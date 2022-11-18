Первые леди. Екатерина I Прозвание жены Петра Великого – «Первая» – во многом имеет символичный смысл. Она первой стала женой самодержца, не будучи при этом дворянкой, она была первой женщиной-правительницей, фактически правившей после своей официальной коронации и оставшейся на престоле не в роли регента. На чтение: 3 минуты

Прозвание жены Петра Великого – «Первая» – во многом имеет символичный смысл. Она первой стала женой самодержца, не будучи при этом дворянкой, она была первой женщиной-правительницей, фактически правившей после своей официальной коронации и оставшейся на престоле не в роли регента.

Каковы же были отношения Екатерины и Петра и как повлияла она на XVIII век в истории России, который получил название «женский»?

Происхождения простого

Особый резонанс в петровском обществе вызывало происхождение Екатерины и её восхождение к вершине власти. Путь Екатерины от низов до царского двора был извилист. Она была простого, небогатого роду. Ни один царь или император до Петра не решался вступать в явный мезальянс. Будущая императрица (при рождении Марта Самуиловна Скавронская) появилась на свет 5 апреля 1684 года на территории современной Прибалтики, которая на тот момент принадлежала Швеции. После того как умер её отец, она много времени проводила в семье своей тётки, у Веселовских. Образование она получила в приходе некоего пастора Глюка. Впоследствии эти фамилии также приписывались Екатерине в различных упоминаниях.

В 1701 году, когда уже шла Северная война, Марта вышла замуж за шведского кавалериста Иоганна Крузе и взяла его фамилию. Крузе вскоре пропал без вести во время наступления русских на Мариенбург. Тогда было пленено множество жителей, в том числе из прихода Глюка. Среди них оказалась и Марта. Руководивший походом фельдмаршал Борис Петрович Шереметьев направил пленных и трофеи в центральную часть России. Но красивую девушку оставил при себе, взяв в полевые жёны. Позже её в свой дом в качестве служанки для своей жены забрал князь Александр Данилович Меншиков . Обаятельная и сообразительная Марта легко расположила к себе Меншикову.

Официальная любовница царя

В доме Меншикова в 1703 году и произошло знакомство Петра Великого с Мартой. Он заприметил её ум, красоту, понравилось ему и то, как она справляется с работой горничной. Считается, что тогда Марта и стала его любовницей. Пётр сильно к ней привязался: ввёл в своё окружение, дал образование, настоял на крещении и смене имени. Так Марта превратилась в Екатерину Алексеевну Михайлову. Известно, что Михайлов – тайная фамилия Петра, под которой он участвовал в Кожуховском походе и в Великом посольстве. Все эти поступки свидетельствовали о серьёзности намерений императора по отношению к девушке: обычная любовница не удостаивалась бы таких почестей.

До брака Екатерина родила Петру двух сыновей, умерших в младенчестве, и двух дочерей – Анну и Елизавету. Елизавета потом станет императрицей, Анна – матерью императора Петра III .

«Повелел считать женою своею»

В 1711 году Пётр решает узаконить отношения с Екатериной, объявляет об их помолвке и берет её с собой в Прутский поход.

«Вечером незадолго перед своим отъездом царь позвал их, сестру свою Наталью Алексеевну в один дом в Преображенскую слободу. Там он взял за руку и поставил перед ними свою любовницу Екатерину Алексеевну. На будущее, сказал царь, они должны считать её законною его женой и русскою царицей. Так как сейчас ввиду безотлагательной необходимости ехать в армию он обвенчаться с нею не может, то увозит её с собою, чтобы совершить это при случае в более свободное время. При этом царь дал понять, что если он умрёт прежде, чем успеет жениться, то всё же после его смерти они должны будут смотреть на неё как на законную его супругу»

Свадебное путешествие, совмещённое с военным походом, оказалось неудачным: русскую армию окружили, и Петру пришлось отказаться от завоеваний в обмен на свободу. Пара обвенчалась только 19 февраля 1712 года в Петербурге.

В походе Пётр сильно привязался к жене, отмечал её «всесильную помощь в военных невзгодах» и учредил в её честь орден Святой Екатерины, которым впоследствии стали награждать дам высшего света. Похоже, у Екатерины действительно была особая женская власть над импульсивным Петром: «Екатерина одна могла совладать с царём в его припадках гнева, умела лаской и терпеливым вниманием успокоить приступы судорожной головной боли Петра. Звук голоса Катерины успокаивал Петра; потом она сажала его и брала, лаская, за голову, которую слегка почёсывала. Это производило на него магическое действие, он засыпал в несколько минут. Чтоб не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, сидя неподвижно в продолжение двух или трёх часов. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым».

«Он любил видеть её всюду. Не было военного смотра, спуска корабля, церемонии или праздника, при которых бы она не являлась… Екатерина, уверенная в сердце своего супруга, смеялась над его частыми любовными приключениями; но зато и он, рассказывая ей об них, всегда оканчивал словами: ничто не может сравниться с тобою»

«Катеринушка, друг мой, здравствуй! Я слышу, что ты скучаешь, а и мне не безскучно …»

Впрочем, считается, что на последнем году жизни Петра пара рассорилась. Примирение состоялось только на смертном одре. На жизнь государства и двора Екатерина влиять не стремилась. Она дружила с петровскими соратниками, в основном гвардейцами. Екатерина была занята семьёй: добилась пожалования дворянства для своих родственников Скавронских-Веселовских , перевезла их в Петербург. А главную задачу она видела в том, чтобы её добрачные дети были признаны обществом, и тем самым готовила их для дальнейшего престолонаследия. Мужская часть двора не конфликтовала с Екатериной, а вот женская половина не жаловала выбившуюся в люди простушку.

Императрица Российская

Из 8 детей у пары выжили только 2 девочки, и Пётр, видимо, стал осознавать шаткость положения своей династии. В то время ещё была жива опальная жена Петра Евдокия Лопухина, которую отправили в ссылку. Сын от брака с ней погиб, а внук по этой линии был малолетним. Видимо, Пётр понимал, что в случае его кончины начнётся кризис престолонаследия и аристократы станут делить престол.

В 1722 году император издал указ о престолонаследии, по которому царь должен был сам назначать любого наследника, какового считал нужным. А в 1724 году он венчает свою жену на царство за особые заслуги. Жест был верно понят при дворе: Пётр намеревался передать власть Екатерине и её потомкам. Сформировалась оппозиция, поддерживавшая молодого Петра Алексеевича, внука Петра Великого от Алексея, сына от первого брака.

28 января следующего года Пётр скоропостижно умирает, не оставив официальных распоряжений по поводу преемника. Зреет борьба дворцовых партий за власть, и Екатерина оперативно договаривается со своими старыми знакомыми Меншиковым, Толстым, Бутурлиным, за которыми была военная сила. Присутствие гвардии склонило Сенат утвердить на престоле Екатерину, назвав «всепресветлейшей, державнейшей великой государыней императрицей Екатериной Алексеевной, самодержицей всероссийской».

Однако императрица мало уделяла времени делам государственным, передав администрацию доверенным лицам и советникам, из коих собрала Верховный тайный совет в противовес Сенату. Такое двоевластие провоцировало коррупцию, страна была измотана петровскими реформами, и недовольство подданных росло. Но в целом народ любил императрицу: при ней не было крупных бунтов, почти не было войн, не считая вялого противостояния с Турцией на Балканах и с персами в Закавказье. Сама императрица предпочитала жить в Царском Селе, занимаясь хозяйством, как когда-то в домах Шереметьева и Меншикова. Напористостью и деловитостью своего мужа в правлении страной она не обладала, переняв от него лишь живой интерес делами флота.

Считается, что светские развлечения – рауты, балы, выезды и прочие увеселительные мероприятия – подорвали здоровье императрицы. Она властвовала неполных 2 года и умерла 6 мая 1727 года в возрасте 43 лет от абсцесса лёгкого.

Возможно, при жизни деяния Екатерины I не были заметны для истории России. Но важность её личности в том, что они с Петром создали ряд прецедентов, повлиявших на события XVIII века: неравный брак, коронация и восшествие на престол, правление женщины, силовая опора на гвардию. Всё это стало неотъемлемыми атрибутами следующих 75 лет в истории страны. Этот период известен как эпоха дворцовых переворотов и «женский век», когда поправить страной успела одна из дочерей Екатерины и потомки другой, а также внук Петра от первого брака.

Обложка: Неизвестный художник первой четверти XVIII века «Портрет Екатерины I», (тип Натье). XVIII в. @ Государственный Русский музей

Источник: rusmuseumvrm.ru