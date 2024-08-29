Крестовые походы всё те же. К годовщине штурма Иерусалима Крестовые походы всё те же. К годовщине штурма Иерусалима На чтение: 3 минуты

15 июля 1099 года крестоносцы взяли Иерусалим.

Религиозная война – это не только основной мотив средневековой истории, это один из основных сюжетов истории человечества вообще. Меняется только вера — и кто сказал, что это должна быть только вера в Бога?

Сегодня, когда мы справляем 917-ю годовщину успешного завершения первого крестового похода, стоит поговорить о том, чем отличаются прежние крестовые походы от нынешних.

Церковная доктрина

Идея отвоевания Иерусалима у мусульман впервые громко была озвучена на Клермонском соборе (1095), на котором папа римский Урбан II призвал собравшихся к освобождению святого для христиан города. Был ли он автором идеи? Сомнительно. У подобных затей всегда много отцов. В частности Урбану II её рекламировал проповедник Пётр Амьенский, а византийский император обращался с просьбой противостоять натиску мусульман, а также защитить притесняемых ими христиан. С притеснением он, скажем прямо, сгустил краски, ну да что уж теперь.

Впрочем, сама идея отвоевания для средневековой Европы отнюдь не нова, учитывая, что к концу XI века Реконкиста (война с маврами за Испанию) длилась уже несколько столетий. Для борьбы с ними враждовавшие европейские монархи заключали союзы. Урбан II предложил то же самое, но в большем масштабе и с благословением церкви: «Мир здесь, война – там! Идите к Гробу Святому, и Святая Церковь не оставит своим попечением ваших близких. Освободите Святую Землю из рук язычников и подчините её себе. Земля там течёт медом и молоком. Кто здесь горестен и беден, тот будет радостен и богат».

Если оставить в стороне пафос, папа пообещал участникам похода прощение грехов, прощение долгов (у кого они были) и охрану имущества и семей участников похода.

Провалы и успехи похода

Первые два обещания пришлись по вкусу тогдашней бедноте. Они отправились в Палестину первыми. Даже не войском (многие из них были безоружны), а скорее огромной толпой примерно в несколько десятков тысяч человек. Турки-сельджуки без особого труда разбили их под Никеей.

Привычные же нам крестоносцы (в латах, с двуручными мечами) появились в Азии только в 1097 году, когда объединённое войско германских, норманнских и французских феодалов достигло необходимого размера, а тыловые службы обеспечили им достаточное количество припасов (1096 год в Европе был довольно урожайным). Крестоносцы взяли Никею, Антиохию, Маарру и лишь в начале 1099 года направились к главной цели похода.

40 и даже 20 тысяч человек, осадивших Иерусалим – скорее всего сильно завышенные цифры. К моменту начала осады (7 июня) крестоносцы находились в походе более двух лет. Армия снабжалась частично пизанским флотом, частично грабежами осаждаемых городов (с момента взятия последнего – Маарры – прошло 7 месяцев). Военачальникам нечем было бы кормить столько солдат. Поэтому к моменту осады Иерусалима вряд ли их было больше 10-13 тысяч. Тем не менее, даже с такими силами крестоносцы смогли взять город чуть более чем за пять недель, хотя гарнизон и ополчение должны были превышать их по численности как минимум вчетверо.

Судьба всех городов, захваченных во время первого похода, была схожей: резня после прорыва обороны, разграбление, возникновение государств крестоносцев.

Иерусалим был отвоёван, превращён в Иерусалимские королевство (1099-1291). Кроме Палестины крестоносцы закрепились на территории нынешней Греции, а также Восточной Европы (Тевтонский и Ливонский орден). Несмотря на то, что в ней не было не только Иерусалима, но и мусульманских государств. Просто после успеха первого крестового похода идеологическое обоснование последующих несколько расширили: военно-религиозная экспансия теперь грозила не только всем не-христианам, но и не-католикам. Любопытно, что одной из побочных целей первого крестового похода было как раз стремление восстановить единство христианской церкви. Или, по крайней мере, декларация такого стремления.

Эволюция крестоносцев

Официально крестовые походы закончились в XV веке. На самом же деле военно-религиозная экспансия оказалась настолько удобным средством расширения своего влияния, что к нему с радостью прибегали и протестанты, и светские монархи, и демократии. Просто это стало называться не крестовыми походами, а колонизацией. А затем даже деколонизацией. Дотянули они и до нашего времени.

Крестовые походы сохранили ряд прежних признаков: его участникам все ещё гарантируется охрана имущества (например, «единый контур безопасности» в рамках НАТО или индивидуальных союзных отношений с США), прощение грехов и долгов (закрывание глаз на мелкие шалости правящих режимов в обмен на лояльность, кредиты и инвестиции). Однако появились и новые.

– Идеологом новых крестовых походов являются США, а проповедуемой сверхценностью – универсальная демократия и унаследованное от Великобритании фритредерство.

– Несоответствие государства проповедуемому идеалу – достаточный, хотя и не исчерпывающий повод объявления крестового похода. Мероприятие это затратное.

– Крестоносцам теперь не нужны новые земли и собственные королевства. Лишь контроль над их элитами и готовность этих элит: а) участвовать в глобальной торговле на предлагаемых условиях; б) согласовывать внешнюю политику с региональными лидерами, большинство из которых находятся в союзе с США или под их контролем; в) жертвовать суверенитетом, например – предоставлять территории для размещения военных баз.

– Теперь никто не пригоняет армию крестоносцев штурмовать стены крепости. Крепость просто оставляют без инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность;

Кстати, Были на Ближнем Востоке и иные интересы кроме христианских святынь: контроль над торговлей и караванными путями в Индию. Поиск морского пути туда, а также эпоха географических открытий – это ещё и следствие падения государств крестоносцев.

Сегодня торговля строится несколько иначе. Главная её ценность – не специи и не шёлк, а стабильность. Чтобы поддерживать интерес инвесторов к вложениям в долговые обязательства США, доллар должен оставаться надёжной валютой, подкреплённой избыточной военной мощью. И желательно — эту мощь и стабильность он должен демонстрировать на фоне постоянных колебаний прочих мировых валют и сырьевых индексов.

***

Есть и ещё кое-что неизменное. Крестовые походы по-прежнему направлены в основном против мусульманского мира, а также одного государства на севере Евразии, которое до сих пор успешно сопротивлялось всем вариациям крестовых походов. Со стороны новых крестоносцев в этом вечном дранг нах остен уже нет религиозных соображений. После того, как шелуха спадает, остаются только обычные человеческие жадность и гордыня. Это даёт нам хорошие шансы дать отпор новым крестоносцам так же, как и всем их предшественникам. Даже 9 веков назад захватчики понимали, что нельзя вести такие масштабные войны, опираясь только на пороки.

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