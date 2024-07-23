Штурм острова Корфу 3 марта 1799 года русская эскадра Федора Ушакова взяла крепость Корфу в Средиземном море. Решительные действия великого флотоводца позволили овладеть неприступной крепостью с минимальными потерями. Суворов писал Ушакову: «Зачем не был я при Корфу, хотя бы мичманом!» На чтение: 3 минуты

ПРЕДЫСТОРИЯ

Революционные войны Франции в конце XVIII века привели к тому, что на Средиземном море многие ключевые пункты в том числе Ионические острова, контроль над которыми позволял распространять своё влияние на Балканы, оказались захваченными французами. Черноморской эскадре Федора Фёдоровича Ушакова при поддержке небольшой турецкой флотилии во главе с Кадыр-беем было поручено взять под контроль Ионические острова, которые удалось захватить уже к началу ноября 1798 года. Оставалось взять только хорошо укреплённый о. Корфу.

ПОЛОЖЕНИЕ И ПЛАНЫ СТОРОН

Французы прикрывали о. Корфу с о. Видо и рассчитывали после затяжных артиллерийских дуэлей принудить русско-турецкий флот уйти в открытое море. Всего на о. Видо было около 800 солдат и 5 артиллерийских батарей под командованием бригадного генерала Пиврона, на о. Корфу в Старой и Новой крепостях размещалось 3 000 солдат при 650 орудиях под началом генерала Жабо.

Ушаков планировал взять о. Видо, а затем, расположив на нём артиллерийские батареи, начать обстрел о. Корфу, сконцентрировав картечный огонь против расположения артиллеристов неприятеля. Во флотилии Ушакова было 12 линейных кораблей и 11 фрегатов, команда морских гренадёров 1700 человек, турецкие солдаты 4250 человек, а также 2000 греческих патриотов. Более того, русским матросам удалось к 26 января 1799 года построить на о. Корфу две батареи - напротив форта «Сан-Сальвадор» и Старой крепости, а также восстановить батарею на м. «Св. Пантелеймона». Именно с этих позиций будет наступать десант на о. Корфу.

ХОД ШТУРМА

18 февраля в 7 часов утра Ушаков начинает штурм Корфу. Корабли «Казанская Богоматерь» и «Херим-Капитана» начали обстреливать картечью батарею №1 на о. Видо. Немного позже к обстрелу подключились все корабли, блокировавшие Видо. После 4-часового обстрела все батареи были подавлены, и на острове высадился десант в 2160 человек. На помощь к осаждённым пытались прийти два французских фрегата «Леандер» и «Ла Брюн», которые однако получили существенные повреждения под огнём линейного корабля «Благословление Господне» и вынуждены были отступить. После 2 часового боя 200 защитников Видо были убиты, 420 французских солдат, а вместе с ними 20 офицеров и комендант острова ген. Пиврон взяты в плен. Около 150 человек сумели перебраться на Корфу вплавь. Русские потеряли 31 человека убитыми и 100 ранеными, потери турок и албанцев составили 180 человек убитыми и ранеными.

Одновременно со штурмом и взятием о. Видо русские корабли вели обстрел укреплений Старой и Новой крепости на о. Корфу. Около 14.00 албанцы попытались захватить бастион «Св. Рока», но были отбиты. Уже следующая русско-турецкая совместная атака вынудила французов отступить в крепость. Штурм Старой и Новой крепости был назначен на 19 февраля, но вечером французы сдались на почётных условиях.

ИТОГИ

На Корфу в плен сдались 2931 человек (в том числе 4 генерала). Военными трофеями победителей стали: 114 мортир, 21 гаубица, 500 пушек, 5500 ружей, 37 394 бомбы, 137 тысяч ядер и т. д. В порту Корфу были захвачены линейный корабль «Леандр», фрегат «Брюне», бомбардирское судно, 2 галеры, 4 полугалеры, 3 купеческих судна и несколько других кораблей. Потери союзников составили около 298 человек убитыми и ранеными, из которых 130 русских и 168 турок и албанцев. Взятие Корфу поставило точку в претензиях Франции на Средиземноморское господство, а на Ионических островах была образована Республика Ионических островов, которая некоторое время была базой русского черноморского флота.

КОРФУ

Французская революция взорвала непрочный европейский мир. С 1792 г. континент погрузился в пучину войн, продолжавшихся более двух десятилетий. За это время политическая карта Европы претерпела существенные изменения. Это коснулось и средиземноморского региона, где в самом конце XVIII века завязывался сложных клубок противоречий.

Успехи армии Наполеона в Италии, захват им у бессильной Венеции в 1797 г. Ионических островов вызвал серьезную тревогу не только среди европейских правительств и России, но и в Константинополе, где опасались высадки французского десанта в Греции.

С другой стороны, после заключения Ясского мира, к концу XVIII века, благодаря дипломатическому искусству М.И. Кутузова российско-османские претерпели серьезные улучшения. Именно этот фактор, а также нападение в начале 1798 г. Наполеона на Египет, заставили турецкое правительство пойти на дальнейшее сближение с Россией – единственным, готовым прийти на помощь своему южному соседу, государством с мощным флотом. Впервые в истории взаимоотношений этих стран, между ними в 1799 г. был заключен оборонительный союз.

Но еще раньше, 23 августа (2 сентября) 1798 г., эскадра под флагом адмирала Ф.Ф. Ушакова прибыла на Босфор. Сам султан Селим III инкогнито посетил флагманский корабль, а эскадра получила санкцию на свободный проход через Дарданеллы. Спустя неделю Османская империя разорвала дипломатические отношения с Францией. Во главе объединенной русско-турецкой эскадры был поставлен Ушаков, ему в помощь был дан патрон-бей (контр-адмирал) Абдул Кадыр, опытный и смелый моряк.

29 сентября (9 октября) эскадра подошла к острову Цериго. Французский гарнизон сопротивлялся храбро, но всего три дня. Ушаков проявил себя не только как искусный флотоводец, но и как тонкий дипломат: пленным сохранили знамена и оружие и отпустили их «под честное слово» - не воевать против России. Жителям острова адмирал объявил, что вводит здесь местное самоуправление.

14 (25) октября та же участь постигла крепость на острове Занте. Причем здесь пленных французов пришлось защищать от озлобленных греков, возмущенных грабительскими нравами оккупантов. Вскоре были захвачены острова Келафония, Итака, Святая Мавра. В ноябре 1798 г. над всеми Ионическими островами, кроме Корфу, развевались русские и турецкие флаги.

20 ноября эскадра Ушакова и Кадыр-бея подошла к Корфу. Изгнать с него французов было делом стратегической важности, так как остров находился непосредственно вблизи османских владений, и обладание им обеспечивало бы безопасность западной части Румелии. Ушаков, несмотря на противодействие английского адмирала Нельсона, стремившегося отвлечь русскую эскадру от взятия этой опорной базы Франции в Средиземноморье, сумел подготовить и осуществить одну из самых блестящих операций в истории русского флота. 3 марта 1799 г. четырехтысячный французский гарнизон этой первоклассной крепости капитулировал.

Чтобы избежать больших потерь при штурме, Ушаков решил предварительно взять небольшой гористый островок Видо, высоты которого господствовали над окружающей местностью. Был высажен десант и после двухчасового боя остров был взят. После падения Видо ключ к Корфу был в руках Ушакова. Расположившиеся на захваченном острове русские батареи открыли огонь по укреплениям крепостей Корфу.

К 3 марта комендант крепости, считая дальнейшее сопротивление бесполезным, сложил оружие. В плен, причем на почетных условиях сдачи (французам разрешалось покинуть остров с обещанием не участвовать в боевых действиях в течение 18 месяцев), попало 2931 человек, в том числе 4 генерала. Военными трофеями победителей стали 114 мортир, 21 гаубица, 500 пушек, 5500 ружей, 37 394 бомбы, 137 тысяч ядер и т. д. В порту Корфу были захвачены линейный корабль «Леандр», фрегат «Брюне», бомбардирское судно, 2 галеры, 4 полугалеры, 3 купеческих судна и несколько других кораблей. Потери союзников составили около 298 человек убитыми и ранеными, из которых 130 русских и 168 турок и албанцев.

За этот штурм император Павел произвел Ушакова в адмиралы и наградил бриллиантовыми знаками ордена Святого Александра Невского , неаполитанский король - орденом святого Януария 1-й степени, османский султан - челенком, вышей наградой Турции.

В ходе штурма крепости было опровергнуто устойчивое мнение современников - военных теоретиков, что приморские крепости берут только с суши, а флот обеспечивает тесную их блокаду. Ф.Ф. Ушаков предложил блестяще осуществленное новое решение: мощный обстрел укреплений корабельной артиллерией, подавление береговых батарей и высадка гренадерского десанта. Не зря великий полководец А.В. Суворов в своем поздравлении писал: «Ура! Русскому флоту… Я теперь говорю самому себе: зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом».

Архипелагская эпопея на этом завершилась. На освобожденных островах под временным протекторатом России и Турции была создана республика Республики Семи Соединенных Островов, в течение нескольких лет служившая опорной базой для русской средиземноморской эскадры А на самом Средиземном море Ушаков продолжал свою победоносную кампании, несмотря на то что у него не сложились отношения с командующим английским флотом Нельсоном. Тот считал русскую эскадру вспомогательной силой, призванной обслуживать британские интересы, настаивая на ее отправке к египетским берегам. Не случайно английский адмирал, понимая важность для британской империи занятия господствующих позиций в Средиземноморье, так и не дал Ушакову двинуться к стратегическому острову Мальта. Адмиралу пришлось отправится к берегам Неаполя и восстанавливать там власть короля Фердинанда.

Однако успехи русского флота, равно как и блестяще проведенные в ходе этой кампании сухопутные операции А.В. Суворова, не принесли дипломатических выгод. Император Павел совершил резкий поворот в политике, разорвав союз с Англией и Австрией и начал переговоры о союзе с Наполеоном Бонапартом. Очередной поворот в русской политике произошел в ночь на 12 марта 1801 года. Великий князь Александр Павлович вышел к охранявшим Михайловский замок солдатам Семеновского полка и сказал, что его отец скончался от апоплексического удара.

Обложка: в 1799 году русская эскадра под командованием Ф.Ф. Ушакова взяла штурмом крепость Корфу.

Источник: https://topwar.ru