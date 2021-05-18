Краткий курс истории. Аллен Даллес 7 апреля 1893 года родился Аллен Даллес, американский разведчик и дипломат, человек, по сути, создавший ЦРУ, руководивший им с 1953 по 1961 год и мечтавший об уничтожении СССР. Первый успех Даллес родился в семье, многие представители которой занимали важные государственные посты. В семье часто спорили на тему политики и того, что происходит в мире. Сам Аллен проявил себя уже в 8-летнем возрасте: он изложил на бумаге свои мысли по поводу Англо-бурской войны, решительно выступив на стороне буров. Заметив записки, взрослые издали их в формате брошюры, которая имела колоссальный успех в районе Вашингтона. В 1915 году Даллес поступил на дипломатическую службу... На чтение: 1 минута

7 апреля 1893 года родился Аллен Даллес, американский разведчик и дипломат, человек, по сути, создавший ЦРУ, руководивший им с 1953 по 1961 год и мечтавший об уничтожении СССР.

Первый успех

Даллес родился в семье, многие представители которой занимали важные государственные посты. В семье часто спорили на тему политики и того, что происходит в мире. Сам Аллен проявил себя уже в 8-летнем возрасте: он изложил на бумаге свои мысли по поводу Англо-бурской войны, решительно выступив на стороне буров. Заметив записки, взрослые издали их в формате брошюры, которая имела колоссальный успех в районе Вашингтона. В 1915 году Даллес поступил на дипломатическую службу США. Есть свидетельства журналистов и коллег Даллеса, которые характеризуют шефа ЦРУ как человека весьма жизнерадостного и энергичного.

Даллес, Достоевский и Ленин

Боготворивший Америку, уважавший европейскую, японскую и китайскую культуру, бывший поклонником русской литературы, Даллес цитировал Достоевского и Толстого, но при этом ненавидел СССР, отзывался о нем как о стране дикарей. Существует легенда о случае, произошедшем с Даллесом в 1917 году, когда он работал в американском представительстве в Швейцарии. Ему то ли позвонил, то ли лично пришел к нему в представительство Ленин и попросил скорейшей аудиенции с кем-либо из сотрудников. Но Даллес не проявил интереса, сочтя визитера бесперспективным в политическом плане. На следующий день Ленин возвращался в Россию в опломбированном вагоне. Зато с верхушкой фашистского движения ему познакомиться удалось. Муссолини и Гитлера Даллес называл замечательными, решительными и душевными людьми.

План Даллеса

Будучи блестящим специалистом в области тактики ведения «тайных войн», Даллес оставался совершенно бездарным стратегом. Вероятно, отчасти поэтому он оставил дипломатическую службу в 1926 году. В 1942-м Даллес оказался во главе американского разведцентра в Берне и резидентуры США в Европе. В ходе деятельности на этих постах Даллес реализовывал ту самую операцию «Санрайз», вокруг которой вращается сюжет «Семнадцати мгновений весны». Суть ее состояла в попытке заключения сепаратного мира между США с Великобританией и нацистской Германией. Кстати, получивший большую известность в России в 1990-х годах так называемый План Даллеса (включён в Федеральный список экстремистских материалов – прим. ред.), скорее всего, к реальному Даллесу отношения не имеет. На этом сходятся многие эксперты, и на это указывает отсутствие у Даллеса стратегических способностей: немалая часть авторских операций Даллеса в период его главенства в ЦРУ завершилась неудачами. Так или иначе, эти русофобские заветы хорошо отражают политику Запада по отношению к России, которую долго и настойчиво, но безуспешно пытаются претворить в жизнь. Умер Даллес 29 января 1969 года от воспаления легких.