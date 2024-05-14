Ленский расстрел. О роли частной инициативы в крушении империи
Ленский расстрел. О роли частной инициативы в крушении империи
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104 года назад, 17 апреля 1912 г., на золотых приисках «Ленского золотопромышленного товарищества» была расстреляна рабочая забастовка.
Существует мысль, в поэтической форме выраженная так: «Я тщетно силился понять, как ты могла себя отдать на растерзание вандалам, Россия». В наукообразных вариациях это иллюстрируется фразой французского экономиста Эдмона Тэри: «...если у больших европейских народов дела пойдут таким же образом между 1912 и 1950 гг., как они шли между 1910 и 1912, то к середине настоящего столетия Россия будет доминировать в Европе как в политическом, так и в экономическом и финансовом отношении».
Сегодня, когда мы справляем 104-ю годовщину Ленского расстрела, стоит поговорить о том, вылупляются ли катастрофы из ниоткуда и могут ли быть навязаны извне.
Из-за чего повздорили
На самом деле, ничего из ряда вон выходящего на Ленских приисках не произошло. Ну нанимали рабочих на одних условиях, чтобы через некоторое время снизить зарплату на 30% (куда они денутся, домой-то через всю Россию 6-7 тысяч километров ехать). Ну платили часть зарплаты продуктовыми талонами с накруткой (прямое нарушение закона). Ну селили рабочих в бараках, больше похожих на загоны для скота. И всё это за 11-16-часовой рабочий день в условиях вечной мерзлоты. Ничего выдающегося, обычные дореволюционные условия труда.
Тогдашние исследователи кивали на большевиков – мол, это они воду мутили и подбили рабочих на бунт. Указывают также на возможность конфликта акционеров и попытки рейдерского захвата компании: акции компании торговались на бирже => забастовка вызывает падение курса акций => заинтересованное лицо скупает резко подешевевший актив. А потому, мол, руководство компании и настояло на излишне жёстких мерах.
Всё это, разумеется, возможно. Однако совершенно адских условий труда и быта эти версии никак не отменяют.
Что произошло
Забастовка началась 13 марта 1912 года на одном из приисков, через 2-3 дня бастовали уже все. Стачечный комитет выдвинул к руководству требования:
1. Улучшить жилищные условий рабочих (холостым — одна комната на двоих, семейным — одна комната).
2. Улучшить качество продуктов питания.
3. Увеличить жалование на 30 %.
4. Запретить увольнения в зимнее время. Уволенным в летнее время должен выдаваться бесплатный проездной билет до Жигалово.
5. Установить 8-часовой рабочий день. В предпраздничные дни 7-ми часовой. В воскресные дни и двунадесятые праздники выходить на работу только по желанию работников, работать в эти дни не более 6 часов, заканчивать работу не позднее 1 часу дня и учитывать работу в эти дни за полтора дня.
6. Отменить штрафы.
7. Не принуждать женщин к труду.
8. К рабочим обращаться не на «ты», а на «вы».
9. Уволить 25 служащих администрации приисков (по списку рабочих).
Администрация идти на уступки отказалась. По прошествии месяца с её подачи были арестованы лидеры забастовки. А на следующий день солдаты расстреляли демонстрацию протеста. Количество погибших в разных источниках варьируется от 150 до 270. Забастовка закончилась увольнением большей части выживших рабочих.
Ленские прииски. После расстрела.
Реакция
Хотя события происходили на краю географии, о случившемся быстро узнали не только в Санкт-Петербурге но и в остальных городах России. Пока в столице гоняли по инстанциям отчёты (Николай II узнал о случившемся предположительно в начале мая 1912 г., правительственный доклад по результатам расследования опубликовали в июне 1913 г., доклад думской комиссии был готов только весной 1914 г.), по промышленным центрам России прокатилась волна забастовок, по размаху сравнимая с 1905 годом (в совокупности – до 300 тыс. участников). Ситуацию тогда спустили на тормозах. Ну разве что ротмистра, командовавшего солдатами, разжаловали в рядовые.
Ленский расстрел весьма многое проясняет в причинах возникновения революционной ситуации. Так, к примеру, тогдашнее МВД выступало посредником в вербовке рабочих на прииски. Сопровождало их до места работы. А затем, как оказалось, использовалось частным капиталом в качестве надсмотрщиков. Из запроса фракции кадетов правительству: «...Известно ли министрам, что подведомственные им лица, в целях содействия интересам предпринимателей, вмешались в протекающую мирно забастовку и несут ответственность за ничем не спровоцированное массовое кровопролитие среди мирно настроенной рабочей толпы?». Не хватает только вопроса министрам: «Сколько взяли-то, милейшие?».
Социал-демократы, конечно же, выразились ещё резче, прямо указав, что расстрел демонстрации есть суть правительственной политики, сравнив случившееся с Кровавым воскресеньем 22 января 1905 г.
Последствия
Как уже было сказано, подобные отношения между трудом и капиталом были нормой. Экономика росла. Правда правительство вместе с приятными цифрами в отчётах получало копившуюся до поры ненависть.
Оппозиционные партии широко и с успехом использовали Ленский расстрел в агитационной кампании (в 1912 году проходили выборы в IV Думу), увеличив размеры своих фракций.
Потом началась война, и на волне патриотизма стало как-то не до того. Но когда через три года войны патриотизм кончился, то оказалось, что за это время ситуация попросту догнила. И обрушил её не В.И. Ленин, который через пять лет после Ленских событий приехал на Финляндский вокзал и решительно сменил курс социал-демократов в сторону революции.
Не пойти на разрыв с Временным правительством было просто нельзя: весной 1917 года во главе России оказались те самые люди, которые либо допустили пятью годами раньше Ленский расстрел, либо всячески саботировали его расследование и наказание виновных. Поэтому пророчеству Эдмона Тэри о блестящем будущем России не суждено было сбыться. И война с революцией тут совсем не при чём.
***
С другой стороны, к середине XX века Россия действительно стала доминировать в Европе в военном и экономическом отношении. Правда, владельцы Ленских приисков, столь эффективно менеджерившие в 1912-м и столь успешно приватизировавшие на себя силовые ведомства, к этому уже не имели никакого отношения.
Обложка: Фрагмент картины «Ленский расстрел». Художник К. Юон.
Источник: https://aif.ru
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