиянии лампады полусонной…» (1843)

«В небесах летают тучи…» (1843)

«Если зимнее небо звёздами горит…» (1843)

«Каждое чувство бывает понятней мне ночью, и каждый…» (1843)

«Как ангел неба безмятежный…» (1843)

«Не ворчи, мой кот-мурлыка…» (1843)

«Ночь. Не слышно городского шума…» (1843)

«Облаком волнистым…» (1843)

«Полуночные образы реют…» (1843)

«Я долго стоял неподвижно…» (1843)

«Я пришёл к тебе с приветом…» (1843)

Блудница (1843)

Вакханка («Под тенью сладостной полуденного сада…») (1843)

Видение (1843)

Колыбельная песня сердцу (1843)

Легенда (1843)

Узник (1843)

«Весеннее небо глядится…» (1844)

«За кормою струйки вьются…» (1844)

«Как мошки зарею…» (1844)

«Когда мои мечты за гранью прошлых дней…» (1844)

«О, долго буду я, в молчанье ночи тайной…» (1844)

«Уж верба вся пушистая…» (1844)

«Улыбка томительной скуки…» (1844)

«Я знал её малюткою кудрявой…» (1844)

Серенада («Тихо вечер догорает…») (1844)

Цыганке (1844)

«Тёплый ветер тихо веет…» (1845)

«Недвижные очи, безумные очи…» (1846)

«Офелия гибла и пела…» (1846)

Воздушный город (1846)

«Ветер злой, ветер крутой в поле…» (1847)

«Влажное ложе покинувши, Феб златокудрый направил…» (1847)

«Её не знает свет, – она ещё ребёнок…» (1847)

«Ещё весна, – как будто неземной…» (1847)

«Как идёт к вам чепчик новый…» (1847)

«Как отрок зарею…» (1847)

«Когда мечтательно я предан тишине…» (1847)

«Летний вечер тих и ясен…» (1847)

«Лозы мои за окном разрослись живописно и даже…» (1847)

«Любо мне в комнате ночью стоять у окошка в потёмках…» (1847)

«Младенческой ласки доступен мне лепет…» (1847)

«На двойном стекле узоры…» (1847)

«Не дивись, что я черна…» (1847)

«Непогода – осень – куришь…» (1847)

«Ночь светла, мороз сияет…» (1847)

«О, не зови! Страстей твоих так звонок…» (1847)

«Опять я затеплю лампаду…» (1847)

«Питомец радости, покорный наслажденью…» (1847)

«Поделись живыми снами…» (1847)

«Полно спать: тебе две розы…» (1847)

«С корзиной, полною цветов, на голове…» (1847)

«Свеж и душист твой роскошный венок…» (1847)

«Спи – ещё зарёю…» (1847)

«Странное чувство какое-то в несколько дней овладело…» (1847)

«Тебе в молчании я простираю руку…» (1847)

«Тихо ночью на степи…» (1847)

«Уснуло озеро; безмолвен чёрный лес…» (1847)

«Что за вечер! А ручей…» (1847)

«Эй, шутка-молодость! Как новый, ранний снег…» (1847)

«Эти думы, эти грёзы…» (1847)

«Я болен, Офелия, милый мой друг!…» (1847)

«Я в моих тебя вижу всё снах…» (1847)

«Я знаю, гордая, ты любишь самовластье…» (1847)

«Я люблю его жарко: он тигром в бою…» (1847)

Ave Maria (1847)

Венеция ночью (1847)

Ворот (1847)

Геро и Леандр (1847)

Диана (1847)

Змей (1847)

К юноше (1847)

Кусок мрамора (1847)

Лихорадка (1847)

Метель (1847)

Мой ангел (1847)

Нептуну Леверрье (1847)

Соловей и роза (1847)

Фантазия (1847)

Весенние мысли («Снова птицы летят издалёка…») (1848)

«Снова слышу голос твой…» (1849)

«Влачась в бездействии ленивом…» (1850)

«Напрасно, дивная, смешавшися с толпою…» (1850)

«Шёпот, робкое дыханье…» (1850)

Степь вечером (1850)

«В долгие ночи, как вежды на сон не сомкнуты…» (1851)

«Напрасно! Куда ни взгляну я…» (1852)

«Какие-то носятся звуки…» (1853)

«Люди спят. Мой друг, пойдём в тенистый сад…» (1853)

«Растут, растут причудливые тени…» (1853)

На Днепре в половодье (А.Я. П-вой) (1853)

Старый парк (1853)

«Ещё весны душистой нега…» (1854)

«Жди ясного на завтра дня…» (1854)

«Как здесь свежо под липою густою…» (1854)

«Какая холодная осень!..» (1854)

«Какое счастие: и ночь, и мы одни…» (1854)

«Ласточки пропали…» (1854)

«Люди нисколько ни в чем предо мной не виновны, я знаю…» (1854)

«Над озером лебедь в тростник протянул…» (1854)

«Не говори, мой друг: «Она меня забудет…»» (1854)

«Не спится. Дай зажгу свечу. К чему читать…» (1854)

«Не спрашивай, над чем задумываюсь я…» (1854)

«Ночь весенней негой дышит…» (1854)

«Ты расточительна на милые слова…» (1854)

«Что за ночь! Прозрачный воздух скован…» (1854)

Буря (1854)

В саду (1854)

Весенний дождь (1854)

Вечер у взморья (1854)

Знакомке с юга (1854)

Ива (1854)

Лес (1854)

Муза («Не в сумрачный чертог наяды говорливой…») (1854)

Пароход (1854)

Первая борозда (1854)

Первый ландыш (1854)

Пчёлы (1854)

Сосны (1854)

Шарманщик (1854)

«В пору любви, мечты, свободы…» (1855)

«Вчера, увенчана душистыми цветами…» (1855)

«Забудь меня, безумец исступлённый…» (1855)

«Заревая вьюга…» (1855)

«О друг, не мучь меня жестоким приговором!..» (1855)

«Последний звук умолк в лесу глухом…» (1855)

«Постой! Здесь хорошо! Зубчатой и широкой…» (1855)

Амимона (1855)

Больной (1855)

Весна на дворе (1855)

Вечер («Прозвучало над ясной рекою…») (1855)

Диана, Эндимион и сатир (1855)

Морской залив (1855)

Памяти Д.Л. Крюкова (1855)

Приметы (1855)

Ревель (После представления Фрейшица) (1855)

«В леса безлюдной стороны…» (1856)

«В темноте, на треножнике ярком…» (1856)

«Всё вокруг и пестро так и шумно…» (1856)

«Под небом Франции, среди столицы света…» (1856)

«Только станет смеркаться немножко…» (1856)

Венера Милосская (1856)

Горное ущелье (1856)

Даки (1856)

Е.П. Ковалевскому (1856)

Золотой век (1856)

Ивы и берёзы (1856)

На лодке (1856)

Одинокий дуб (1856)

Ответ Тургеневу (1856)

Римский праздник (1856)

Туманное утро (1856)

У камина (1856)

«Был чудный майский день в Москве…» (1857)

«В благословенный день, когда стремлюсь душою…» (1857)

«Весна и ночь покрыли дол…» (1857)

«Как хорош чуть мерцающим утром…» (1857)

«Какая ночь! Как воздух чист…» (1857)

«Морская даль во мгле туманной…» (1857)

«На стоге сена ночью южной…» (1857)

«О нет, не стану звать утраченную радость…» (1857)

«Снился берег мне скалистый…» (1857)

«Целый заставил день меня промечтать ты сегодня…» (1857)

«Я был опять в саду твоём…» (1857)

Anruf an die Geliebte Бетховена (1857)

Аполлон Бельведерский (1857)

Бал (1857)

Ещё майская ночь (1857)

Италия (1857)

Музе («Надолго ли опять мой угол посетила…») (1857)

На корабле (1857)

На развалинах цезарских палат (1857)

Певице (1857)

Прибой (1857)

Сестра («Милой меня называл он вчера…») (1857)

Смерти («Когда, измучен жаждой счастья…») (1857)

Сонет («Угрюм и празден часто я брожу…») (1857)

Телемак у Калипсы (1857)

Шиллеру («Орёл могучих, светлых песен!..») (1857)

«Вчера я шёл по зале освещённой…» (1858)

«Заря прощается с землёю…» (1858)

«Лесом мы шли по тропинке единственной…» (1858)

«Нет, не жди ты песни страстной…» (1858)

«Скрип шагов вдоль улиц белых…» (1858)

Псовая охота (1858)

Рыбка (1858)

Сон и смерть (1858)

Тургеневу («Прошла зима, затихла вьюга…») (1858)

Цветы (1858)

«Если ты любишь, как я, бесконечно…» (1859)

«Ещё акация одна…» (1859)

«Как ярко полная луна…» (1859)

«Кричат перепела, трещат коростели…» (1859)

«Молчали листья, звёзды рдели…» (1859)

«Опять незримые усилья…» (1859)

«По ветви нижние леса…» (1859)

«Пойду навстречу к ним знакомою тропою…» (1859)

«Поэт, пророк, орловский знатный барин…» (1859)

«Сны и тени…» (1859)

«Ярким солнцем в лесу пламенеет костёр…» (1859)

Георгины (1859)

Грёзы (1859)

Дождливое лето (1859)

Зевс (1859)

Колокольчик (1859)

Море и звёзды (1859)

Нимфа и молодой сатир (1859)

Старые письма (1859)

Тополь (1859)

«Зреет рожь над жаркой нивой…» (1860)

«Толпа теснилася. Рука твоя дрожала…» (1860)

«Ты прав: мы старимся. Зима недалека…» (1860)

Мотылёк мальчику (1860)

На железной дороге (1860)

«Чем безнадёжнее и строже…» (1861)

«Я ждал. Невестою-царицей…» (1861)

«Как ясность безоблачной ночи…» (1862)

«Какая грусть! Конец аллеи…» (1862)

«Не избегай. Я не молю…» (1862)

«Прежние звуки, с былым обаяньем…» (1862)

«Свеча нагорела. Портреты в тени…» (1862)

«Тихонько движется мой конь…» (1862)

«Чем тоске, и не знаю, помочь…» (1862)

К молодому дубу (1862)

Ф.И. Тютчеву («Мой обожаемый поэт…») (1862)

«Месяц зеркальный плывёт по лазурной пустыне…» (1863)

«С какой я негою желанья…» (1863)

«Солнце нижет лучами в отвес…» (1863)

«Ты видишь, за спиной косцов…» (1863)

«В тиши и мраке таинственной ночи…» (1864)

«Вчера расстались мы с тобой…» (1864)

«Ещё вчера, на солнце млея…» (1864)

«Жизнь пронеслась без явного следа…» (1864)

«Измучен жизнью, коварством надежды…» (1864)

«Не первый год у этих мест…» (1864)

К Сикстинской Мадонне (1864)

Роза (1864)

«Встаёт мой день, как труженик убогой…» (1865)

«Когда вослед весенних бурь…» (1865)

«Кому венец: богине ль красоты…» (1865)

«Я повторял: «Когда я буду…» (1865)

Купальщица (1865)

Тургеневу («Из мачт и паруса – как честно он служил…») (1865)

«Блеском вечерним овеяны горы…» (1866)

«Пришла, – и тает всё вокруг…» (1866)

Нежданный дождь (1866)

Псевдопоэту (1866)

Сонет («Когда от хмелю преступлений…») (1866)

Ф.И. Тютчеву («Прошла весна – темнеет лес…») (1866)

«В душе, измученной годами…» (1867)

«В степной глуши, над влагой молчаливой…» (1867)

Горячий ключ (1870)

Ключ (1870)

Майская ночь (1870)

Осенью (1870)

После бури (1870)

У окна (1870)

«Томительно-призывно и напрасно…» (1871)

«Всю ночь гремел овраг соседний…» (1872)

«В дымке-невидимке…» (1873)

«Только встречу улыбку твою…» (1873)

«Когда Божественный бежал людских речей…» (1874)

«Одна звезда меж всеми дышит…» (1874)

«Выйди, мать, наружу, посмотри на диво…» (1875)

«Станет насыпь могилы моей просыхать…» (1875)

«Ты, горячая пуля, смерть носишь с собой…» (1875)

«Что ты, голубчик, задумчив сидишь…» (1875)

Графу Л.Н. Толстому («Всё стремлюсь к тебе мечтою…») (1875)

Графу Л.Н. Толстому («Как ястребу, который просидел…») (1875)

Среди звёзд (1876)

«Сияла ночь. Луной был полон сад…» (1877)

Л.Н. Толстому при появлении романа «Война и мир» (1877)

«Ты отстрадала, я ещё страдаю…» (1878)

Alter ego (1878)

Смерть («Я жить хочу! – кричит он дерзновенный…») (1878)

«Глубь небес опять ясна…» (1879)

«Не тем, Господь, могуч, непостижим…» (1879)

«Я рад, когда с земного лона…» (1879)

А.Л. Бржеской («Далёкий друг, пойми мои рыданья…») (1879)

А.Л. Бржеской («Опять весна! опять дрожат листы…») (1879)

Никогда (1879)

«Дул север. Плакала трава…» (1880)

Ничтожество (1880)

«Это утро, радость эта…» (1881)

1 марта 1881 года (1881)

«В страданьи блаженства стою пред тобою…» (1882)

«Встречу ль яркую в небе зарю…» (1882)

«Вчерашний вечер помню живо…» (1882)

«Ещё, ещё! Ах, сердце слышит…» (1882)

«Знаю, зачем ты, ребёнок больной…» (1882)

«Отчего со всеми я любезна…» (1882)

Восточный мотив (1882)

Музе («Пришла и села. Счастлив и тревожен…») (1882)

Шопену (1882)

«Говорили в древнем Риме…» (1883)

«Напрасно ты восходишь надо мной…» (1883)

«Ныне первый мы слышали гром…» (1883)

«Окна в решётках, и сумрачны лица…» (1883)

«С гнёзд замахали крикливые цапли…» (1883)

«Солнце садится, и ветер утихнул летучий…» (1883)

«Так, он безумствует; то бред воображенья…» (1883)

«Только в мире и есть что тенистый…» (1883)

«Ты был для нас всегда вон той скалою…» (1883)

«Ты так любишь гулять…» (1883)

«Учись у них – у дуба, у берёзы…» (1883)

Аваддон (1883)

На книжке стихотворений Тютчева (1883)

Осень («Как грустны сумрачные дни…») (1883)

Полонскому («Спасибо! Лирой вдохновенной…») (1883)

Теперь (1883)

«День проснётся – и речи людские…» (1884)

«Ещё одно забывчивое слово…» (1884)

«Кровию сердца пишу я к тебе эти строки…» (1884)

«Не вижу ни красы души твоей нетленной…» (1884)

«Не смейся, не дивися мне…» (1884)

«С бородою седою верховный я жрец…» (1884)

«Сад весь в цвету…» (1884)

«Страницы милые опять персты раскрыли…» (1884)

«Я видел твой млечный, младенческий волос…» (1884)

Бабочка (1884)

Вольный сокол (1884)

Добро и зло (1884)

Ласточки (1884)

Смерти («Я в жизни обмирал, и чувство это знаю…») (1884)

«Есть ночи зимней блеск и сила…» (1885)

«Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок…» (1885)

«Я потрясён, когда кругом…» (1885)

«Я тебе ничего не скажу…» (1885)

В лунном сиянии (1885)

Светоч (1885)

«В вечер такой золотистый и ясный…» (1886)

«Долго снились мне вопли рыданий твоих…» (1886)

«Жду я, тревогой объят…» (1886)

«Из дебрей туманы несмело…» (1886)

«Прости – и всё забудь в безоблачный ты час…» (1886)

«Ты вся в огнях. Твоих зарниц…» (1886)

А.Л. Бржеской («Нет, лучше голосом ласкательно обычным…») (1886)

Горная высь (1886)

К N.N. («Морщины думы и совета…») (1886)

Кукушка (1886)

На рассвете (1886)

Осенняя роза («Осыпал лес свои вершины…») (1886)

Ребёнку (1886)

«Благовонная ночь, благодатная ночь…» (1887)

«Вот и летние дни убавляются…» (1887)

«Всё, всё моё, что есть и прежде было…» (1887)

«Всё, как бывало, весёлый, счастливый…» (1887)

«Если радует утро тебя…» (1887)

«Задрожали листы, облетая…» (1887)

«Звезда сияла на востоке…» (1887)

«Как беден наш язык! Хочу и не могу…» (1887)

«Как богат я в безумных стихах!…» (1887)

«Когда читала ты мучительные строки…» (1887)

«Мама! Глянь-ка из окошка…» (1887)

«Моего тот безумства желал, кто смежал…» (1887)

«Не нужно, не нужно мне проблесков счастья…» (1887)

«Нет, я не изменил. До старости глубокой…» (1887)

«Одним толчком согнать ладью живую…» (1887)

«С солнцем склоняясь за тёмную землю…» (1887)

«Светил нам день, будя огонь в крови…» (1887)

«Сегодня день твой просветленья…» (1887)

«Сплю я. Тучки дружные…» (1887)

«Хоть нельзя говорить, хоть и взор мой поник…» (1887)

«Через тесную улицу здесь, в высоте…» (1887)

«Что за звук в полумраке вечернем? Бог весть…» (1887)

«Чуждые огласки…» (1887)

Муза («Ты хочешь проклинать, рыдая и стеня…») (1887)

Севастопольское братское кладбище (1887)

«В полуночной тиши бессонницы моей…» (1888)

«Вечный хмель мне не отрада…» (1888)

«Гаснет заря в забытьи, в полусне…» (1888)

«Как трудно повторять живую красоту…» (1888)

«Полуразрушенный, полужилец могилы…» (1888)

«Прости! во мгле воспоминанья…» (1888)

«Руку бы снова твою мне хотелось пожать…» (1888)

«Сегодня все звёзды так пышно…» (1888)

«Теснее и ближе сюда!..» (1888)

«Только что спрячется солнце…» (1888)

«Упрёком, жалостью внушённым…» (1888)

Алмаз (1888)

Графине С.А. Толстой («Я не у вас, я обделён!..») (1888)

Зной (1888)

Ракета (1888)

«Людские так грубы слова…» (1889)

«Озираясь на юность тревожно…» (1889)

«От огней, от толпы беспощадной…» (1889)

«Роями поднялись крылатые мечты…» (1889)

«Устало всё кругом: устал и цвет небес…» (1889)

Quasi una fantasia (1889)

На пятидесятилетие музы («Нас отпевают. В этот день…») (1889)

Она («Две незабудки, два сапфира…») (1889)

«Была пора, и лёд потока…» (1890)

«Давно ль на шутки вызывала…» (1890)

«Ещё люблю, ещё томлюсь…» (1890)

«Запретили тебе выходить…» (1890)

«Из тонких линий идеала…» (1890)

«На кресле отвалясь, гляжу на потолок…» (1890)

«Погляди мне в глаза хоть на миг…» (1890)

«Хоть счастие судьбой даровано не мне…» (1890)

«Что молчишь? Иль не видишь – горю…» (1890)

«Чуя внушённый другими ответ…» (1890)

«Я не знаю, не скажу я…» (1890)

Во сне (1890)

Е.Д. Дункер («Если захочешь ты душу мою разгадать…») (1890)

К ней (1890)

На качелях (1890)

Оброчник (1890)

Поэтам (1890)

Сентябрьская роза (1890)

Угасшим звёздам (1890)

«Безобидней всех и проще…» (1891)

«Весь вешний день среди стремленья…» (1891)

«Давно в любви отрады мало…» (1891)

«Ель рукавом мне тропинку завесила…» (1891)

«Если б в сердце тебя я не грел, не ласкал…» (1891)

«За горами, песками, морями…» (1891)

«Завтра – я не различаю…» (1891)

«Качаяся, звёзды мигали лучами…» (1891)

«Кляните нас: нам дорога свобода…» (1891)

«Люби меня! Как только твой покорный…» (1891)

«Мы встретились вновь после долгой разлуки…» (1891)

«Не упрекай, что я смущаюсь…» (1891)

«Опавший лист дрожит от нашего движенья…» (1891)

«Опять осенний блеск денницы…» (1891)

«Сперва меняя тип за типом…» (1891)

«Я говорю, что я люблю с тобою встречи…» (1891)

«Я слышу – и судьбе я покоряюсь грозной…» (1891)

Месяц и роза (1891)

Почему (1891)

Фонтан («Ночь и я, мы оба дышим…») (1891)

«Всё, что волшебно так манило…» (1892)

«Когда смущённый умолкаю…» (1892)

«Не могу я слышать этой птички…» (1892)

«Не отнеси к холодному бесстрастью…» (1892)

«Ночь лазурная смотрит на скошенный луг…» (1892)

«О, как волнуюся я мыслию больною…» (1892)

«Она ему – образ мгновенный…» (1892)

«Рассыпаяся смехом ребёнка…» (1892)

«Роящимся мечтам лететь, дав волю…» (1892)

«Тяжело в ночной тиши…» (1892)

Обложка: И.Е. Репин «Портрет поэта Афанасия Афанасиевича Фета», 1882 год. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: my.tretyakov.ru