Они не знали, что спорт – это война. К годовщине первых Олимпийских Игр Они не знали, что спорт – это война. К годовщине первых Олимпийских Игр На чтение: 2 минуты

120 лет назад, 15 апреля 1896 г., в Афинах завершились I Международные Олимпийские игры.

Подготовка к Олимпиаде-2016 в Рио проходит у российских атлетов в непростых условиях: их участие в ряде дисциплин до сих пор под вопросом из-за допингового скандала. Международный спорт давно имеет характер «продолжения войны другими средствами», и Олимпиады — её генеральные сражения. Сегодня, когда мы справляем 120-летие со дня закрытия I Международных Олимпийских игр, об этом стоит поговорить.

Кубертен и его предшественники

Считается, что Пьер де Фреди, барон де Кубертен, возродил Олимпийские Игры как таковые, хотя это и не совсем так. И даже не он подал идею такого возрождения. Впервые об этом можно прочесть у гуманистов середины XV века (М. Пальмьери). Затем свои игры возникают в Британии – Котсуолдские олимпийские игры (1575-1652 гг); Франции – Национальный олимпийский фестиваль (1796-1798), Греции – Олимпии (1859-1888). В чём Кубертену действительно стоит отдать первенство, так это в идеологическом наполнении новых Олимпийских игр.

Первый Международный олимпийский комитет (слева направо): 1. Доктор Виллибильд Гебхардт (Германия) 2. Барон Пьер де Кубертен (Франция) 3. Советник Иржи Гут-Ярковский (Чехия) 4. Деметриус Викелас (Греция) 5. Ференц Кемени (Венгрия) 6. Генерал А.Бутовский (Россия) 7. Генерал Виктор Бальк (Швеция).

Во-первых, по его задумке, Игры должны были стать международными, а не проводиться в каждой стране вразнобой по собственному разумению. Во-вторых, Игры должны были способствовать единению человечества через гармоничное развитие души и тела.

Кубертен сам был спортсмен и романтик, а потому относился к его популяризации с воодушевлением и изрядной долей романтизма, что отразилось в Олимпийской Хартии – программном документе затеваемого мероприятия: «... Целью олимпизма является повсеместное становление спорта на службу гармоничного развития человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства ».

Первые игры провели в Афинах, отдав дань преемственности. Хотя представитель России, генерал Алексей Бутовский, был одним из организаторов Игр, спортсмены Российской империи принять в них участия не смогли – не нашлось денег на дорогу до Греции. Правда, киевлянин Николай фон Риттер до Афин добрался и даже подал заявку на участие в соревнованиях по греко-римской борьбе, стрельбе и фехтованию, но по причине увлечения греческим вином, которым он пытался излечить свою морскую болезнь, олимпийцем так и не стал. Россия была потом представлена на II и V Играх (1900 и 1912 гг.), после чего последовал перерыв до 1952 года: вначале из-за войны, затем – из-за бойкота Советской России, потом – снова из-за войны...

Эпоха мечтателей

Конец XIX — начало XX вв. были довольно любопытными временами. Достижения научно-технического прогресса интенсивно сыпались на человечество. Уже освоено передвижение в ранее недоступных человеку средах (по воздуху, под землёй, под водой), завершалось обследование ранее открытых континентов. Жюль Верн и Герберт Уэллс указали уже человечеству следующую цель – космос. Телефон, двигатель внутреннего сгорания, начало практического использования электричества, – всё это меняет жизнь с немыслимой ранее скоростью. В общем, вот она – дверь в будущее, стоит только протянуть руку и толкнуть.

Способствовало этому благодушию и относительное спокойствие в Европе. Крупных европейских конфликтов, подобных наполеоновским войнам, давно не случалось, Страны Европы осваивали открытые ранее земли в Африке, Азии и даже Океании, плотно взяться за которые прежде мешало в т.ч. несовершенство путей сообщения. Если и ссорились – то на территории третьего мира, и то всё больше предпочитали договариваться мирно о том, кому каких туземцев покорять.

Появился даже особый соревновательный механизм эпохи – международные выставки. Казалось, что теперь можно выяснять вопрос «Кто самый-самый?» не прибегая к классическому методу – войне.

Международные Олимпийские Игры были логичным продолжением этих умонастроений. В античности на время игр приостанавливали войны – почему бы теперь не отменить войны вообще, заменив их спортивными состязаниями атлетов?

Мечтали рановато

Через 18 лет после возрождения Олимпийских игр в новом качестве грянула Первая мировая война.

Любитель мира барон Кубертен надел форму и пошёл на фронт.

А когда война закончилась — создавать мирное общество и охранять человеческое достоинство путём игрищ аристократов было уже смешно.

Нет, война не отменила спорт. Наоборот — война заставила его активно популяризировать во всех странах, готовившихся к продолжению бойни (а готовились все).

Но если бы кто-нибудь перенёсся с Афинских игр 1896 года на Берлинские игры 1936 года — он бы, пожалуй, сразу заметил, как изменилась атмосфера:

Спорт как война

Последующие события показали наивность первых олимпийских энтузиастов во всей красе.

Во-первых, в новое время Игры не смогли остановить войны. Наоборот, это войны заставляли организаторов трижды отменять проведение игр (1916, 1940, 1944).

Во-вторых, ни о каком «гармоничном развитии личности» в случае современных мега-чемпионов говорить, конечно, не приходится: это гладиаторы, постоянно рискующие своим здоровьем. Гармоничное развитие (ещё в 1912 году в программе Олимпийских игр был конкурс искусств) окончательно уступило место спорту высоких достижений. А когда пределы возможностей организма были достигнуты, в ход пошло выяснение, чья фармакология допустима, а чья – уже допинг.

А в-третьих, сегодня Игры — часть мировой «гибридной» войны, и уже мало кто помнит их другими. До известного времени они были полем сражения двух систем, затем — полем, на котором своё доминирование пыталась демонстрировала одна страна – с переменным впрочем, успехом. Сегодня они же предназначены для демонстрации того факта, что однополярный мир закончился.

Но миром и гармонией тут уже давно не пахнет.

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