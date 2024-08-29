Об «исключительном свойстве России истреблять собственный народ»: расстановка точек над мифом Описание мифа Один из главных аргументов граждан, считающих Россию как явление в принципе несостоятельным, – некое «исключительное и к тому же направленное на собственный народ вековое зверство». Мол, да, конечно, носители правильной заграничной цивилизации тоже, бывало, кое-где порой… Но они всё-таки уничтожали чужие народы, а русские тираны— свой. На самом деле Кому и зачем нужен этот миф? Мотивация – примерно та же, что и у остальных злобных мифов о России, а именно: стремление переложить со своей больной головы на чью-нибудь здоровую. Напомню, я уже рассматривал эту проблему в своих статьях «Иосиф Ричардович» и «Наша сила в том, что нас мало».... На чтение: 3 минуты

Описание мифа

Один из главных аргументов граждан, считающих Россию как явление в принципе несостоятельным, – некое «исключительное и к тому же направленное на собственный народ вековое зверство». Мол, да, конечно, носители правильной заграничной цивилизации тоже, бывало, кое-где порой… Но они всё-таки уничтожали чужие народы, а русские тираны— свой.

На самом деле

Кому и зачем нужен этот миф? Мотивация – примерно та же, что и у остальных злобных мифов о России, а именно: стремление переложить со своей больной головы на чью-нибудь здоровую. Напомню, я уже рассматривал эту проблему в своих статьях « Иосиф Ричардович » и « Наша сила в том, что нас мало ». Так вот: источник этих мифов в том, что Запад на протяжении большей части своей истории являл такую внутреннюю агрессивность, настолько активно там уничтожали собственных граждан, что русским по весьма серьёзным историческим причинам такая степень внутренней агрессивности и присниться не могла.

Конечно, такого рода «сравнения» в принципе неуместны. У нас в России не принято закрывать глаза на злодейства в собственной истории – напротив, принято их переживать особенно остро (в том числе и по той же причине, о которой я говорил в предыдущем абзаце). Мы сейчас говорим всего лишь о том, что гражданские войны, массовые репрессии и другие подобные беды – увы, трагическое, но привычное свойство разных стран и народов во все времена, включая и недавние, и нынешние.

***

Напомню, например, Тридцатилетнюю войну, в ходе которой массово истребляли друг друга немцы — только за то, что исповедовали разные религии, причём истребляли настолько тщательно, что после войны вполне серьёзно обсуждался вопрос о введении многожёнства в Германии, поскольку общее количество истреблённых мужчин вызывало серьёзные сомнения в возможности восстановить население страны.

Напомню также английские законы о бродяжничестве, созданные, по сути, для того, чтобы вынудить население работать по прежним расценкам и воспрепятствовать желанию людей получать большую зарплату в соответствии с изменённой конъюнктурой рынка рабочей силы. Дело в том, что после нескольких катастроф – то общественных, то природных – население Англии несколько раз падало до уровня, при котором ощущался изрядный недостаток рабочей силы. Потом этот недостаток, как водится при рынке, стихийно сменялся избытком. Так вот, эти колебания конъюнктуры приводили то к тому, что людей катастрофически не хватало, то к тому, что катастрофически не хватало рабочих мест для них. В итоге в законе о бродяжничестве дошли до такой жестокости, что только во время правления королей из династии Тюдоров (а эта династия правила, насколько я помню, меньше века) было казнено, по разным подсчётам, от восьмидесяти до ста тысяч человек.

Естественно, на фоне таких результатов англичане очень охотно рассказывали о кровавом тиране Иване Грозном — благо, он пережил на престоле нескольких Тюдоров, и, главное, в отличие от них, оставил подробный документальный список своих прегрешений (а он действительно их таковыми и считал). На основании его решений было официально казнено три тысячи крупных тогдашних государственных деятелей. Но если учесть, что фактически каждый боярин — это глава довольно солидного клана и, как правило, вследствие его гибели довольно заметная часть его клана как минимум терпела лишения, то в общей сложности на его совести (допустим!) примерно пятнадцать тысяч человек. На фоне Елизаветты Тюдор это, конечно, сущая мелочь, но, поскольку её деятельность документирована не так старательно, то очень легко делать вид, что одновременно с благородной британской королевой правил где-то в дикой России вот такой кровавый маньяк.

Точно так же, если рассмотреть деятельность большей части других европейских деятелей, становится очевидно, что большая их часть с равной самоотдачей сеяла смерть и на своей земле, и на чужой. Излишне даже упоминать лишний раз Гитлера, который особо «отличился» на обоих направлениях. Он ведь тоже начинал с «ночи длинных ножей» для собственных партайгеноссе, с концлагерей для немцев, с «хрустальной ночи» для евреев Германии – хотя, конечно, эта его деятельность меркнет на фоне десятков миллионов жертв нацизма в других странах, в первую очередь в Советском Союзе.

Естественно, сейчас тем, кто жаждет повторить опыт Гитлера (а таких в современной Европе много – и не только на Украине или, скажем, в Прибалтике), конечно же, очень хочется пояснить, что да, конечно, наши вожди убили многих, но, что поделаешь, это был единственный способ спастись от ужасных русских, которые «уничтожают своих». И в этом смысле показательна «фольклорная производная» рассматриваемого мифа – о том что «бабы ещё нарожают» .

Так что каждый раз, когда мы слышим рассказы о том, что русские уничтожают своих, можно быть совершенно уверенными, что это рассказывают либо желающие отвлечь внимание от своих прошлых преступлений, либо скрыть подготовку к преступлению грядущему.

***

Любопытен и литературный первоисточник этого мифа – пожалуй, им был князь Андрей Курбский. Он бежал в Польско-Литовское королевство без видимых к тому причин и позже объяснял это так: мол, Иван Грозный собирался его казнить на ровном месте ни с того, ни с сего, и пришлось спасаться от такой ужасной судьбы. И обосновал свои опасения красочными рассказами о том, как по приказу царя уничтожено множество верных ему людей.

В действительности речь идёт о группе советников молодого царя, в которую входил в своё время и сам Курбский (он в своих письмах называл эту группу «Избранная Рада»). Так вот, очень многие члены этой группы были крайне огорчены тем, что царь, набравшись понемногу собственного ума, исполняет их советы далеко не так безоговорочно, как раньше. Попытавшись же своё влияние восстановить – что называется, нарвались на крутой нрав Ивана. То есть мы имеем дело с характерными для XVI века, и не только в России, «особенностями политической борьбы».

Что же касается самого Курбского, то в Литве он получил заметный пост в региональном управлении и проворовался до такой степени, что даже поляки, сами не обделённые талантами по этой части, и то были изрядно удивлены размахом. Так вот, я не исключаю, что бежал он, поскольку этот талант прорезался у него ещё на территории Руси, а поскольку Русь тогда была в расчёте на душу населения ощутимо беднее Польши, то, соответственно, и к казнокрадству у нас относились строже. И если Курбский в Польше отделался лёгким испугом, то, думаю, на Руси он рисковал оказаться в числе «невинных жертв кровавого тирана».

Поэтому, насколько я знаю, большая часть дальнейших рассказов о «русских, уничтожающих свой народ», идёт именно из переписки Курбского с Иваном Грозным, и поэтому рискну предположить, что князь писал это в основном для того, чтобы показать своим новым хозяевам и руководителям свою нужность в качестве пропагандиста.

***

Всё последующее было уже своеобразным «позиционированием» России извне в течение нескольких веков. Поэтому нет никаких причин удивляться тому, что данный миф воскресает с тех пор в каждой массовой агитационной кампании, направленной на деморализацию российского общества. Мифы вообще медленно стареют.

Читайте также:

Иван Зацарин. Что правильно считать независимостью. К 75-летию восстания Черногории против фашистов

Андрей Смирнов, Андрей Сорокин. Русская Революция и Гражданская война: как они остались без научного подхода

Иван Зацарин. Ошибка на миллион трупов. К 13-летию признания директора ЦРУ в «иракском вранье»

Борис Юлин, Дмитрий Пучков. Русско-японская война: прелюдия к невозможному

Иван Зацарин. Там начали защищать Москву. К 75-летию обороны Киева

Олег Кропотов. Русская регулярная армия перед Петром: драгуны и солдаты из крестьян

Иван Зацарин. Кто нам построил Советский Союз. К 82-летию НКВД

Дмитрий Михайличенко. Марийцы. Часть 2: тайные тропы к России

Игорь Пыхалов, Дмитрий Пучков. «Великая оболганная война»: после Пакта, но не вследствие Пакта

Иван Зацарин. Подзабытое немецкое чудо. К 64-летию восточногерманского социализма