Заключение союза с Францией Заключение военно-политического союза между России и Франции, обозначило основной вектор внешней политики двух государств в 1891–1917 гг. Он предшествовал созданию тройственной Антанты в 1904–1907 гг., противостоявшей Тройственному союзу во главе с Германией. На чтение: 5 минут

РЕЧЬ М. СКОБЕЛЕВА В ПАРИЖЕ В 1882 Г.

[…] Я должен откровенно высказаться перед вами, – я это сделаю.

Я вам скажу, я открою вам, почему Россия не всегда на высоте своих патриотических обязанностей вообще и своей славянской миссии, в частности. Это происходит потому, что как во внутренних, так и во внешних своих делах она в зависимости от иностранного влияния. У с е б я м ы н е у с е б я . Да! Чужестранец проник всюду! Во всем его рука! Он одурачивает нас своей политикой, мы – жертвы его интриг, рабы его могущества... Мы настолько подчинены и парализованы его бесконечным, гибельным влиянием, что, если когда-нибудь, рано или поздно, мы освободимся от н е го , – на что я надеюсь, – мы сможем это сделать не иначе, как с о р у ж и е м в р у к а х !

Если вы хотите, чтобы я назвал вам этого чужака, этого самозванца, этого интригана, этого врага, столь опасного для России и для славян... я назову вам его.

Это – автор «натиска на Восток» – он всем вам знаком – это Германия. Повторяю вам и прошу не забыть этого: враг – это Германия.

Борьба между славянством и тевтонами неизбежна...

Она даже очень близка.

Она будет длительна, кровава, ужасна, но я верю, что она завершится победой славян...

Что касается вас, то естественно, что вы жаждете узнать, как должно вам поступить, – ибо кровь у вас уже льется. Я не буду много говорить об этом, но могу вас заверить, что если будут задеты государства, признанные европейскими договорами, будь то Сербия, или Черногория... одним словом, вы ... вы не будете биться в одиночку. Еще раз благодарю, и, если то будет угодно судьбе, до свидания на иоле битвы плечом к плечу против общего врага».

Речь генерала Скобелева в Париже в 1882 // Красный архив. 1928. Т. 2 (27). http://istmat.info/files/uploads/32994/krasnyy_arhiv_2-27-1928.pdf

О РЕЧИ СКОБЕЛЕВА

17 (по русскому календарю, 5-го) февраля 1882 г. в Париже Скобелев на свой страх и риск произнес «сорвиголовью» речь перед сербскими студентами – речь, которая обошла европейскую прессу и повергла в смятение дипломатические круги России и Германии. «Ни одна победа генерала Скобелева не наделала такого шума в Европе, как его речь в Париже», – резонно подметила тогда же газета «Киевлянин». Русский посол во Франции князь Н.А. Орлов (сын шефа жандармов А.Ф. Орлова) был так шокирован этой речью, что донес Гирсу, будто Скобелев «открыто изображает из себя Гарибальди». О чем же так громко говорил «белый генерал»? Он заклеймил официальную Россию за то, что она стала жертвой «иностранных влияний» и теряет ориентировку в том, кто ее друг, а кто враг. […]

В Германии и Франции, а также в Австро-Венгрии речь Скобелева надолго стала политической злобой дня. Впечатление от нее было тем сильнее, что она воспринималась как инспирация «свыше». «Что Скобелев, генерал на действительной службе, знаменитейший из русских военных деятелей того времени, говорит никем не уполномоченный, исключительно от своего собственного имени, этому никто не поверил ни во Франции, ни в Германии», – справедливо заключал Е.В. Тарле. Скобелев спустя четыре месяца после этой речи внезапно умер. Но «французская» партия в российских «верхах» продолжала набирать силы. Ее составляли духовный пастырь царя К.П. Победоносцев , главы правительства Н.П. Игнатьев и сменивший его Д.А. Толстой, начальник Генерального штаба Н.Н. Обручев, самый авторитетный из генералов (вскоре ставший фельдмаршалом) И.В. Гурко, самый влиятельный из коноводов прессы М.Н. Катков. В январе 1887 г. царь уже так сказал Гирсу о национальных антипатиях россиян к Германии: «Прежде я думал, что это только Катков, но теперь убедился, что это – вся Россия».

Троицкий Н. Русско-французский союз // Россия в XIX веке. Курс лекций. М., 1997. http://scepsis.net/library/id_1549.html

УХУДШЕНИЕ РУССКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Результатом всех мероприятий, предпринятых Бисмарком против России, было резкое ухудшение русско-германских отношении. Оно совпало с ещё более острым кризисом в отношениях России с Австро-Венгрией. Причиной этого кризиса была энергичная поддержка, которую Австро-Венгрия оказывала новому болгарскому князю, в то время как Россия упорно уклонялась от его признания, считая его узурпатором. Осенью Кальноки в публичной речи подверг резкой критике русскую политику. Русское правительство в свою очередь приняло в отношении Австрии угрожающий тон. Всё это сопровождалось шумной газетной перебранкой. Особую серьёзность придавало этим событиям то обстоятельство, что в России они совпали с переброской нескольких воинских частей на австрийскую границу. На самом деле эта переброска была частью большого плана изменения дислокации русской армии, который был выработан уже давно, ещё до русско-турецкой войны. Новые переброски войск в конце 1887 г., таким образом, не заключали в себе ровно ничего непосредственно угрожающего. Но в накалённой атмосфере 1887 г. австрийцы очень испугались этих военных мероприятий России. Со своей стороны, и русская дипломатия не рассеивала этих страхов, рассчитывая использовать их для давления на Австрию в вопросе о судьбах болгарского княжеского престола. […].

На обратном пути из Копенгагена царь заехал в Берлин. Бисмарк встретил его весьма своеобразно. За день до приезда Александра он издал упомянутый выше указ, запрещавший ломбардирование русских бумаг в Рейхсбанке. А затем, показав таким образом когти, при личной встрече канцлер со всем своим красноречием постарался убедить царя, что Германия вовсе не заинтересована в поддержке Фердинанда Кобургского. […] Но как ни ненавидел Бисмарк Россию, он, тем не менее, не хотел войны против неё. Он предвидел необычайные трудности этой войны. Он знал, что она неизбежно осложнится вмешательством Франции, и понимал все тяготы войны на два фронта. Канцлер запугивал Россию, но решительно противился воинственным планам германского генерального штаба. К концу декабря русское правительство поняло, что угрозы по адресу Австрии ему не дадут ничего. Но и Бисмарк в свою очередь убедился, что не достигнет тех целей, которые себе ставил, и лишь окончательно испортит русско-германские отношения. […] Бисмарк не сумел направить русскую политику в нужный ему политический фарватер. Своим нажимом на Россию Бисмарк достиг результатов, прямо обратных тем, к которым стремился: собственной рукой он заложил фундамент того самого франко-русского союза, предотвращению которого он после 1871 г. в течение стольких лет отдавал свои силы.

Деньги, в которых отказывали в Берлине, царское правительство нашло в Париже. В 1887 г. были заключены первые русские займы во Франции, а в 1888 — 1889 гг. на парижском денежном рынке была проведена огромная финансовая операция по конверсии русского государственного долга. С тех пор один заём следовал за другим. Французский капитал стал главным кредитором царизма. Вскоре царская Россия сделалась важнейшей сферой экспорта французского капитала. Дальнейшие события показали, каким важным политическим орудием явились эти займы в отношениях Франции с царской Россией.

[…] В военном союзе Франция нуждалась больше, чем Россия. При этом финансовую зависимость царизма от французского капитала она могла использовать, чтобы побудить Россию связать себя союзными обязательствами. Не следует, однако, видеть в этой зависимости единственную основу франко-русского союза. Хотя и не так сильно, как Франция, но и царское правительство тоже боялось остаться изолированным перед лицом Германии. Особенно встревожилось оно после того, как 6 мая 1891 г. состоялось возобновление Тройственного союза, сопровождавшееся демонстрациями дружбы между его участниками и Англией.

История Дипломатии. Том 2. Под редакцией В. П. Потемкина. Москва–Ленинград, 1945. С. 76–106 http://1big.ru/history/2008-vneshnyaya-politika-bismarka-v-poslednie-gody-ego-kanclerstva-1885-1890-gg-zaklyuchenie-franko-russkogo-soyuza-1891-1893-gg.html или http://www.diphis.ru/franko_russkiy_souz-a338.html

ПРОЕКТ ВОЕННОЙ КОНВЕНЦИИ ОТ 5/17 АВГУСТА 1892 Г.

Одушевленные одинаковым стремлением к сохранению мира, Франция и Россия, имея единственной целью подготовиться к требованиям оборонительной войны, вызванной нападением войск Тройственного союза против одной из них, договорились о следующих положениях:

1. Если Франция подвергнется нападению со стороны Германии или Италии, поддержанной Германией, Россия употребит все войска, какими она может располагать для нападения на Германию. Если Россия подвергнется нападению Германии или Австрии, поддержанной Германией, Франция употребит все войска, какими может располагать для нападения на Германию. (Первоначальный французский проект: «Если Франция или Россия подвергнутся нападению со стороны Тройственного союза или одной Германии...»)

2. В случае мобилизации войск Тройственного союза или одной из входящих в него держав, Франция и Россия немедленно, по получении известия об этом, не ожидая никакого предварительного соглашения, мобилизуют немедленно и одновременно все свои силы и двинут их как можно ближе к своим границам. (Первоначальный французский проект: «В случае мобилизации сил Тройственного союза или одной Германии...»)

3. Действующие армии, которые должны быть употреблены против Германии, будут со стороны Франции равняться 1300.000 человек, со стороны России – от 700.000 до 800.000 человек. Эти войска будут полностью и со всей быстротой введены в дело, так чтобы Германии пришлось сражаться сразу и на востоке и на западе.

4. Генеральные штабы обеих стран будут все время сноситься друг с другом, чтобы подготовить и облегчить проведение предусмотренных выше мер. Они будут сообщать друг другу в мирное время все данные относительно армий Тройственного союза, которые известны им, или будут им известны. Пути и способы сношения во время войны будут изучены и предусмотрены заранее.

5. Ни Франция, ни Россия не заключат сепаратного мира.

6. Настоящая конвенция будет иметь силу в течение того же срока, что и Тройственный союз.

7. Все перечисленные выше пункты будут сохраняться в строжайшем секрете.

Проект военной конвенции от 5/17 августа 1892 г. Документы по заключению франко-русского союза (1891–1893 гг.) // Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М., 1952 // http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/francrus.htm

ОФОРМЛЕНИЕ СОЮЗА

Весной 1893 г. Германия начала очередную таможенную войну против России, а 3 августа ее рейхстаг принял новый военный закон, по которому вооруженные силы Германии численно вырастали с 2 млн. 800 тыс. до 4 млн. 300 тыс. человек. Получив подробную информацию об этом от французского Генерального штаба, Александр III рассердился и демонстративно сделал новый шаг к сближению с Францией, а именно послал в Тулон с ответным визитом русскую военную эскадру. Правда, царь все еще осторожничал. Он затребовал списки тех адмиралов, которые хорошо говорят по-французски, и тех, которые – плохо. Из второго списка царь повелел выбрать говорящего по-французски хуже всех. Таковым оказался вице-адмирал Ф.К. Авелан. Он и был послан во главе эскадры во Францию, «чтобы меньше там болтал».

Франция оказала русским морякам столь восторженный прием, что Александр III оставил все сомнения. Он приказал Гирсу ускорить представление русско-французской конвенции и 14 декабря одобрил ее. Затем состоялся предусмотренный дипломатическим протоколом обмен письмами между Петербургом и Парижем, а 23 декабря 1893 г. (4 января 1894 г.) конвенция официально вступила в действие. Русско-французский союз был оформлен.

Подобно Тройственному союзу, русско-французский союз создавался внешне как оборонительный. По существу же оба они таили в себе агрессивное начало как соперники в борьбе за раздел и передел сфер влияния, источников сырья, рынков сбыта на пути к европейской и мировой войне. Союз 1894 г. между Россией и Францией в основном завершил ту перегруппировку сил, которая происходила в Европе после Берлинского конгресса 1878 г. Ф. Энгельс так определил итоги развития международных отношений 1879–1894 гг.: «Крупные военные державы континента разделились на два больших, угрожающих друг другу лагеря: Россия и Франция – с одной стороны, Германия и Австро-Венгрия – с другой». Соотношение сил между ними во многом зависело от того, на чью сторону встанет Англия – самая развитая в экономическом отношении держава тогдашнего мира. Правящие круги Англии пока еще предпочитали оставаться вне блоков, продолжая политику «блестящей изоляции». Но нараставший из-за колониальных претензий друг к другу англо-германский антагонизм заставлял Англию все определеннее склоняться к русско-французскому блоку.

Троицкий Н. Русско-французский союз // Россия в XIX веке. Курс лекций. М., 1997. http://scepsis.net/library/id_1549.html

ЗНАЧЕНИЕ СОЮЗА

По инициативе Франции соглашением Делькассе с Муравьёвым 9. VIII 1899 срок действия Русско-французского союза во изменение ст. 6 военной конвенции 1892 не связывался больше сроком действия Тройственного союза.

Даже после заключения англо-французской Антанты руководители французской политики тех лет (Делькассе, Клемансо, Пуанкаре и др.) понимали, что английская военная поддержка не может заменить русскую военную помощь.

Для России союз с Францией имел иное значение. Если в период подготовки, оформления и в первые годы союза России принадлежала определяющая и в известной степени руководящая роль, а Франция, как более слабая и более заинтересованная сторона, мирилась с этим, то с течением времени положение изменилось. Продолжая нуждаться в деньгах и заключая всё новые займы (в 1894, 1896, 1901, 1904 и т. д.), достигшие нескольких миллиардов, русский царизм со временем попал в финансовую зависимость от французского империализма. […]

Сотрудничество генеральных штабов обеих стран, установившееся с 90-х годов (в начале 20 в. был непродолжительный перерыв), приняло в предвоенные годы более тесные формы. 16. VII 1912 в Париже начальником русского морского генерального штаба кн. Ливеном и начальником французского морского генерального штаба Обером была подписана русско-французская морская конвенция о совместных действиях.

В мировую империалистическую войну 1914–18 Россия и Франция вступили, связанные союзным договором. Это оказало решающее влияние на ход и на исход войны, т. к. заставило Германию с первых же дней войны драться одновременно на двух фронтах, что привело к крушению плана Шлиффена, предусматривавшего разгром противников поодиночке, а затем и к поражению Германии. Для России французская военная помощь, ввиду отсутствия на Западном фронте крупных манёвренных операций и нежелания союзников в должной мере помогать России военной техникой, имела ограниченное значение. Но для Франции роль русской военной помощи была решающей. Русское наступление в Восточной Пруссии в августе–сентябре 1914 спасло Францию от разгрома на Марне и сделало невозможным то, что произошло в мае 1940, – молниеносное сокрушение французских военных сил немцами. Русский фронт, оттягивавший огромные силы немцев активными операциями и в особенности наступлением в 1916, спас Францию, заставив немцев прекратить операцию под Верденом. В общем именно военная помощь России дала Франции возможность выдержать борьбу с Германией и добиться победы.

Русско-французский союз // Дипломатический словарь. М., 1948. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_diplomatic/1091/%D0%A0%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%9E

СООТНОШЕНИЕ СИЛ В ЕВРОПЕ

После образования франко-русского союза континент Европы раскололся на два военно-политических блока, приблизительно равные по своей мощи. Соотношение сил между ними во многом зависело от того, к какому из них в конце концов присоединится Англия – обладательница мощного военного флота, огромных финансовых, экономических и сырьевых ресурсов. Правящие круги Англии до определенного времени считали для себя выгодным продолжать политику «блестящей изоляции». Но Англии приходилось сталкиваться со все возрастающими трудностями на международной арене.

Обложка: Памятный морской флаг франко-русского военного союза (фото Praticien CC BY-SA 3.0)

Источник: https://ru.wikipedia.org