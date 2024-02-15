Почему им нельзя верить. К годовщине мирного договора с США по Афганистану 28 лет назад, 14 апреля 1988 года, были подписаны «Соглашения по урегулированию ситуации в Республике Афганистан». На чтение: 2 минуты

28 лет назад, 14 апреля 1988 года, были подписаны «Соглашения по урегулированию ситуации в Республике Афганистан».

Когда Сирию сегодня пытаются назвать «вторым Афганистаном» — забывают главное различие. Башар Асад до сих пор не покорился многоголосому хору G7: «Асад должен уйти». И причина, по которой этого не произошло – наша настойчивая поддержка. Есть ли у нас основания для такой настойчивости — ведь широкая коалиция западных держав кажется предлагает различные варианты решения, один лучше другого? Сегодня, когда мы справляем 28-ю годовщину западных гарантий нашему другу Мохаммаду Наджибулле, об этом стоит поговорить.

Как Афганистан дошёл до жизни такой

Принято считать, что послевоенный СССР сломя голову влезал в любые военные авантюры на планете – главное, чтобы там был шанс схлестнуться с американцами. И в Афганистане якобы мы оказались точно так же. На самом деле всё было немного не так.

Если уж совсем коротко, то в Афганистане Россия присутствовала с первой половины XIX века, стараясь поддерживать с тамошней монархией хорошие отношения. Во времена Российской империи это был один из элементов Большой Игры с Британией, в советское время – гарантия того, что Афганистан не будет одной из баз для басмачества.

В 1933-1973 гг. Афганистаном правил Захир-Шах и содействовать его свержению (монарх ведь!) СССР совсем не планировал. Король Афганистана часто приезжал с официальными визитами в СССР (поохотиться) и известен фразой: «В Коране нигде не сказано, что Аллах против коммунизма, так почему с ним надо бороться?»

Захир-Шаха сверг его двоюродный брат генерал Мухаммед Дауд. (1973 г). Дауд считал, что Афганистану нужны более радикальные реформы. Поэтому были запрещены партии, парламент, конституция Захир-Шаха, а Дауд на несколько лет стал вполне рядовым диктатором.

С реформами не получилось, к тому же Дауд выбрал неудачное время. Его союзниками во власти не стали ни исламисты, которые ещё при Захир-Шахе требовали построения исламского государства, ни ориентировавшиеся на Москву левые. В результате за 5 лет против Дауда было составлено несколько заговоров исламистов. Однако успешный переворот организовали сторонники афганской компартии НДПА (27 апреля 1978 г).

Начало гражданской и гибридной войны

Однако исламистов такой вариант устраивал ещё менее, нежели режимы Захир-Шаха и Дауда. Апрельская революция фактически стала началом гражданской войны между афганскими исламистами и коммунистами (последние, к слову, активно занимались ещё и внутривидовой борьбой).

Уже к весне 1979 года ситуация достигла такой напряжённости, что из Кабула прозвучали первые просьбы «Брежнев, введи войска». Но вмешались мы только в конце 1979-го, заодно покончив с разборками внутри НДПА.

Кстати, согласно признанию Збигнева Бжезинского, наше вмешательство было совсем не первым: «Согласно официальной версии истории, помощь ЦРУ моджахедам началась в течение 1980 года, то есть после того, как советская армия вторглась в Афганистан 24 декабря 1979 года. Но реальность, державшаяся в секрете до сегодняшнего дня, является иной: на самом деле президент Картер подписал первую директиву о тайной помощи противникам просоветского режима в Кабуле 3 июля 1979 года».

Но тогда времена были попроще, а потому набор желающих воевать в Афганистане через американский журнал Soldier of Fortune никого не удивлял.

Встреча лидеров моджахедов с Рональдом Рейганом. Белый дом, 1983 г.

Своеобразным посредником предоставления этой помощи выступил Пакистан. Во-первых, он однозначно находился в сфере влияния США. Во-вторых, ощутимую долю афганских моджахедов (множественные противостоящие кабульскому режиму группировки исламистов, тогдашний ИГ) составляли пуштуны – этнос, расселённый в Афганистане и Пакистане. В-третьих, руководство Пакистана было заинтересовано в установлении в Афганистане происламского правительства, а потому поддерживало исламистов ещё до начала гражданской войны. По различным оценкам, в 1979-1989 гг. США направили исламистам военной помощи на сумму до 20 млрд долл.

Дальнейшее известно. В 80-х годах дружественный нам режим Бабрака Кармаля и Мохаммада Наджибулы успешно противостоял попыткам его силового свержения. Оценка генерала Бориса Громова, командующего 40-й армией: «Я глубоко убеждён: не существует оснований для утверждения о том, что 40-я армия потерпела поражение, равно как и о том, что мы одержали военную победу в Афганистане. Советские войска в конце 1979 года беспрепятственно вошли в страну, выполнили – в отличие от американцев во Вьетнаме – свои задачи и организованно вернулись на Родину. Если в качестве основного противника Ограниченного контингента рассматривать вооружённые отряды оппозиции, то различие между нами заключается в том, что 40-я армия делала то, что считала нужным, а душманы – лишь то, что могли» .

Однако было принято политическое решение выводить войска.

Как нас «развели» в Женеве

14 апреля 1988 года вывод был советских войск согласован, а с мая 1988 по февраль 1989 – реализован.

На переговорах в Женеве Афганистан и Пакистан обязались:

– воздержаться от ведения «гибридной войны» друг против друга;

– не допускать появления тренировочных лагерей, вербовочных пунктов и прочей подобной инфраструктуры;

– не поддерживать террористические группы, препятствовать их укрытию.

СССР и США выступили гарантами соглашения.

Советский Союз обязался вывести свои войска в девятимесячный срок. США, как и Пакистан, обязались более не поддерживать моджахедов.

Иными словами, СССР обменял вывод своих войск на гарантии сохранения дружественного нам режима в Кабуле. Чем это закончилось, тоже не секрет.

США и Пакистан, естественно, и не думали сворачивать поддержку своих боевиков. Те вскоре объявили себя Переходным правительством и вообще были свободны от любых обязательств, потому что, в отличие от Наджибуллы, ничего в Женеве не подписывали.

Наджибулла держался у власти до апреля 1992 года. В конце концов его свергли, заставили скрываться в представительстве ООН, а затем всё же схватили, пытали и зверски казнили (в 1996-м). Конкретно для нас устранение Наджибуллы обернулось созданием стойкого канала наркотрафика через Среднюю Азию в РФ и зоной постоянного конфликта вблизи границ РФ.

Уже в наше время по похожему сценарию произошла смена режима в Ливии. Что характерно – с тем же результатом: короткий миг установления проамериканской администрации, сменившийся войной всех против всех.

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Всё, что мы сегодня наблюдаем в Сирии – террористы и как-бы-умеренная оппозиция, снабжение оппозиции оружием, которое затем оказывается у террористов, поддержка террористов со стороны Саудовской Аравии, заинтересованной в свержении светского режима и установлении исламского/исламистского, предложения решить дело миром и передать власть «переходному правительству», – всё это уже было в Афганистане. Одно отличие: в этот раз нас развести не удалось.