Самый верный друг великого писателя: пять фактов из жизни Софьи Андреевны Толстой Супруга русского писателя Л.Н. Толстого... На чтение: 3 минуты

100 лет назад – 4 ноября 1919 года – ушла из жизни Софья Андреевна Толстая, супруга русского писателя Л.Н. Толстого.

Правнучка министра, родственница Тургеневых

Софья Андреевна родилась 22 августа 1844 года в семье врача, действительного статского советника Андрея Евстафьевича Берса и купеческой дочери Любови Александровны Иславиной. По отцовской линии она являлась родственницей Тургеневых, точнее – сводной сестрой Варвары Житовой (а братом этой женщины являлся писатель И.С. Тургенев ). В молодости Андрею Берсу довелось служить домашним врачом у московской помещицы Варвары Петровны Тургеневой, той самой барыни, образ которой воплощен в рассказе «Муму». Между Тургеневой и Берсом завязался роман, а затем появилась на свет дочь Варвара. Внебрачная дочь числилась в доме в качестве воспитанницы и получила фамилию крестного отца. Что касается Андрея Евстафьевича, то в 1842 году он женился на матери Софьи.

Среди известных родственников Софьи Андреевны по материнской линии – граф П.В. Завадовский, участник Русско-турецкой войны, фаворит Екатерины II и первый в Российской империи министр народного просвещения. А вот первого советского наркома просвещения А.В. Луначарского Толстая знала лично, хотя и относилась к нему подчеркнуто холодно. После смерти Льва Николаевича Луначарский наведывался в Ясную Поляну , но был встречен Софьей Андреевной не слишком приветливо: симпатий к установившейся советской власти графиня не питала.

Мать тринадцати детей

В 1862 году Софья Берс вышла замуж за Льва Николаевича Толстого и стала хозяйкой дома в Ясной Поляне. За годы брака она родила 13 детей, пятеро из которых, к сожалению, умерли очень рано. Последний сын Толстых Ваня родился 31 марта 1888 года. Ни одно событие из его жизни не происходило без участия Софьи Андреевны: она регулярно устраивала праздники и кукольные представления, учила всех рисованию и написанию коротких рассказов. Еще до замужества Софья выучилась на учительницу и теперь могла применять полученные знания в обучении собственных детей.

К младшему сыну Софья Андреевна испытывала особую привязанность, и Ваня отвечал ей взаимностью. Как только мальчик научился грамоте, находясь в разлуке с мамой, он оставлял множество писем и небольших записочек, в которых жаловался на скуку. Стараниями Софьи Андреевны у Вани рано обнаружились литературный талант и любовь к творчеству. Под диктовку сына графиня записала придуманный им рассказ «Спасенный такс» о приключениях собачки, доброте и милосердии. Единственное произведение Вани Толстого было напечатано в 1895 году в журнале «Игрушечка».

27 февраля 1895 года шестилетний Ваня заболел скарлатиной и не смог справиться с тяжелой болезнью. Смерть любимого сына стала для Толстых страшным ударом, оправиться от которого Софье Андреевне помогали заботы о детях, встречи гостей в Ясной Поляне и организация особого, уютного мира в усадьбе. Своими переживаниями она предпочитала делиться в дневниках, а внешне стойко переносила утрату.

Литературный агент и биограф гения

За годы брака с Софьей Андреевной Лев Николаевич создает, пожалуй, самые главные свои произведения – «Война и мир» и «Анна Каренина». Жена стала человеком, вдохновившим его на написание этих романов. Во время работы над «Анной Карениной» Софья Андреевна несколько раз переписывала черновики Толстого, а также помогала ему создать точные и пронзительные женские образы. К тому же некоторые истории из произведения о семьях, каждая из которых «несчастна по-своему», основаны, что называется, на реальных событиях.

Биографы Льва Толстого уверены, что линия Кити и Левина является едва ли не точной копией взаимоотношений писателя с будущей супругой. Когда Левин сватался к Кити Щербацкой, на ломберном столике он начальными буквами написал признание в любви и предложение руки и сердца, а девушка угадывала их. Так же повел себя и Толстой, предлагая замужество Софье Берс. Дальнейшая судьба литературных героев, их переживания и печали, моменты счастья и спокойствия во многом повторяют жизнь графа и графини Толстых, чьи отношения были крепкими, но далеко не безоблачными.

«Войну и мир» Софья Андреевна правила и переписывала несколько раз, невзирая на то, что почерк у Льва Николаевича был очень сложным и нуждался в кропотливой дешифровке. С 1885 года она начала корректировать все тексты мужа. Возможно, Софья Андреевна мечтала найти себе применение в большем творческом деле, нежели отслеживание ошибок и недочетов, однако на эту жертву она пошла ради того, чтобы Толстой мог больше времени уделять общественной деятельности и помощи нуждающимся. Несколькими годами раньше графиня взяла на себя и обязанности, связанные с публикацией книг великого писателя. Она стала литературным агентом и секретарем супруга, общалась с Цензурным комитетом и убеждала чиновников не быть резкими в своих суждениях относительно произведений Толстого. Всего Софья Андреевна выпустила восемь собраний сочинений Льва Толстого и множество отдельных книг.

Увлеченный садовод

Когда 18-летняя Софья Толстая впервые приехала в Ясную Поляну, усадьба Льва Николаевича сильно отличалась от той, в какую превратит ее деятельная хозяйка. В одной из записных книжек Софья Андреевна оставила весьма точное описание своего увлечения: «Люблю всякие цветы. Солнце и много света. Лес. Люблю сажать, стричь, выхаживать деревья…»

Благодаря любви графини Толстой к садоводству заросшие дворики и тропинки Ясной Поляны преобразились. Софья Андреевна с присущим ей энтузиазмом занялась благоустройством усадьбы и разместила рядом с домом цветники. Лев Николаевич, кстати, не отставал от супруги: в 1860-х годах он тоже увлекся садоводством, и в Ясной Поляне появились яблоневые сады и оранжереи с экзотическими фруктами.

Увы, в 1867 году случился пожар, в результате которого погибли ценные растения. Больше выращиванием теплолюбивых фруктов Толстой не занимался. Зато Софья Андреевна в 1889 году высадила на территории усадьбы почти семь тысяч елей и 5300 дубов, а еще через два года пополнила коллекцию хвойных растений соснами, туями и пихтами.

«Коллега» Льва Толстого

Несмотря на то, что свой осознанный выбор Софья Андреевна Толстая сделала в пользу семейной жизни и помощи гениальному супругу, ей были не чужды и творческие порывы. Обладая тонким литературным чутьем, она писала повести (в журналах публиковалась под псевдонимом «Усталая») и детские рассказы, а в 1906–1914 годах занималась созданием мемуаров, впоследствии изданных в двух томах. На протяжении всей жизни графиня вела дневник, в котором талантливо отражала самые важные для нее события.

Наблюдая за жителями и гостями Ясной Поляны, в 1910 году Софья Андреевна напишет и отдаст для публикации детский рассказ «Куколки-скелетцы». Прототипами героев произведения стали дети Софьи Андреевны и Льва Толстого, крестьяне и родственники Толстых, которые любили подолгу гостить в имении. После смерти супруга графиня не забыла о его наследии и продолжила издательскую деятельность, выпустив свою переписку с Львом Николаевичем, а затем завершила издание собрания всех его сочинений.

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Обложка: Лев Николаевич и Софья Андреевна Толстые. Фото: Карл Булла. Color by Klimbim 0.1

Источник: https://klimbim2014.wordpress.com