Лиза Чайкина – комсомолка и партизанка с характером Жанны д’Арк 28 августа 1918 года родилась партизанка Елизавета Ивановна Чайкина, Герой Советского Союза, чьим именем в СССР были названы улицы, школьные дружины и рабочие бригады Девушка из дальней деревни Наверное только люди среднего и старшего возраста вспомнят героиню Великой Отечественной войны Лизу Чайкину, да и то, причислив её к ряду пионеров-героев. Но к началу войны девушка уже давно перестала быть пионеркой. Родные и друзья звали её просто Лизой, вот и осталась она в памяти народной под этим уменьшительным именем. А было ей к началу войны уже больше 20. Советские партизаны Источник: topwar.ru Родилась наша героиня в деревне Руно Осташковского уезда (теперь... На чтение: 2 минуты

28 августа 1918 года родилась партизанка Елизавета Ивановна Чайкина, Герой Советского Союза , чьим именем в СССР были названы улицы, школьные дружины и рабочие бригады

Девушка из дальней деревни

Наверное только люди среднего и старшего возраста вспомнят героиню Великой Отечественной войны Лизу Чайкину, да и то, причислив её к ряду пионеров-героев. Но к началу войны девушка уже давно перестала быть пионеркой. Родные и друзья звали её просто Лизой, вот и осталась она в памяти народной под этим уменьшительным именем. А было ей к началу войны уже больше 20.

Советские партизаны

Источник: topwar.ru

Родилась наша героиня в деревне Руно Осташковского уезда (теперь это Пеновский район Тверской области). Отец был инвалидом Первой мировой, много болел, и все работы по хозяйству вела мама Лизы Ксения Прокофьевна. В отдалённой деревне Руно только в 1928 году впервые открылась начальная школа. Для Лизы школьная жизнь началась только в 10 лет. Чтобы учиться дальше, надо было ехать в посёлок Пено, однако возможности не было, и девушка смогла добиться определённых успехов, занимаясь самообразованием.

В 15 лет Лиза Чайкина становится комсомолкой и заведующей избой-читальней. В те времена такие своеобразные культурные центры в советской стране работали повсеместно, они давали жителям самых глухих деревень возможность не только читать стихи и прозу классиков, но быть в курсе новостей жизни страны. Девушка быстро освоилась с новой должностью, и её работу ставили в пример другим. Лиза вскоре становится секретарём местной комсомольской ячейки, а в 1939 году ее избирают секретарём Пеновского райкома комсомола. У девушки получалось всё, и друзья шутили, что Чайкину ждёт большая карьера и скоро её увидят в ЦК ВЛКСМ.

Партизанка Лиза

К сожалению, всем этим планам не суждено было сбыться, началась война. В эти критические для страны дни очень пригодились организаторские способности Лизы. Она участвовала в формировании групп призывников, выступала на митингах и, конечно, сама рвалась в бой. Все комсомольцы, которые не подлежали призыву, ускоренно учились военному делу, готовясь к партизанской войне. Накануне войны Лиза получила три важных значка: ГТО, ПВХО (противовоздушная и противохимическая оборона) и «Ворошиловский стрелок».

Почтовая марка в память о Лизе Чайккиной

Источник: aif.ru

Накануне прихода оккупантов в Пено при активном участии Чайкиной был сформирован партизанский отряд, для которого была подготовлена лесная база. Немцы занимали поселок несколько месяцев, но 85 партизан уже 11 октября 1941 года собрались в лесу. В тот день Лиза привела в отряд пополнение, новенькие 23 комсомольца – это уже первичная ячейка, и Чайкина стала секретарём Пеновской подпольной районной организации ВЛКСМ. Девушка также подготовила 19 подпольных комсомольских ячеек по 2-3 человека и одиночные посты в деревнях района. Ребята вели разведку и поддерживали связь с партизанами. Вскоре отряд вошёл в состав 2-й особой партизанской бригады. За три месяца деятельности отряд полностью освободил отдалённый район от захватчиков. Партизаны ликвидировали 170 гитлеровцев, в том числе 22 офицеров, было уничтожено 58 автомашин, взорвано три больших моста. Партизаны оказали содействие в переброске через линию фронта 150 солдат и командиров Красной Армии, выходивших из окружения.

Лиза Чайкина непосредственно участвовала в большинстве боевых операций партизан. Несколько боевых эпизодов с её участием описаны подробно. В одном из боёв Лиза захватила у немецкого офицера очень ценные документы и карты. Этот её трофей и сейчас хранится в Центральном музее Вооружённых сил в Москве.

Дорога в бессмертие

В последний рейд по сёлам Лиза Чайкина отправилась 12 ноября 1941 года. Это была пропагандистская группа, распространявшая листовки с докладом Сталина от 7 ноября, которые партизанам перебросили через линию фронта.

Свой поход она начала с Залесья. Операция была опасной, здесь девушку хорошо знали, и в случае провала могла пострадать вся её семья.

Лиза Чайкина

Источник: pinterest.ru

За десять дней своего похода Лиза побывала в 14 деревнях. Последнее собрание было проведено в большом селе Жукопа, а потом отправилась на кордон Красное Покатище, где ночевала у своей подруги Марии Купоровой, тоже комсомолки. Это был последняя их встреча, утром отважная партизанка была схвачена немцами (предатель выследил партизанку и привёл к дому отряд из 30 карателей). Дом Купоровых сожгли, семью расстреляли, а Лизу арестовали. Это произошло 22 ноября.

В тот же день Лизу привезли в Пено, в местное гестапо. Здесь её долго и изощрённо пытали, били железными прутьями. Девушка молчала. Ломали рёбра – ни звука.

Утром 23 ноября 1941 года измученную Лизу вывели на берег Волги к водокачке. На казнь собрали местных жителей. Ей вновь обещали жизнь в обмен на сведения о партизанском отряде, но она сказала: «Умираю за Родину! Она отомстит!» До последнего Чайкина скрывала своё имя, говорила, что она Иванова из Ленинграда, но и здесь нашёлся предатель, который выдал её.

Открытка для советских школьников

Источник: topwar.ru

Лиза была убита немецким офицером. Девушка знала очень много, но и под жестокими пытками не предала своих, сохранила десятки жизней товарищей по борьбе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 6 марта 1942 года Елизавете Ивановне Чайкиной посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. На месте её гибели возвышается обелиск, в поселке также действует ее музей, есть мемориал партизанам.

Обложка: komandirovka.ru

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