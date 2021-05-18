Писатель и законодатель мод: как Лев Толстой «изобрел» толстовку В 1868 году Лев Николаевич Толстой впервые сфотографировался в широкой длинной рубахе с воротником и поясом. Спустя почти полвека этот предмет одежды получил знакомое всем название – «толстовка». «Опрощение» жизни В конце XIX века, будучи уже признанным литературным гением, известным человеком и живой легендой, Лев Николаевич Толстой начинает тяготиться своим статусом, имуществом и даже графским титулом. Обществу представителей своего сословия он все чаще предпочитает крестьянское, из писателя и помещика постепенно превращается в земледельца и наставника. Свое неоднозначное отношение к общепринятым нормам Толстой выражал буквально во всем – от манеры одеваться до составления ежедневного рациона. Некоторые привычки писателя переняли и его... На чтение: 2 минуты

В 1868 году Лев Николаевич Толстой впервые сфотографировался в широкой длинной рубахе с воротником и поясом. Спустя почти полвека этот предмет одежды получил знакомое всем название – «толстовка».

«Опрощение» жизни

В конце XIX века, будучи уже признанным литературным гением, известным человеком и живой легендой, Лев Николаевич Толстой начинает тяготиться своим статусом, имуществом и даже графским титулом. Обществу представителей своего сословия он все чаще предпочитает крестьянское, из писателя и помещика постепенно превращается в земледельца и наставника. Свое неоднозначное отношение к общепринятым нормам Толстой выражал буквально во всем – от манеры одеваться до составления ежедневного рациона. Некоторые привычки писателя переняли и его не менее известные друзья. Художник Илья Репин , к примеру, разделил его приверженность к вегетарианству, а также отказ от табака и алкогольных напитков.

Что касается внешнего облика, то современники писателя говорили, что после переезда в Москву в 1882 году Лев Николаевич сильно изменился. Отныне вместо дорогих костюмов, жилетов и галстуков он предпочитал самую простую одежду. Так Толстой выражал личный протест нарочитой нарядности и искусственной красоте, которые отвлекают человека от истинных ценностей и нравственного совершенствования. На портретах кисти И.Е. Репина, Н.Н. Ге, И.Н. Крамского и других именитых живописцев он выглядит как простой крестьянин, одетый в штаны свободного покроя и длинную серую или светлую кофту из фланели. Поначалу даже в семье писателя подобные метаморфозы воспринимали настороженно, однако потом смирились и отнеслись к «опрощению» с уважением.

Лев Толстой с близкими

Источник: upload.wikimedia.org

Любимым предметом гардероба Л.Н. Толстого была широкая длинная блуза с воротником, застежкой до пояса и заложенными на груди складками. Считается, что первую рубаху такого типа Льву Николаевичу сшила его жена Софья Андреевна, старавшаяся угодить любимому супругу. На крестьянскую рубашку блуза Толстого, впрочем, не слишком походила. Во-первых, она была заметно длиннее. Во-вторых, на ней нашлось место двум внушительным карманам. Наконец, цветные тканые пояса Толстому, очевидно, были не по вкусу, и он заменил их на простой черный ремешок.

Разумеется, называть одежду в свою честь писатель не планировал. С этой задачей прекрасно справились его последователи, которые не только старались повторить внешне кумира, но и окрестили ту самую рубашку «толстовкой». Правда, со временем крой рубах изменился, они стали короче, шились из плотных тканей и легкого трикотажного полотна, но названия своего не изменили. За рубежом их тоже именовали Tolstoy blouse (англ.) или blouse a la Tolstoi (фр.).

Толстовка: «до» и «после»

И все же как бы ни хотелось последователям великого писателя превратить его еще и в создателя модных трендов, это было бы не совсем верно. Ничего нового Лев Толстой, в сущности, не придумал. На рубеже веков рубашки, напоминающие крестьянские, носили и другие писатели – например, Сергей Есенин и Максим Горький . Ткани и длина этих предметов гардероба могли меняться, но название «толстовка» прижилось исключительно благодаря невероятной популярности Льва Николаевича. А еще блузы и рубашки, похожие на «толстовку», часто носили художники и скульпторы. Кроме того, в России XIX столетия подобная мода также получила распространение благодаря славянофилам , возводящим в культ крестьянский быт. Даже император Александр III в неформальной обстановке облачался в простую рубашку с поясом.

Такую толстовку носил Лев Николаевич…

Источник: tula.mk.ru

В наши дни «толстовки» тоже существуют, правда, выглядят они совсем не так: под этим словом современный модник подразумевает относительно короткую, плотную кофту, хорошо сохраняющую тепло, сшитую из плотного трикотажа, с начесом или без него, часто еще и с капюшоном (чего во времена Льва Николаевича не было). По-прежнему называть эту вещь «толстовкой» продолжают исключительно русскоговорящие люди, невольно сохранившие традицию. За рубежом для подобных предметов одежды разного кроя существуют свои названия: худи (англ. Hoodie – кофта с капюшоном и большим карманом спереди) и свитшот (англ. Sweatshirt – теплая, иногда объемная кофта без капюшона и с круглым вырезом). Последний больше всех напоминает оригинальную толстовку. Возможно, и самому Льву Николаевичу Толстому он бы тоже пришелся по душе.

…А вот что под словом «толстовка» понимает современный человек

Источник: phiten-spb.ru

Обложка: Лев Толстой в толстовке. Художник М.В. Нестеров. 1907 год. Источник: pinterest.ru

Смотрите также:

Самый верный друг великого писателя: пять фактов из жизни Софьи Андреевны Толстой

Жизнь после Толстого: что происходит в Ясной Поляне в наши дни

«Знакомый ваш Сергей Есенин»: московский озорной гуляка и певец крестьянской жизни

Кто она – главная модница России?

Почему морская душа в полоску? История русской тельняшки