Торпедные катера. Как больно кусался «москитный флот» СССР 14 марта 1927 года в Севастополь прибыл первый советский торпедный катер, спроектированный авиаконструктором Андреем Туполевым На чтение: 4 минуты

14 марта 1927 года в Севастополь прибыл первый советский торпедный катер, спроектированный авиаконструктором Андреем Туполевым

Эти юркие кораблики стали одним из главных символов советского военно-морского флота времен Великой Отечественной войны . Их можно встретить стоящими на пьедесталах и покачивающимися на волнах у музейных стенок, их нередко изображают на открытках, посвященных военным годам. Они были самыми массовыми кораблями в РККФ к началу войны и приняли на себя колоссальную нагрузку, занимаясь не только своим прямым делом — торпедными атаками, но и выполняя множество иных задач, стали незаменимыми и для флота, и для армии.

Торпедный катер АНТ-3 «Первенец» в Севастопольской бухте, весна 1927 года

Источник: wiki.wargaming.net

Наследники минных катеров

Строго говоря, первенство в боевом применении торпедных катеров принадлежит России, и сделала она это еще в XIX веке. Те катера назывались минными и представляли собой небольшие корабли, базировавшиеся на минном транспорте. Перед атакой их спускали на воду, а чтобы выпустить «мины Уайтхеда», как тогда назывались торпеды, они должны были так же аккуратно опустить их на воду и отправить в путь к цели. Так действовали 26 (14 по ст. ст.) января 1878 года базировавшиеся на транспорте «Великий князь Константин» минные катера «Чесма» и «Синоп», выполнившие первую в мире результативную торпедную атаку турецкой канонерки «Интибах».

Однако вплоть до конца Первой мировой войны , когда подобные корабли уже вовсю строили в других морских державах, в России так и не появилось способных стрелять на ходу быстроходных торпедных катеров. А уж сразу после Октябрьской революции о них и вовсе не могло быть речи: когда в 1919 году командование Красного флота обратилось наверх с просьбой отдать распоряжение о постройке такого типа кораблей, ответ был простым и лаконичным: нет технической возможности. И только в 1925 году наркомат по морским делам выдал ЦАГИ задание по разработке торпедного катера. За работу взялась бригада под руководством авиаконструктора Андрея Туполева, и созданный катер многое унаследовал от авиации. По сути, он представлял собой увеличенный поплавок тяжелого гидроплана с экипажем в три человека и одной 450-миллиметровой торпедой в кормовом лотке, которая сбрасывалась по ходу катера. Материал для корабля тоже выбрали авиационный — недавно созданный советскими металлургами кольчугалюминий (позднее ставший дюралюминием). Этот катер получил индекс АНТ-3, а потом и собственное имя «Первенец»: он был первым кораблем, от начала и до конца построенным уже в советское время!

Торпедный катер типа Ш-4 Балтийского флота, вторая половина 1930-х годов

Источник: and-kin2008.narod.ru

Советский «Первенец»

6 марта 1927 года построенный в Москве АНТ-3 погрузили на поезд и отправили в Севастополь , куда он прибыл 14 марта. Через три дня начались испытания, и на них катер развил сумасшедшую скорость — до 54 узлов, то есть больше 100 км/ч! Правда, так быстро он мог идти только по спокойной воде, что определялось теми же конструктивными особенностями корабля, которые обеспечивали высокую скорость. Отсутствие развитого киля и наличие редана, то есть выступа на днище, позволявшего катеру выходить на глиссирование (то есть опираться на воду только задней половиной днища, снижая сопротивление) как раз и снижали его мореходность. Но все это не смутило военных моряков: согласно концепции того времени, новые торпедные катера планировалось, как и минные катера времен Крымской войны, доставлять к театру боевых действий на крупных боевых кораблях типа легких крейсеров, и только там спускать на воду. И хотя вскоре от этой концепции отказались, переделывать юркие быстрые катера уже не стали.

Первыми серийными кораблями, наследниками «Первенца», стали торпедные катера типа Ш-4, принятые на вооружение в 1928 году. Они представляли собой чуть модернизированные корабли того же реданного типа, но получившие более мощное основное вооружение: два торпедных аппарата вместо одного. За счет этого их максимальная скорость немного упала и составила «всего» 46 узлов, то есть 85 км/ч, но и этого было достаточно, чтобы суметь выйти на атакующий курс, выпустить торпеды и уйти с их курса. Это был, пожалуй, главный недостаток Ш-4: чтобы выстрелить по цели, катер должен был иметь скорость не ниже 17-18 узлов, потому что только она позволяла ему успеть отвернуть от торпед, которые сбрасывались с лотков назад по ходу корабля, но хвостовой частью вперед и сразу же начинали движение. И если торпедный катер не успевал увернуться от своих же торпед, он мог стать их жертвой.

Советский торпедный катер ТКА-15 типа Д-3 Северного флота в порту Полярный, 1942 год

Источник: waralbum.ru

За четыре года Красный флот получил 59 кораблей типа Ш-4. Они неплохо зарекомендовали себя, но в процессе эксплуатации «четверок» стало понятно, что флоту нужны более мореходные и «дальнобойные» торпедные катера с более современным вооружением, чем дореволюционные торпеды калибра 450 мм. Создание таких кораблей вновь поручили Андрею Туполеву, который на основе Ш-4 в 1933 году разработал новый торпедный катер серии Г-5, которому суждено было стать самым массовым кораблем такого типа советского ВМФ: их было построено 307 единиц!

Три сотни «пятерок»

Торпедные катера серии Г-5 начали выпускать в 1933 году. Они уже могли выдерживать волнение до 4 баллов, имели на вооружении две новые торпеды калибра 533 мм и в полтора раза большее водоизмещение, что позволило удобнее разместиться экипажу. Несмотря на большие размеры, корабли этого проекта развивали скорость до 50 узлов. Постройка одного такого катера не занимала много времени, со своими основными задачами они справлялись удовлетворительно, и к началу Великой Отечественной войны именно Г-5 стали основными советскими торпедными катерами.

Торпедный катер «Московский ремесленник» типа Г-5, построенный на средства учащихся столичных школ фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). Черноморский флот, 1943 год

Источник: waralbum.ru

Как ни хороши были Г-5, а слабая мореходность и маленькая дальность хода делали их кораблями исключительно прибрежного действия, к тому же из-за особенностей торпедная стрельба не была стабильно точной. Флоту же требовались катера открытого моря, способные выпускать торпеды хоть из неподвижного положения. И в 1939 году конструктор Адмиралтейского завода Леонид Ермаш спроектировал деревянный торпедный катер Д-3, отвечавший всем этим требованиям. Корабль получился более крупным (водоизмещение 32 тонны) и чуть медленнее (скорость до 48 узлов), чем Г-5, но зато он прекрасно чувствовал себя при волнении до шести баллов и позволил разместить более мощное оборонительное оружие, вплоть до 20-миллиметровых автоматических пушек. Большие размеры позволили увеличить и экипаж корабля до 9-11 человек в зависимости от модификации. В общей сложности с 1940-го по 1945-й годы советские корабелы построили 73 катера серии Д-3, которые отлично зарекомендовали себя в боевых действиях.

Последней серией торпедных катеров военного времени стали торпедные катера типа «Комсомолец» (проект 123 и его модификации). Корабль считался малым торпедным катером и имел водоизмещение в пределах 17 тонн, но зато был солидно вооружен: две торпеды калибра 533 мм, четыре глубинных бомбы и крупнокалиберный пулемет. Именно эти торпедные катера сегодня встречаются чаще всего в качестве памятников героизму катерников Великой Отечественной войны, и это неудивительно. Хотя проект был разработан еще до начала войны, тогда успели построить всего один катер, который вошел в состав Черноморского флота 25 октября 1940 года. Но серийное производство началось только в 1944 году в… Тюмени, откуда корабли поездами доставляли к местам службы. Эти катера шифра 123бис водоизмещением до 20,5 т получили новые торпеды калибра 457 мм, шесть глубинных бомб и два пулемета, что делало их грозным морским оружием. А поскольку применять новые корабли стали в конце войны, то большинство из 31 успевшего повоевать катера типа «Комсомолец» дожили до Победы.

Торпедный катер типа 123бис «Комсомолец» (реплика) в экспозиции Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве

Источник: commons.wikimedia.org

И в атаку, и в разведку

Первое, что приходит в голову при слове «торпедный катер», это мчащийся поднимая буруны кораблик, атакующий вражеский транспорт, или миноносец. Тактика катерников была разнообразной: они парами или группами выходили на свободную охоту, прятались в засадах под берегами и в шхерах возле маршрутов вражеских конвоев, совершали нападения на порты и даже вели маневренные бои при поддержке авиации. И, конечно, прославились советские катерники прежде всего именно этими лихими атаками.

Кроме того, уже в самом начале войны стало понятно, что корабли такого типа могут выполнять и множество других функций. Например, когда Красная Армия вынуждена была оставить не только Крым, но и часть Черноморского побережья Кавказа, катера стали использовать как конвой для… эшелонов! Базировавшиеся в Черном море немецкие подлодки подходили по ночам к берегу и из своих пушек обстреливали поезда, идущие вдоль побережья. Чтобы отпугнуть немцев, и стали использовать катера: их высокая скорость и торпеды были достаточной угрозой для подводников.

Торпедные катера серии Д-3 Балтийского флота принимают на борт бойцов в порту Виртсу (Эстония) во время подготовки к высадке морского десанта на остров Муху (Моон) Моонзундского архипелага, сентябрь 1944 года

Источник: waralbum.ru

Но таких экзотических примеров не много, и гораздо чаще торпедным катерам доводилось заниматься другой работой. Как корабли, имеющие осадку не больше метра, они могли подходить вплотную к берегу, причем не только в ясную погоду, но и в туман, не слишком опасаясь подводных препятствий; на малом ходу они были почти бесшумными, а на крайний случай на каждом катере имелась система постановки дымовой завесы. Все это превращало торпедные катера в идеальное средство доставки разведывательных групп, десантов и боеприпасов для них. Кроме того, дюралевый или деревянный корпус позволял использовать эти корабли для борьбы с донными магнитными минами: они «глушили» их своими глубинными бомбами, и те же бомбы применялись для борьбы с подлодками.

Такая разнообразная работа делала службу на торпедных катерах очень опасной: порой эти кораблики, многие из которых строились из дерева (как те же Д-3), возвращались на базы с парой, а то и тройкой сотен пробоин. Стоит ли удивляться, что за годы войны был потерян каждый четвертый торпедный катер из состава флота. К 22 июня 1941 года в РККФ числились 269 кораблей этого типа, в военное время в строй вступили еще 154 катера отечественной постройки и 166 полученных по ленд-лизу, а потери составили 139 торпедных катеров.

Морские мины типа Р-1 в торпедных лотках катеров типа Г-5. Катера этой серии, как и другие торпедные катера РККФ, применялись в том числе и для постановки минных заграждений

Источник: wiki.wargaming.net

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