Отец и душа подразделения. История комиссаров Многим из нас знаком образ красного комиссара по книгам и фильмам. А какими они были в реальной жизни? Начать следует с того, что вопреки нашему восприятию институт комиссаров как наблюдателей за возможно нелояльными действиями офицеров и солдат действующей армии, – совсем не наше изобретение. Считается, что первые комиссары встали по правую руку революционных командиров французских полков в ходе Великой французской революции. Следующим этапом, как ни странно, стала Гражданская война в США. Да-да, вы не ошиблись в свободолюбивой Америке за спинами солдат стояли комиссары. И только после Февральской революции в России появляются первые комиссары. Впрочем, до большевиков их влияние на воинские... На чтение: 2 минуты

Многим из нас знаком образ красного комиссара по книгам и фильмам. А какими они были в реальной жизни?

Начать следует с того, что вопреки нашему восприятию институт комиссаров как наблюдателей за возможно нелояльными действиями офицеров и солдат действующей армии, – совсем не наше изобретение. Считается, что первые комиссары встали по правую руку революционных командиров французских полков в ходе Великой французской революции. Следующим этапом, как ни странно, стала Гражданская война в США. Да-да, вы не ошиблись в свободолюбивой Америке за спинами солдат стояли комиссары.

И только после Февральской революции в России появляются первые комиссары. Впрочем, до большевиков их влияние на воинские части было невелико, и часто вопросы, связанные с отвратительной дисциплиной солдатских масс, решались солдатскими комитетами.

Революционный комиссар

По-настоящему роль комиссаров раскрылась только в Красной Армии времен Гражданской войны . Любопытно, что изначально «посланцы партии» были нужны не для привычных нам задач «глаголом жечь сердца» и поднимать залегшие цепи в героические атаки в полный рост. Всё гораздо прозаичнее, как бы ни хотелось этого признавать апологетам Белого движения, большая часть офицерского состава Красной Армии была из так называемых военспецов. А значит, что до 75% офицеров РККА были бывшими царскими офицерами. Естественно, партийное и советское руководство не очень им доверяло и хотело установить за ними пристальный надзор.

К.С. Петров-Водкин «Смерть комиссара»

Источник: upload.wikimedia.org

С этого и началась долгая эпопея комиссарского института в нашей армии.

«В лице наших комиссаров… мы получили новый коммунистический орден самураев, который — без кастовых привилегий — умеет умирать и учит других умирать за дело рабочего класса», — так характеризовал комиссаров создатель этого института Л.Д. Троцкий.

Исполняя обязанности по надзору за военспецами, комиссар в ранней РККА обладал большой властью. Без его подписей не утверждались приказы, он мог и принять командование на себя в случае каких-либо эксцессов.

К 1922 году сформировался и главный «комиссарский» орган в стране. Сначала он так и назывался Главное бюро Комиссаров, затем вошел в состав Реввоенсовета как одно из управлений. И только потом появился знаменитый ПУРККА (Политуправление).

Между двух войн

Интербеллум стал периодом поиска новых военных доктрин и стратегий не только в СССР, но и во всём мире. Красная Армия пережила несколько периодов, связанных сначала с радикальным сокращением численного состава, затем с поступательным численным ростом. Причем если в небольшой РККА до 1935 года, когда начался её рост и были возвращены воинские звания, практически все должности были штатно укомплектованы, то после этого периода командование столкнулось с нехваткой кадров.

Плакат времен Великой Отечественной войны

Источник: pinterest.ru

Перипетии со статусом комиссаров случались чуть ли не каждые 2-3 года. Их то подчиняли командиру, то опять вводили двуначалие, приравнивая комиссаров и командиров. Менялись воинские звания и должности, а также статус политруков. Не минули их и репрессии. Так, например, Я.Б. Гамарник, начальник Политуправления РККА, застрелился перед собственным арестом. Его сменил Л.З. Мехлис – тоже известный комиссар ещё с Гражданской.

Глава Политуправления РККА Л.З. Мехлис

Источник: upload.wikimedia.org

В ходе военного строительства Красной Армии вплоть до 16 июля 1941 года институт комиссаров также претерпевал изменения. К примеру, новый Нарком обороны СССР маршал С.К. Тимошенко в 1940 году смог убедить Сталина ввести единоначалие в армии, подчинив комиссара командиру.

Комиссары на Священной войне

Однако в дело военных теорий, к сожалению, вмешалась сама практика. И как показали первые бои Великой Отечественной войны , комиссары были всё ещё нужны.

Советский комиссар перед расстрелом 1941 год

Источник: http://waralbum.ru

Несмотря на противоречивые и зачастую ангажированные оценки их деятельности, сухие факты говорят нам, что комиссары всё-таки помогли в первый период войны выдержать тяжелые удары вермахта.

Так же, как и другие командиры, они участвовали в боях и нередко возглавляли лишенные командования подразделения. Такие фамилии политруков, как Клочков, Погорелов, Турин, вошли в историю, став примером подвигов в начале войны. Полковой комиссар Е.М. Фомин возглавил оборону Брестской крепости , а знаменитое фото политрука Алексея Гордеевича Еремина и вовсе стало символом героизма советских солдат и командиров.

Политрук Еремин поднимет бойцов в атаку, через минуту его сразит немецкая пуля

Источник: pikabu.ru

Всего за годы войны 342 комиссара и политработника стали Героями Советского Союза. Интересно, что двое из них – Н.С. Хрущев и Л.И. Брежнев – возглавили СССР в будущем. В вермахте накануне вторжения в СССР был издан знаменитый «Приказ о комиссарах». Согласно ему партийные и советские работники, политруки должны были расстреливаться на месте без суда. Так что, политрук всегда рисковал больше, чем другие красноармейцы, плен был для него невозможен.

Современные политруки

Отсчёт истории современного статуса так называемых замполитов следует вести с 9 октября 1942 года. Ставка тогда утвердила приказ «Об установлении полного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии». Ход войны очевидно менялся в нашу пользу, и армии требовалось больше грамотных общевойсковых командиров, а не политработников. Тем не менее должность политрука, ставшего замполитом, осталась. Свыше 120 тысяч бывших комиссаров и политруков всех рангов получили общевойсковую подготовку и стали надежными помощниками своих командиров. Кстати, об их отличной работе говорит резко увеличившееся к концу войны количество заявок в компартию. Целых 52% коммунистов, то есть больше половины партии, в первичных ячейках, находились в действующей армии.

Подобная традиция сохранилась в Советской Армии и после войны. Вплоть до 1991 года замполиты следили за моральным духом наших воинских частей и занимались воспитанием и политическим просвещением бойцов.

Начальник Главного военно-политического управления Вооружённых Сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов

Источник: mil.ru

В 1990-е годы должность замполита была переименована в «помощника командира по воспитательной работе». А подготовка таких специалистов прекратилась. Во многом с этим связан всплеск неуставных отношений в армии 90-х годов.

Однако в наши дни с 2002 года военные вузы готовят специалистов по этим специальностям. Принято и решение о возвращении таким офицерам-специалистам функций и полномочий замполита. Сейчас в воинских частях Российской Армии свыше 5 тысяч замполитов, занимающихся воспитанием солдат. И мы думаем, что все могли заметить, что ситуация с дисциплиной, боевым духом, а главное, статусом солдата и почетом военной службы, уже давно улучшается прямо на наших глазах.

Обложка: mklnr.su