Самое почетное звание СССР «Установить высшую степень отличия — присвоение за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя Советского Союза».В апреле 1934 года, 85 лет назад, Постановлением ЦИК СССР учреждено звание Героя Советского Союза. На чтение: 2 минуты

«Установить высшую степень отличия — присвоение за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с совершением геройского подвига, звания Героя Советского Союза».

В апреле 1934 года, 85 лет назад, Постановлением ЦИК СССР учреждено звание Героя Советского Союза. Оно присваивалось за особые заслуги или подвиги перед страной и народом. До сих пор среди нас есть те, кто, не жалея своей жизни, отстаивал право нашей великой страны на существование, защищал её и совершал подвиг. И пока у нас есть возможность говорить с живыми героями или рассказывать о них, мы должны этим дорожить и возможностью этой пользоваться.

Особым постановлением ЦИК СССР, а с 1937 года – постановлением Президиума Верховного Совета СССР, устанавливались особые правила награждения и присвоения почетного статуса Героя Советского Союза. Интересно, что изначально никаких знаков отличия, привычных нам сейчас, то есть таких как Золотая Звезда или орден Ленина , не предусматривалось. Награжденному выдавалась лишь почетная грамота от ЦИК СССР, в которой содержалось описание подвига и фамилия героя.

Тем не менее с первым же награждением, еще за год до официального введения звания, произошел интересный случай. Все семеро знаменитых летчиков, участвовавших в спасении экипажа теплохода «Челюскин», получили ордена Ленина. Специально для них было утверждено положение о награждении, согласно которому полагалось выдавать всем награжденным званием Героя орден Ленина. Более того, они стали Героями ещё в 1934 году, когда официального положения и постановления не было и в помине. Летчики А. Ляпидевский, М. Водопьянов, В. Молоков, И. Доронин, М. Слепнев, Н. Каманин и С. Леваневский стали не просто первыми Героями Советского Союза, они стали по-настоящему народными героями. Тысячи юношей и девушек по их примеру пошли в аэроклубы и на авиапроизводство, чтобы помочь стране покорить такое недоступное небо.

Следующими были награждены участники Гражданской войны в Испании. СССР тогда активно помогал республиканцам, и наград были удостоены 60 человек. Среди них появились и первые иностранные воины, сражавшиеся в рядах советских частей, – итальянец Примо Джибелли и болгарин Волкан Горанов.

Происходили конфликты и на восточных границах СССР. Японские милитаристы испытывали мощь нашей страны и пробовали на вкус советский штык на озере Хасан и реке Халхин-Гол . В результате этих боев японцы потерпели поражение, а количество Героев СССР возросло уже на 70 человек, появились и первые дважды Герои. Однако, несмотря на это, всё еще не появилась такая знакомая нам всем Золотая Звезда.

Рождение Звезды

1 августа, буквально за месяц до начала вооруженной японской провокации на реке Халхин-Гол в сентябре 1939 года, указом Президиума Верховного Совета СССР был введен особый отличительный знак для Героев Советского Союза – медаль «Золотая Звезда». Постановлением от 16 августа 1939 года утверждался её внешний вид. Первые награждения новыми медалями были произведены после окончания конфликта с японцами на реке Халхин-Гол. Затем 421 военнослужащий Красной Армии получил Звезду за отличие в ходе Советско-финской войны.

Медаль представляет собой золотую пятиконечную звезду с гладкими двухгранными лучами на лицевой стороне. Золотая звезда с помощью ушка и кольца соединяется с позолоченной прямоугольной пластинкой, которая обтянута красной муаровой лентой. Пластинка имеет на оборотной стороне нарезной штифт с гайкой для прикрепления к одежде. На оборотной стороне медали имеется надпись «Герой СССР». Все те герои, которые получили свои почетные звания раньше, чем была введена звезда, получили её, а те, у кого не было ордена Ленина, получили и его. С этого момента в нашей стране появилась устойчивая и неизменная традиция почетного вручения самой высокой награды. Звезда могла вручаться несколько раз, но орден Ленина выдавался только при первом награждении. При последующих награждениях номера на обратной стороне медали шли не подряд, а соответствовали порядковым номерам выпускаемых звезд. При повторном награждении на родине героя устанавливался бронзовый бюст. А с 1967 года правительство СССР установило особые льготы в повседневной жизни для награжденных. Конечно, большинство награждений приходится на период Великой Отечественной войны.

Герои Отечества

К началу Великой Отечественной войны Героями Советского Союза значились 626 человек, среди них были три женщины – Марина Раскова, Валентина Гризодубова и Полина Осипенко. Пять человек стали Героями дважды. Когда враг напал на нашу родину, весь народ поднялся на её защиту. У всех на устах подвиги таких героев, как Гастелло, Маресьев, Матросов... Лётчики, танкисты, артиллеристы, саперы и моряки – пожалуй, не было ни одного рода войск, который не отличился бы целой плеядой своих героев. Множество гражданских лиц и партизан также были удостоены этой высокой награды. Не зря на период войны приходится 91% всех награждений званием Героя за всю историю награды. Всего в годы войны медаль получили 11 657 человек, из них свыше 3 тысяч – посмертно. Свыше 100 из них были удостоены этого звания дважды, а Георгий Жуков, Иван Кожедуб и Александр Покрышкин — трижды.

Героями стали и 44 человека из союзных нам армий, в том числе 4 французских лётчика полка «Нормандия Неман» . Особо отличилась 167 дважды краснознаменная стрелковая дивизия. В её рядах было больше всего награжденных почетным званием героя – 108 человек.

После победоносного окончания Великой Отечественной войны награждения не прекращались. Особо отличившиеся военные, лётчики, полярники, разведчики и другие наши соотечественники получали звание Героев Советского Союза. Особенно следует выделить героев-космонавтов, которые проложили нашей стране дорогу в космос. Ю. Гагарин, Г. Титов, В. Терешкова и другие фамилии наших космонавтов сейчас знает каждый школьник. Больше всего награждений в послевоенный период приходится на время участия советских войск в боевых действиях в Афганистане, 85 человек получили это почетное звание, из них 28 – посмертно. Всего за время существования СССР было произведено 12 777 награждений почетным званием Героя Советского Союза. Интересно, что четверо Героев Советского Союза стали и героями современной Российской Федерации, – это полярник Артур Чилингаров, космонавты Сергей Крикалев и Валерий Поляков, а также герой-вертолетчик полковник Николай Майданов.

Последнее награждение было произведено 16 января 1992 года, СССР не существовал официально уже 22 дня. Однако представлен к ней Герой был в самом конце 1991 г. Награду получил военный водолаз капитан 3 ранга Леонид Солодков.

Вместе с распадом Союза была упразднена и награда, однако уже 20 марта 1992 года решением президента России почетное звание стало именоваться «Герой Российской Федерации». Современные герои России достойно продолжают славные традиции своих предков, так же самоотверженно отстаивая свободу и независимость нашей страны.

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