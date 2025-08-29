Русская регулярная армия перед Петром: драгуны и солдаты из крестьян Одной из причин не слишком счастливого окончания Смоленской войны было появление у южного рубежа России крымского хана с войском. Находившиеся в полевой армии дворяне южных уездов стали массово её покидать, чтобы защитить свои семьи – т.е. фактически дезертировать. Дворянское ополчение показало себя самой недисциплинированной частью армии, хотя и способной порой проявлять подлинный героизм (как, например, в неудачной битве при Конотопе в 1659 году). Эти же черты были в это время присущи дворянским формированиям и других стран. Вспомним героев романа Александра Дюма «Три мушкетёра». Действие его происходит примерно в те же годы,...

…Одной из причин не слишком счастливого окончания Смоленской войны было появление у южного рубежа России крымского хана с войском. Находившиеся в полевой армии дворяне южных уездов стали массово её покидать, чтобы защитить свои семьи – т.е. фактически дезертировать. Дворянское ополчение показало себя самой недисциплинированной частью армии, хотя и способной порой проявлять подлинный героизм (как, например, в неудачной битве при Конотопе в 1659 году).

Эти же черты были в это время присущи дворянским формированиям и других стран. Вспомним героев романа Александра Дюма «Три мушкетёра». Действие его происходит примерно в те же годы, что и Смоленская война. При угрозе жизни Констанции Бонасье и для сведения личных счётов с миледи Винтер друзья легко покидают во время военных действий лагерь при Ла-Рошели, что кардинал Ришелье справедливо квалифицирует как дезертирство. Нарушением дисциплины является и обед в бастионе. Ранее, при назначении похода, оказывается, что у друзей нет ни лошадей, ни необходимого оружия. А ведь служат они не в ополчении, а в постоянной части – роте мушкетёров, которая имеет честь охранять короля! Словом, дисциплина у французских дворян, если судить по мировой классике, была ничуть не лучше, чем у русских.

Правительство, которое в это время возглавлял князь Иван Борисович Черкасский, признало, что беспокойство дворян южных уездов имело основание из-за недостаточной защиты южного рубежа. Деньги, сэкономленные на роспуске полков нового строя, были пущены на строительство новых городов и острогов, «чтобы теми городами и острогами войну отнять» . Черкасский провёл указ о запрете раздачи земли в крупные поместья и вотчины на территории к югу от параллели, проходящей примерно в 100 вёрстах южнее Орла,. Здесь поселили мелкий служилый люд, выдавая ему наделы до 10 четей, и малороссийских казаков, перешедших на российскую службу. Из них впоследствии будут сформированы «черкасские полки».

C 1638 года Москва начала формировать в южных уездах солдатские и драгунские полки на временной основе (служба на 6 месяцев, с мая до ноября). Выяснилось, что среди добровольцев оказалось много случайных людей, желавших просто какое-то время «пересидеть» на государевом жалованье, и тогда пошли по другому пути.

В 1642 году правительство стало отбирать крестьян из некоторых сёл и деревень, а позже и целых волостей, у помещиков и вотчинников и зачислять их в драгунскую службу. Новые драгуны служили без отрыва от землепашества, в этом они напоминают военных поселенцев Аракчеева в XIX веке. Впрочем, у драгун-крестьян допускалось, что кто-то предпочтёт нести службу постоянно и тогда те, кто этого не делает, должны обрабатывать надел служившего, а половину урожая оставлять ему. Так часть крестьян становилась постоянными воинами.

Новые драгуны получали от казны увеличенный земельный надел и льготы по налогам. Их обеспечивали оружием и боеприпасами, но лошадей приходилось использовать своих. Денежного жалованья рядовым предусмотрено не было. Унтер-офицерами к ним были направлены ветераны из полков и рот нового строя. Офицерами были как русские, так и иноземцы. Вплоть до начала войны за воссоединение Малороссии драгуны несли пограничную службу в местах своего проживания. Во время войн их полки стали включать в полевую армию и отрывать от дома.

Служба для крестьян в материальном отношении была очень тяжёлой, но для казны – гораздо дешевле дворянской. Если вблизи своих сёл и деревень крестьяне-драгуны служили хорошо, то в составе полевой армии среди них были часты случаи дезертирства. В итоге уже в 1681 году власть распустила эти полки.

Начало регулярной армии

Современный справочник даёт следующее определение: «Регулярная армия – постоянная армия, имеющая установленную организацию, систему комплектования, порядок прохождения военной службы, обучения и воспитания личного состава, типовое вооружение и форму одежды, централизованную систему управления и обеспечения материально-техническими средствами».

Пётр I началом формирования русской регулярной армии считал 1647 год, о чём им прямо сказано в Манифесте о введении Воинского устава от 30 марта 1716 года: «Понеже всем есть известно, коим образом отец наш ... в 1647 году начал регулярное войско употреблять и устав воинский издан был...».

Собственно тогда, был издан не устав, а русский перевод 1-го тома сочинения датчанина Вильгаузена «Учение и хитрость ратного строя пехотных частей». Он в какой-то степени заменял и устав, и наставление по боевой подготовке, несению караульной службы и тактике. Книга принималась за официальный документ – об этом говорит её вручение вместе со знаменем вновь формируемым солдатским полкам. С той поры система обучения пехотных полков стала единообразной. Подобного документа для кавалерии принято не было.

Активно стали формироваться полки нового строя. Теперь они включали полки рейтарские, пикинёров (копейщиков), гусарские и драгунские. Оружие они имели следующее: рейтары – карабин, пара пистолетов, шпага или сабля, латы; пикинёры (они происходили от пикинёров прежних рейтарских рот) – копьё и пистолет; гусары – пистолет и пика; драгуны – пищаль или мушкет, шпага или копье; солдаты – пищаль или мушкет, шпага, бердыш или пика.

Пищали были уже устаревшим оружием, фитильный мушкет более-менее соответствовал современности. Русскими техниками был создан очень неплохой облегчённый мушкет с ударно-кремниевым замком. Правительство собиралось заменить им пищали и фитильные мушкеты, но из-за слабости промышленной базы не удалось наладить достаточное для этого массовое производство. Облегчённый мушкет поступал в армию небольшими партиями, отчего на вооружении преобладал фитильный.

Численность полков с 1647 по 1681 год неоднократно менялась, но всегда была не менее 1000 человек. Солдатские роты делились на капральства. Названия офицерских чинов сочетали русскую и иноземную терминологии: полковник, полуполковник, майор, капитан, поручик, прапорщик, ротмистр, сержант, капрал. Стрельцы были сведены в полки по 1000 человек в каждом под командованием полковников. Полки обычно назывались по фамилии их командиров: например, «солдатский полк Шепелева».