Вот поэтому Арктика наша. К годовщине экспедиции челюскинцев Вот поэтому Арктика наша. К годовщине экспедиции челюскинцев На чтение: 2 минуты

14 июля 1933 года из Ленинграда в Мурманск, к точке старта арктической экспедиции, отправился пароход «Челюскин».

У мема про вечную зиму, снег и холод в России есть вполне справедливое основание. 60% нашей территории находится в зоне вечной мерзлоты. Пятая часть России находится за Северным полярным кругом. Нам Север ближе всех на планете, а о Северном морском пути наши задумывались ещё в XVI веке, когда многих современных государств даже не существовало.

Сегодня, когда мы справляем 83-ю годовщину самой знаменитой арктической экспедиции, стоит поговорить о том, как так получилось, что в Арктике мы – хозяева.

По северным морям

Большевики, взявшие в конце 1917 года власть в России, первое время занимались тем, чтобы её удержать. А также не дать эту самую Россию слишком уменьшить в размерах. Затем боролись с разрухой, экспериментировали с экономической политикой и готовили индустриализацию…

Но в конце концов вернулись к тому, чем занималась любая российская власть – к освоению собственного пространства. В частности – к организации экспедиций. В частности, полярных. В XVIII-XX веках российскими исследователями только арктических экспедиций было совершено 16. Одна из них – экспедиция Георгия Брусилова 1912-1914 годов – позже стала мотивом для романа Вениамина Каверина «Два капитана».

Целью экспедиции был Северный морской путь (Мурманск – Владивосток). Вернее, не столько он сам (был открыт ещё в XIX веке), сколько сугубо прагматичный вопрос: возможно ли его пройти за одну навигацию. Тем более что в начале 1930-х годов для ответа на этот вопрос появились средства и возможности, недоступные ранее.

Пароход «Челюскин» (назван в честь Семёна Челюскина, достигшего в 1742 году самой северной точки континентальной Евразии, названной впоследствии его именем) был в прямом смысле слова последним словом техники. Его только-только спустили на воду (март 1933-го), а строили с учётом будущих условий эксплуатации. И хоть сам он ледоколом не являлся, но относился к «судам ледокольного типа».

14 июля «Челюскин» отбыл из Ленинграда в Мурманск, 2 августа экспедиция под руководством Отто Юльевича Шмидта поднялась на борт.

Первые повреждения от льдов пароход получил уже 13 августа. Течь заделали и продолжили плавание. 10 сентября корабль получил серьёзные вмятины по обоим бортам, а 23-го и вовсе вмерз в лёд. Начался 4-месячный дрейф, закончившийся 13 февраля 1934 года затоплением судна от сжатия льдом. Однако экспедицию это не прервало. Экипаж и учёные перебрались на льды, затопившие их корабль, и сделали их своим новым «Челюскиным».

Советская арктическая экспедиция качественно отличалась от своих предшественников уже тем, что за ходом экспедиции и правительство, и обычные граждане могли следить практически онлайн (по стандартам начала 1930-х, разумеется). Радист Эрнст Кренкель передавал телеграммы о ходе экспедиции, о рождении ребёнка у жены геодезиста Васильева. Телеграммы печатались в газетах. Поэтому и о крушении корабля стало известно практически сразу. С этого момента начинается двухмесячная эпопея спасения экспедиции и экипажа затонувшего корабля.

Спасательная операция

Спасали с помощью авиации. 7 экипажей за 24 рейса сняли со льдины 102 из 104 челюскинцев. Ещё двое выбрались сами: на корабле был собственный самолёт-амфибия, использовавшийся для ледовой разведки.

Самолёты к тому времени успели стать привычной частью действительности и удивить кого-то перелётом на 160 километров (челюскинцев эвакуировали в ближайшее чукотское село Ванкарем) было сложно. Но удивляли не этим. Во-первых, никто до этого не садился на дрейфующую льдину и не взлетал с неё. Во-вторых, никто ещё не вывозил в таких условиях более ста человек более чем двумя десятками рейсов. И уж тем более никто ещё не приплывал на льдину с собственным самолётом, чтобы потом на нём улететь. Тут же нужно заметить, что дрейфующие в северных морях льдины обычно не имеют предустановленных взлётно-посадочных полос. Её создали челюскинцы и постоянно поддерживали в пригодном состоянии, несмотря на постоянно уменьшающуюся численность «экипажа льдины».

В материале о беспосадочном перелёте в Америку мы уже говорили о том, что экипаж Чкалова стал своего рода Гагариным для 1930-х годов. Не потому что пролетел сколько-то тысяч километров – он их ещё в Союзе пролетел, во время пробного полёта. А потому что раздвинул горизонты возможного. Челюскинцы и их спасатели проделали примерно то же самое. Фильм «Марсианин», вышедший на экраны в 2015 году, рассказывает нам о космонавте, вынужденном выживать на Марсе в ожидании спасения. В 1934 году примерно вся планета могла наблюдать в отчётах советской прессы о ходе спасательной экспедиции. Вживую наблюдать, а не на сеансе фантастического кинофильма. В плане достижимости для обычного человека в то время арктические воды и Марс были примерно равноценны.

В самом начале операции в западной прессе очень сомневались в успехе, считали, что спасение невозможно, усилия бесполезны и даже вредны, так как вселяют в дрейфующих ложную надежду. Поэтому всё последующее стало не только личным триумфом челюскинцев, но и триумфом страны.

13 апреля 1934 года со льдины сняли последних людей. А 16 апреля решением правительства было учреждено звание Героя Советского Союза. Первыми награждёнными стали командиры экипажей самолётов, вывозивших челюскинцев. Возможно, это единственная полярная экспедиция в истории, по итогам которой возникло новое высшее государственное звание.

Здоровые амбиции

Арктические экспедиции – это не только научно полезное мероприятие, это ещё и важный показатель. Он демонстрирует, в каком состоянии пребывают наши амбиции. После арктической экспедиции 1987 года по известным причинам последовал долгий перерыв: распадающемуся государству не до экспедиций. Закончился этот перерыв спустя 20 лет («Арктика-2007»), целью которой было собрать доказательства для расширения границ континентального шельфа РФ.

Времена идут, а общий принцип сохраняется: кто снаряжает экспедиции, тот потом расширяет свои границы и начинает экономическое освоение новых земель.Тем более, что всё это связано. Газ, добытый на шельфе, будет сжижаться и вывозиться оттуда газовозами. По Северному морскому пути, возможности навигации которого и исследовала экспедиция Отто Шмидта более 80 лет назад.

А российские арктические военные базы проследят, чтобы всё это происходило без эксцессов.

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