РВИО: 110 лет на страже воинской славы России Для нашей страны сохранение исторической памяти всегда было актуальным. Что 100 лет назад, что сегодня – всегда находятся «доброжелатели», которые пытаются переписать историю, скрыть или вывернуть наизнанку наше военное героическое прошлое. Особенно достается людям, не щадившим своей жизни при защите Отечества. У «критиков» всегда найдется ложка дегтя, чтобы в своих интересах показать нашу историю. Сегодня на пути этой публики стоит воссозданное Российское военно-историческое общество. Именно оно стало преемником другого Общества, появившегося в нашей стране 110 лет назад. Еще в середине XIX века стали поступать предложения об объединении всех российских военных историков, но высочайшего волеизъявления долго не поступало. Только в марте... На чтение: 1 минута

Для нашей страны сохранение исторической памяти всегда было актуальным. Что 100 лет назад, что сегодня – всегда находятся «доброжелатели», которые пытаются переписать историю, скрыть или вывернуть наизнанку наше военное героическое прошлое. Особенно достается людям, не щадившим своей жизни при защите Отечества. У «критиков» всегда найдется ложка дегтя, чтобы в своих интересах показать нашу историю. Сегодня на пути этой публики стоит воссозданное Российское военно-историческое общество . Именно оно стало преемником другого Общества, появившегося в нашей стране 110 лет назад.

Еще в середине XIX века стали поступать предложения об объединении всех российских военных историков, но высочайшего волеизъявления долго не поступало. Только в марте 1907 года были приняты практические меры для создания Общества. В апреле состоялось первое общее собрание членов – учредителей Русского военно-исторического общества, позже был утвержден его устав. В сентябре того же года Николай II принял на себя звание почетного председателя РВИО, что позволило Обществу именоваться Императорским.

Главной своей задачей Общество ставило объединение подданных Российской империи для изучения и сохранения военной истории. ИРВИО осуществляло поиск и археологические исследования мест сражений, создание и описание военно-исторических музеев, коллекционирование военной атрибутики, формы, оружия. Особое место занимали публикации о наследии предков и текущих событиях.

В состав совета вошли 12 человек, которые были избраны в ходе закрытого голосования на общем собрании. Первым председателем совета стал генерал Дмитрий Антонович Скалон. Дмитрий Антонович был военным историком и мемуаристом, адъютантом великого князя Николая Николаевича Старшего, которого он сопровождал в его многочисленных поездках по России и миру. В 1872 году Дмитрий Антонович принял участие в длительной поездке великого князя по Турции, Сирии, Палестине и Египту. Итогом этой поездки стала книга «Путешествие по Востоку и Святой Земле в свите великого князя Николая Николаевича в 1872 году».

Д.А. Скалон

Заместителями председателя совета стали Александр Захарович Мышлаевский и генерал Николай Петрович Михневич. Они совмещали выборные посты в Обществе с работой в Генеральном штабе, что значительно облегчало официальные и неофициальные связи ИРВИО. Заседания проходили в здании Артиллерийского музея (ныне Военно-исторический музей).

При непосредственном участии Императорского Русского военно-исторического общества были сооружены памятники Суворову в Измаиле и Рымнике, Скобелеву – в Москве, Петру I – в Кексгольме, Кутузову – близ селения Шумы (Крым), Барклаю-де-Толли – в Риге.

Финансирование Общества осуществлялось за счет частных пожертвований, доходов от изданий и пособий казны. Ежегодные членские взносы составляли 5 рублей для действительных членов и 3 рубля для членов-сотрудников.

Серебряный знак действительного члена Императорского Русского военно-исторического общества

Увы, с началом Первой мировой войны деятельность Общества практически прекратилась. Лишь в 2012 году президент России Владимир Путин своим указом воссоздает Российское военно-историческое общество, которое с тех пор вновь стоит на страже сохранения и увековечивания воинской славы России. Более подробно о деятельности РВИО можно прочитать ЗДЕСЬ .