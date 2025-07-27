Шура, брат Зои 100 лет со Дня рождения Александра Космодемьянского На чтение: 1 минута

Память о подвиге

Упоминая фамилию Космодемьянских, многие сегодня вспоминают подвиг комсомолки Зои Космодемьянской , который она совершила в ноябре 1941 года. Но мы должны помнить, что фамилия Космодемьянских ассоциировалась (и продолжает ассоциироваться) в сознании наших людей не только с именем Зои, но и её брата Шуры. Время не пощадило память о многих героях Великой Отечественной войны . Особенно в последние годы на светлый образ Зои Космодемьянской постоянно шло наступление из соцсетей и от фальсификаторов истории всех мастей. На основе слухов и сплетен делались попытки принизить подвиг девушки, а вместе с этим и героизм советских людей в годы Великой Отечественной войны. Российское военно-историческое общество активно борется с этими очернителями истории и проводит целый комплекс мер по увековечению памяти о народной героине.

В деревне Петрищево Рузского района Московской области усилиями РВИО восстановлен мемориал на месте гибели Зои Космодемьянской. Общество также открыло сбор средств на съёмки фильма , посвящённого подвигу девушки, сценарий подготовлен на основе исторических документов и реальных свидетельств выживших участников событий. Задача будущей картины – опровергнуть мифы вокруг личности Зои, которая выдаётся за некую «правду о войне».

Мы отомстим за тебя, Зоя!

Погибая, отважная девушка заявила врагам, что смерть её будет отомщена. Её слова оказались пророческими. Её гибель вдохновила на борьбу тысячи юношей и девушек, в том числе и её брата Александра.

Шура родился 27 июля 1925 года в селе Осино-Гай Тамбовской области. Когда мальчику было пять лет, семья переехала в Москву. Когда началась Великая Отечественная война и была казнена его сестра, он учился в школе. В 1943 году 18-летний парень стал танкистом 42 бригады Западного фронта. На броне боевой машины Шуры была выведена надпись «За Зою». В сохранившихся архивных материалах содержатся воспоминания их матери Любови Тимофеевны. Она тяжело переживала уход сына на фронт. Потеряв дочь, она вынуждена была смириться с желанием сына уйти на фронт. Немаловажную роль в этом сыграли многочисленные письма от граждан, которые также скорбили о гибели Зои. Мать писала, что «не смогла бы смотреть в глаза» всем эти людям.

Боевое крещение Шура принял 21 октября 1943 года в Белоруссии под городом Оршей. Дальше его фронтовые дороги прошли по Белоруссии, Прибалтике и Восточной Пруссии.

Александр Космодемьянский, участвуя в боях с фашистскими захватчиками, достойно продолжил путь борьбы с врагом в память о своей сестре. Везде он демонстрировал смелость и отвагу. При штурме крепости под Кёнигсбергом он был удостоен чести командовать батареей ИСУ-152 320-го танкового полка. В Восточной Пруссии его подразделение взорвало склад боеприпасов, артиллерийскую батарею, под шквальным огнём противника преодолело мост через канал Ландграбен, что обеспечило беспрепятственную переправу советским войскам на другой берег.

В апреле 1945 года батарея Космодемьянского взяла штурмом форт «Королева Луиза», в плен попало несколько сотен фашистов, были захвачены склады и 9 боеспособных танков. До конца войны оставалось меньше месяца, когда погиб 19-летний Александр Космодемьянский. Это произошло в бою за город Фирбрюдеркруг, который находится рядом с Кёнигсбергом. САУ старшего лейтенанта Космодемьянского была подбита, он вступил в стрелковый бой с оставшейся пехотой фашистов и даже захватил ключевой опорный пункт. В этом бою юноша был смертельно ранен.

Александр Анатольевич Космодемьянский посмертно был награждён званием Героя Советского Союза и похоронен рядом с Зоей на Новодевичьем кладбище в Москве.

В Калининградской области его имя носит посёлок, в Москве – улица, а также есть малая планета «1977 Шура».

Зоя и Александр Космодемьянские стали ярким примером мужества и героизма советских людей в годы Великой Отечественной войны.