Загадки Царицыно. Что скрывает усадьба, в которой отказалась жить Екатерина II? Экскурсовод музея-заповедника «Царицыно» рассказала о самых интересных уголках знаменитой усадьбы... На чтение: 7 минут

Экскурсовод музея-заповедника «Царицыно» рассказала о самых интересных уголках знаменитой усадьбы, показала, где отыскать некрополь вятичей и таинственные масонские символы, и объяснила, что же такое «русская готика».

Прогуляться по обширному парку с уютными беседками, тенистыми аллеями и памятниками, спуститься вниз по склону и полюбоваться прудом, где летом плавают лебеди и возвышается самый настоящий остров, и, конечно, застыть перед грандиозным дворцом XVIII века, который предназначался для самой Екатерины Великой, – всё это можно сделать, пройдя буквально пару шагов от станции метро «Царицыно».

Сегодня это – излюбленное место для прогулок москвичей и приезжих, здесь регулярно проводятся экскурсии и различные культурно-развлекательные мероприятия. Кроме того, не стоит забывать, что Царицыно имеет статус государственного музея-заповедника, и во время поездки сюда советую обязательно пройтись по выставочным залам. В каждом павильоне есть своя неповторимая экспозиция, которая рассказывает об истории этого места, начиная с самых древних поселений, появившихся здесь около 4 000 лет назад.

Забавно, но когда-то эта местность носила отнюдь не царское название – «Черная Грязь». С XVII века эти земли принадлежали в основном русским царям или их фаворитам. Здесь строил свои хоромы боярин Стрешнев – тесть первого русского царя Михаила Романова. Царь Алексей Михайлович приписал Черную Грязь к своей подмосковной резиденции Коломенское. Затем она перешла к Василию Голицыну – фавориту царевны Софьи – и его сыну Алексею. Голицыны с размахом построили себе новую усадьбу – трехъярусные хоромы с галереями.

После воцарения Петра I Голицыных отправили в ссылку, а Петр подарил Черную Грязь своему союзнику в Русско-турецкой войне – молдавскому правителю Дмитрию Кантемиру. Тот выстроил здесь новый дом «на китайский манер»: с отлогими крышами на два ската, галереями и маленькими башнями. После смерти Кантемира в 1723 году Черная грязь отошла к его сыновьям, которые высадили здесь два плодовых сада и оранжерею с экзотическими фруктами.

В 1775 году имение приглянулось Екатерине II . Живописные виды усадьбы привели ее в восторг, и она, не раздумывая, купила Черную Грязь вместе со всеми окрестными землями, а заодно дала им более благозвучное название – село Царицыно.

Безусловно, главной жемчужиной усадьбы по сей день остается дворцовый комплекс, построенный по заказу Екатерины. Впрочем, императрице так и не довелось пожить здесь: первый проект архитектора Василия Баженова не угодил Екатерине, а второй дворец, над которым работал его ученик Матвей Казаков, остался недостроенным. Очередная война с турками вынудила царицу прекратить финансирование, а вскоре ее самой не стало.

Богатая история этого места хранит массу загадок. В чем крылась истинная причина недовольства Екатерины? Где в усадьбе можно отыскать следы древних вятичей и откуда на фасадах взялись масонские символы? И, наконец, каким образом в главном Большом дворце оказались предметы декоративно-прикладного искусства времен СССР?

Обо всем этом порталу «История.РФ» рассказала экскурсовод музея-заповедника «Царицыно» Елена Васильевна Ернылёва.

Вердикт императрицы

– Елена Васильевна, мне кажется, этот вопрос волнует многих: почему все-таки Екатерина забраковала первый проект Царицына?

– На самом деле она изначально утвердила весь проект Баженова, в который входило пять дворцов. Причем утвердила не только изначально, но и в ходе строительства. Баженов строил дворец десять лет, и все эти годы императрица ни разу здесь не была, но Баженов вел переписку с ней. У нас есть выставка «Быль и новь Царицына», и там представлены копии переписки Екатерины с Баженовым через ее секретаря.

– О фотографии в тот век еще не помышляли, а значит, царица могла читать, но не видеть. Как же она тогда контролировала процесс строительства?

– Баженов отсылал к ней все чертежи. Допустим, он хотел украсить Фигурный мост изразцами, а Екатерина не разрешила. Таким образом, Екатерина вникала во все мелочи, во все детали. И даже то, что Баженов не успел оформить интерьеры, связано с тем, что Екатерина никак не отдавала приказ о том, как их оформлять. Баженов перечислял ей различные стили, но она все их не утверждала. И только к тому моменту, когда она приехала в Царицыно в 1785 году, он построил практически всё, кроме двух сооружений – конюшни и башни с часами. Интерьеры также оставались незаконченными, но архитектор к ним приступил.

– Какова была реакция Екатерины?

– Она прошлась по залам, осмотрела их и молча уехала. И только потом в письме к Павлу она написала, что жить там неудобно, дворец надо перестроить. Помещения показались ей слишком тесными, узкими и темными.

– Я читала, что истинная причина недовольства Екатерины могла заключаться в фигуре самого Баженова, который тесно общался с масонами. Могло ли это повлиять на отношение императрицы к архитектору?

– Это тоже спорная версия. Но Баженов действительно был членом масонской ложи: он вступил в нее в 1784 году, а в 1785-м Екатерина приказала отстранить его от работы над проектом Царицынского дворца. В принципе, к масонам Екатерина относилась иронически, но масонство может быть связано с этим вот как: Баженов по заданию ложи встречался с Павлом. Масоны считали, что все-таки Павел должен быть императором. Это, конечно, могло не понравиться Екатерине, но это всего лишь одна из версий.

Между Баженовым и Казаковым

– После того как Екатерина отстранила Баженова, проектом усадьбы стал заниматься Матвей Казаков, который, как я понимаю, многое здесь изменил. Баженов ведь был его наставником?

– Казаков считается учеником Баженова. Если Баженов учился в Академии художеств в Санкт-Петербурге , а потом за границей, то Казаков учился только в архитектурной школе. Далее он уже начал трудиться и был помощником у Баженова, работал вместе с ним в Кремле.

– Какие изменения привнес Казаков в проект Царицынской усадьбы? От Баженова здесь вообще что-то осталось?

– Весь дворцово-парковый ансамбль – это работа Баженова, и только Большой дворец принадлежит Казакову.

– А что осталось от дворца Казакова к тому моменту, когда Царицыно решили наконец реставрировать?

– Дворец был в состоянии руин: не было крыши, не было межэтажных перекрытий. Все, что сохранилось к моменту реставрации, пришлось восстанавливать. Но ни одну несущую стену не снесли – остов здания полностью сохранился. У Казакова было два варианта дворца, первый из них Екатерина утвердила. В первом варианте дворец на целый этаж выше, в нем присутствуют нарядные украшения, шпили со звездами и так далее. Но уже в ходе строительства происходят некоторые изменения: начинается вторая война с Турцией, и Екатерина останавливает строительство. К этому времени Казаков достроил центральную часть до третьего этажа. Далее императрица приказывает срочно завершить строительство, и Казаков оставляет тот вариант, который вы видели у нас на выставке: с темными крышами, без нарядных шпилей, на целый этаж ниже, без двухсветного парадного зала на третьем этаже. Это то, что построил Казаков. У нас в верхнем зале археологии вы могли видеть законсервированные фундаменты: там как раз частично представлены фундаменты дворца Баженова, а далее – фундаменты Казакова. В этих фундаментах даже видны архитектурные детали (например, части колонн) разобранных дворцов Баженова.

Сплав архитектуры

– Чей вариант попытались воспроизвести при реставрации – Баженова или Казакова?

– В 2005 году, когда началось восстановление здания, решили осуществить соединение двух вариантов. Эта идея возникла еще в 70-е годы XX века, хотели восстановить историческую справедливость. Изначально здание хотели восстанавливать для художественного института имени Сурикова (полное название: Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств. – Прим. ред. ). Проект реконструкции был разработан в архитектурной мастерской № 13 «Моспроект-2». Но в итоге этот план так и остался нереализованным, и со смертью Евгения Вучетича, который тогда был вице-президентом Академии художеств СССР, эта идея уходит. Кроме того, там же анфиладная планировка, и под учебные классы такое помещение приспособить невозможно; помимо этого, там не было коммуникаций. Видимо, комплекс этих причин привел к тому, что эту идею тогда так и не осуществили. В 2005 году работа над реконструкцией Царицыно возобновилась. Работал все тот же «Моспроект-2». За основу архитекторы взяли ту самую идею 70-х годов, но воплотили ее в более упрощенном виде.

– Как можно охарактеризовать архитектурный стиль, в котором выполнена усадьба?

– Вы знаете, здесь идут многочисленные споры, поскольку Царицыно – это такой сплав разных архитектурных стилей. Но все-таки большинство специалистов определяют этот стиль как неоготику. Екатерина заказала Баженову дворец в мавритано-готическом стиле, который в то время был в моде. Связано это с тем, что в 1775 году, когда императрица купила это имение, в окрестностях Москвы, на Ходынском поле, праздновалась победа над Турцией (имеется в виду праздник в честь заключения Кючук-Кайнарджийского мира . – Прим. ред. ). Декорации для этого праздника создавал Баженов: это были декоративные театральные павильоны в восточном стиле, символизировавшие взятые русскими войсками турецкие крепости.

– Теперь ясно, откуда в XVIII веке у нас взялась мода на турецкий стиль. А вот что такое «русская готика»…

– Под «готикой» тогда понимали все Средневековье: русское, европейское – различий не делали. Ну а так как Баженов обучался и во Франции, и в Италии и в целом был очень талантливым архитектором, он сумел создать такой уникальный сплав архитектуры. Поэтому разбирать его по деталям, конечно, невозможно. Здесь до сих пор можно заметить некую театральность: ведь сама усадьба выполнена в образе средневекового города! Царицыно создавалось, главным образом, как летняя увеселительная усадьба, а все праздники раньше проводились на улице. Баженов подразумевал, что императрица будет прогуливаться по здешним аллеям, рассматривать здания со всех сторон.

Дачи поверх некрополя

– Екатерина в свое время отказалась поселиться в Царицыно, но неужели тут так никто и не жил до самого появления музея?

– В 60-е годы XIX века многие здания на территории парка Царицыно арендовались под дачную застройку; конечно, была и перепланировка. Дворец стоял нетронутым, и только в конце XIX века начали постепенно сносить крышу: перекрытия были деревянными, и мог возникнуть пожар, поскольку по этим руинам постоянно лазили местные отдыхающие.

– Кто из знаменитостей жил и гостил на Царицынских дачах?

– В 1870-х годах здесь возник целый дачный поселок – Новое Царицыно. Здесь было очень много известных дачников. У нас в Третьем Кавалерском корпусе есть выставка «Дачное Царицыно». Там хранятся фотографии и имена всех этих людей. В разные годы в Царицыно снимали дачи или гостили у друзей и родственников многие знаменитые писатели: Ф. М. Достоевский , Ф. И. Тютчев, А. Н. Плещеев, А. П. Чехов, Андрей Белый, И. А. Бунин… Бунин, кстати, именно здесь познакомился со своей будущей второй женой, Верой Муромцевой. Также здесь жили и гостили многие известные композиторы (П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М. А. Балакирев), историк В. О. Ключевский, естествоиспытатель К. А. Тимирязев, председатель первой Государственной думы С. А. Муромцев и многие другие. Также тут находилась дача основателя Императорского исторического музея Ивана Егоровича Забелина. Он вел в Царицынском парке раскопки курганов вятичей.

– Здесь раньше жили вятичи? Какие-то следы их пребывания сохранились?

– Конечно. В нижнем зале археологии нашего музея есть женские украшения вятичей, они были найдены уже при раскопках XX века, их вел Артемий Арциховский. А то, что нашел Забелин, находится в Государственном историческом музее и, если не ошибаюсь, в Эрмитаже.

– А сейчас археологи еще приезжают в Царицыно?

– В 2000-е годы были раскопки на береговой линии. Там были очень интересные находки именно советского времени: нашли много стеклянной посуды, монет. В советский период здесь была зона отдыха: происходили массовые гуляния, люди загорали, купались… Отсюда и большое количество стеклянной посуды. У нас на выставке даже лежит неразбитая стеклянная бутылка того времени. В те же 2000-е годы велись раскопки в парке. Там, если помните, есть беседка «Храм Цереры» – вот на этом месте происходили раскопки. Там нашли глиняные черепки бронзового века, которые тоже есть в нашей экспозиции. Также есть находки XV века. Как считают археологи, именно на этом высоком мысу, где стоит беседка, поселений не было. Судя по находкам, которые были сделаны, это было ритуальное место – некрополь. Там вятичи хоронили своих умерших. Вместе с прахом в могилу клали украшения и предметы быта: женщинам – особые семилопастные височные кольца и «решетчатые» перстни с узорчатыми прорезями, мужчинам – ножи и серпы.

Таинственные домики «для кавалеров»

– В ансамбль Царицыно помимо главного дворца входит множество других, более мелких зданий. Для кого и для чего они предназначались?

– Баженов построил пять дворцов, из пяти сохранились два – Малый и Средний. Это – дворцы для Екатерины. Средний дворец иногда называют Оперным домом, потому что в XIX веке там хотели давать концерты. К тому времени Царицыно уже перешло в управление уездного ведомства, и нужно было, чтобы имение приносило доход казне. Здания начали сдаваться в аренду, возник дачный поселок. Все остальные небольшие здания, о которых вы говорите, сейчас называют Кавалерскими корпусами.

– Интересное название. Для чего эти корпуса предназначались?

– Это название было дано им уже в XX веке, при паспортизации. После Великой Отечественной войны Царицыно внесли в список памятников культуры – вначале местного, а потом и всесоюзного значения. И в процессе паспортизации возникла сложность. Во-первых, к тому времени поднимались еще не все архивные документы. Кроме того, даже сам Баженов в своих письмах не пишет, для кого предназначены эти дома – для него был более важен внешний образ усадьбы. Поэтому, для чего эти здания построены, точно сказать нельзя, есть только разные предположения. К примеру, в одном из писем к Екатерине Баженов написал, что построил домик для официантов, но какой – неизвестно. Возможно, это самый маленький домик на территории, отсюда он самый крайний. Эта постройка отличается от остальных более скромной отделкой. Но это опять же только предположение. Так вот, возвращаясь к Кавалерским корпусам. В версии Баженова был Большой кавалерский корпус, который впоследствии снес Казаков. Сейчас на этом месте сохранился старый фундамент. Баженов сам дал такое название, и, видимо, оно осталось в памяти через много лет. Поэтому в XX веке три здания назвали Кавалерскими корпусами – Первый, Второй и Третий.

– Название напоминает о кавалерии – как будто это что-то военное…

– Нет, не кавалерия, а кавалеры – то есть придворные. Хотя у нас почти все посетители, которые проходят мимо этих зданий, вместо «кавалерский» читают «кавалерийский». А есть еще одно здание, от которого тоже сохранились фундамент и название: «Камер-юнгфарский корпус». «Юнгфрау» – это девушки, прислуживающие Екатерине. Таким образом, с приходом Казакова изменилась центральная часть ансамбля и вся композиция в целом, поскольку у Баженова не было главенствующего дворца, его выделил уже Казаков. Ему, с одной стороны, нужно было угодить императрице, а с другой – вписать Большой дворец в ансамбль Баженова. То, как он с этим справился, мы можем наблюдать сегодня.

– Здание, где мы сейчас находимся, тоже кажется очень интересным. И название необычное – «Хлебный дом»…

– С названием все очень просто: когда это здание строилось, Баженов собирался устроить здесь кухню. Но есть действительно кое-что интересное: на фасадах здания можно увидеть две загадочные эмблемы, напоминающие каравай хлеба и солонку. Есть подозрения, что они связаны с масонским орденом. Ректор Института архитектуры Дмитрий Швидковский в одной из своих статей упоминает масонскую символику на здешних зданиях.

Музей с царским размахом

– Сегодня Царицыно – это одно из самых популярных мест для прогулок москвичей, а кроме того, здесь очень интересные выставки. Когда здесь впервые появился музей?

– После Октябрьской революции началась конфискация дач, а Царицыно вместе с прилегающими к нему территориями переименовали в поселок Ленино. В Хлебном доме были коммунальные квартиры. А в 1927 году, по случаю 10-летия Октябрьской революции, в одном из корпусов открылся Царицынский историко-художественный и краеведческий музей. Он пользовался большой популярностью у горожан: каждый год его посещали более 20 тысяч человек. Они приезжали посмотреть на коллекции баженовских чертежей и находки из курганов вятичей. В 1930-е годы музей был переименован в Ленинский краеведческий музей садово-огородного района, и тогда характер экспозиции резко изменился. Место портретов и канделябров заняли макеты тракторов и плугов, здесь стали проводиться выставки «День урожая» и «Весенняя посевная кампания». Но музей быстро утратил свою популярность, и его закрыли, а вскоре началась война…

– Как усадьба пережила эти тяжелые годы?

– Жители поселка строили рубежи обороны, между курганами была замаскирована зенитная установка. Над руинами дворцов постоянно летали немецкие самолеты, и несколько бомб упали совсем близко от старинных павильонов. В крышах дач стали возникать пробоины. В послевоенные годы в этих зданиях обосновались райисполком и районный архив, затем – клуб и музыкальное училище. В конце 1960-х годов начинается массовая застройка района Орехово-Борисово, и коммуналки в старых дачах стали расселять. Вокруг Царицынского ансамбля была установлена обширная охранная зона.

– А как связано Царицыно с именем Ильи Глазунова?

– Еще в 1950-е годы возникла идея создать Государственный музей декоративно-прикладного искусства народов СССР, но долго не могли найти подходящее помещение. Произошло это в 1984 году благодаря стараниям Ильи Глазунова. Он добился того, чтобы именно Царицыно со всеми постройками передали в ведение музея. Тогда и началась реставрация. Но начинать ее с Большого дворца не было возможности, поэтому стены законсервировали, проемы окон и дверей закрыли сетками. С 1987 по 1995 год велись реставрационные работы. В эти сроки удалось восстановить все, кроме Большого дворца и Хлебного дома. Благоустраивать парк и павильоны начали в 2005 году. И вот 2 сентября 2007 года состоялось официальное открытие реконструированного дворцового комплекса «Царицыно». С этого момента памятник обрел новую жизнь.

Фото: Мария Рузанкина

Обложка: «Царицыно» Фото: Marina Lystseva CC BY-SA 3.0 Источник: https://commons.wikimedia.org