Краткий курс истории. Создатель «Царицыно» 12 марта (н. ст.) 1738 года родился русский архитектор Василий Иванович Баженов... На чтение: 1 минута

12 марта (н. ст.) 1738 года родился Василий Иванович Баженов – русский архитектор, один из основоположников и ярких представителей русского классицизма, педагог.

Юный талант

Василий Иванович Баженов еще в раннем детстве обнаружил архитектурный талант – очень здорово рисовал московские здания. Его заметил архитектор Дмитрий Васильевич Ухтомский и принял в свою школу, а позднее рекомендовал к поступлению в художественный класс гимназии Московского университета . Потом Баженов учился в академической гимназии в Санкт-Петербурге, а позднее в Московской академии художеств и был одним из двух ее первых стипендиатов, отправленных в Европу для продолжения образования.

Уцелевший Кремль

Амбициозный проект по строительству «Форума великой империи» в Кремле был начат Баженовым в 1771 году. Предполагалось построить Большой Кремлевский дворец на Боровицком холме, для чего пришлось разобрать часть Кремлевской стены. Проект не был завершен: из-за проседания грунта возникла угроза разрушения Архангельского собора и работы пришлось прекратить. Если бы Баженову удалось осуществить эту задумку, то Московский Кремль навсегда утратил бы свой исторический вид. Матвей Федорович Казаков, ученик Баженова, позже восстановил разобранную стену из красного кирпича.

Императрица не любила

До конца правления Екатерины II Баженов, создававший, между прочим, ее резиденцию в Царицыно, не пользовался благоволением императрицы. Причинами этого могли быть его масонство и связь с кружком Новикова и наследником престола Павлом. После смерти императрицы Павел I назначил Баженова вице-президентом Академии художеств и поручил ему работу в двух направлениях: собрать чертежи русских зданий для изучения отечественной архитектуры и дать рекомендации, каким образом можно улучшить условия раскрытия художественных талантов в Академии художеств . Выполнить это поручение помешала внезапная смерть Баженова в 1799 году. Он был похоронен в Санкт-Петербурге, а через год останки перевезли в родовое имение в селе Глазово.

Обложка: «Царицыно» (фото: Tanya Dedyukhina CC BY 3.0)

Источник: commons.wikimedia.org